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ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Январь » 24 » 13:37:36

Чоловік блогерки Пренткович засвітився на Мальдівах: він виїхав до Польщі як волонтер

24.01.2024, 13:37:36 607 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Чоловік блогерки Пренткович засвітився на Мальдівах: він виїхав до Польщі як волонтер

Довкола відомої української блогерки-мільйонниці Тані Пренткович розгорівся гучний скандал у Мережі.

Річ у тім, що інфлюенсерка нині відпочиває на Мальдівах. Однак разом із нею неочікувано запримітили її чоловіка, блогера Андрія Гонковського. У Tik Tok опублікували відповідні кадри, на яких можна розгледіти Пренткович та її коханого.

Таня Пренткевич із чоловіком на Мальдівах / ©
Таня Пренткевич із чоловіком на Мальдівах


У Мережі користувачі неабияк обурені, адже Гонковський виїхав під час війни з України як волонтер. Чоловік Пренткович нібито мав у Польщі провести благодійний захід.

  • Я вважаю, що їхати на відпочинок і прикриватися волонтерством як мінімум несправедливо до тих, хто захищає нас і в дощ, і в холод, і в смерть….
  • Давно від Тані відписалася! Людина з дивними цінностями…Плакати над сумкою під час війни…
  • Це плювок в обличчя волонтерам, військовим і простим українцям, які віддають останнє!


Від блогерки та її чоловіка вимагають пояснень. Тим часом Таня та Андрій нічого не коментують, окрім того, вони обмежили можливість залишати їм коментарі в соцмережах.
 

Таня Пренткевич із чоловіком / ©
Таня Пренткевич із чоловіком


Нагадаємо, нещодавно співачку Злату Огнєвіч розкритикували за відпочинок в Таїланді під час війни. Виконавиця відповіла хейтерам і пояснила, чому має право на відпустку.

Тэги: туризм, відпочинок, блогери, Мальдіви

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