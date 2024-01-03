Чим зайнятися у Буковелі, якщо ви не катаєтесь на лижах: 5 цікавих варіантів

Мальовничі Карпати – це чудове місце, де можна відпочити, перезавантажитись, набратися сил, надихнутися і відновитися після стресу. Редакторка команди ТСН у розділі "Леді" Аліна Онопа розповіла про 5 цікавих варіантів чим зайнятися у Буковелі, якщо ви не катаєтесь на лижах.

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Зима у мене завжди асоціюється з відпочинком у засніжених Карпатах. І щороку я з нетерпінням чекаю на свій день народження у грудні, щоб подарувати собі поїздку в гори.

Для святкової подорожі я обрала найбільший гірськолижний курорт Східної Європи – Буковель, до якого зазвичай приїжджають любителі активного відпочинку. Оскільки мої неодноразові спроби навчитися кататися на лижах і сноуборді зазнавали поразок, я цьогоріч вирішила не травмувати себе як фізично, так і морально, і знайти для себе інші розваги до душі.

Тож ділюся з вами своєю топ-п'ятіркою цікавих місць, які я відвідала під час відпустки. І запевняю вас: без катання на трасах теж можна чудово відпочити.



1. Етнопарк "Гуцул Ленд"

Найперше місце, куди я раджу піти, – це етнопарк "Гуцул Ленд", в якому збережені українські традиції і спадщина народної культури Українських Карпат.

Зайшовши туди, складається враження, що ти опинився у справжньому стародавньому селі посеред мальовничого лісу.

На території етнопарку є контактний зоопарк, різноманіття мешканці якого просто захоплює: вівці святого Якова, карликові камерунські кози, шотландські корови, олені, косулі, лані, альпаки, муфлони, зайці, павичі, кури кохінхіни та багато інших. Ці свійські, дикі та екзотичні тварини і птахи живуть у природних умовах. Їх можна не лише погладити, а й погодувати, придбавши на касі спеціальні ласощі для них.

Тут також можна заглянути до старовинних хат (одна з найстаріших датована 1860-80 роками), роздивитися їхній інтер'єр, предмети побуту і твори народного мистецтва.

А ще – пройтися підвісним пішохідним місточком, завітати до сироварні чи корчми, оселі мольфара чи вівчара, творчої майстерні, де можна спробувати свої сили у майстер-класі з традиційних гуцульських ремесел, сфотографуватися на згадку на величезній дерев'яній гойдалці, погрітися біля затишного вогнища і послухати, як грайливо тріскотять дрова у ватрі.

Ціна повного квитка 275 грн (пн-пт) і 300 грн (сб-нд), пільгового – 225 грн (пн-пт) і 250 грн (сб-нд). Дітям до 6 років і військовим вхід безкоштовний.



2. Колесо огляду

Восени цьогоріч у Буковелі біля озера Молодості запрацювало колесо огляду, яке є найвищим в Україні. Із висоти 45 метрів можна побачити фантастичну панораму гірської місцевості.

Його кабіни є повністю закритими панорамним склом, завдяки чому відкривається вигляд на 360 градусів. Кабіни мають автоматичні двері, складані лавки, систему кондиціювання, резервний акумулятор, аварійну систему, які створюють комфорт і безпеку для відвідувачів.

Якщо ви боїтесь висоти і підійматися на колесі категорично відмовляєтесь, то помилуватися ним можна прийти ввечері. У нічну пору воно по-особливому гарне: яскраво світиться різними кольорами, що заворожує. На такому казковому тлі виходять неймовірні світлини, тож це чудова локація для імпровізованої фотосесії.

Вартість квитка за одну особу – 300 грн, пільговий/дитячий – 210 грн.



3. Оглядовий витяг

Піднятися на оглядовому витязі на найвищу точку Буковелю – це завжди хороша ідея. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди засніжених Карпат і, наче на долоні, бачиш весь курорт. А ще тут таке чисте і свіже повітря, яке із задоволенням вдихаєш на повні груди.

Мені пощастило опинитися там, коли з неба посипався пухнастий лапатий сніг, що додавало новорічного настрою і казкової атмосфери.

Малорухливе споглядання мальовничих краєвидів може бути дещо прохолодним, але на допомогу завжди прийде глінтвейн, що зігріє вас, який можна купити в одному з кафе на горі.

Ціна підйому за одного дорослого – 300 грн, пільговий – 210 грн.



4. Родельбан

Для любителів екстремальних розваг раджу прокатнутися на родельбані. Це санна траса довжиною 1500 метрів, яка протягується на схилі поміж височенними смереками. Спуск на ньому розпочинається біля верхньої станції підйомника номер два.

Мені було важко наважитися з'їхати на цьому, мені ще невідомому, атракціоні, але бажання гострих відчуттів взяло верх. Найстрашніше було на початку, коли ти не знаєш, що тебе очікує. Ти рушаєш, санчата набирають шалену швидкість, страх просто виривається з твоїх уст неконтрольованими криками (особливо на різких поворотах), з очей течуть сльози від зустрічного вітру, а в голові лише одна думка: "аби тільки не випасти". Але потім ти розумієш, що можеш керувати швидкістю і пригальмовувати. Одразу після цього ти заспокоюєшся, починаєш кайфувати і хочеться, щоб ця траса ще довго не закінчувалася. Це було дійсно круто!

Вартість спуску за одну людину – 600 грн, за двох (обмеження ваги до 150 кг) – 1000 грн.



5. SPA

Можна провести цілий день у SPA. Що може бути краще для релаксу і відновлення сил? Для цього я обрала новий готель DIDUKH (Ribas Hotels Group), який нещодавно відкрився у самому центрі Буковелю.

У його великій SPA-зоні можна попаритися у лазні, сауні, парній, насолодитися фантастичним виглядом на гірськолижні схили, плаваючи у басейні чи лежачи у джакузі, а потім закріпити відпочинок приємним масажем.

Після SPA можна смачно пообідати чи повечеряти у ресторані готелю – SAZHA, шеф-кухарем якого є переможець проєкту "Пекельна кухня" 2021 року Юрій Діденко. Декор ресторану оформлений в українському стилі з використанням дерева, кераміки, природного каменю, натурального текстилю, гірських і польових трав та колосків пшениці.

Або можна просто попити кави чи трав'яного чаю, споглядаючи красиву панораму Карпат, яка відкривається з ресторану або номера готелю.

Назва готелю, у якому цінують українські традиції і обряди, надихнула мене взяти участь у майстер-класі з виготовлення дідуха. І вперше в житті я створила власноруч свій різдвяний оберіг.

Його плетуть із пшениці, жита, вівса, льону та доповнюють полинню, маком, пижмою, головатнем, різним сухоцвітом і прикрашають стрічками. Дідух символізує дух предків, культ роду, збереження традицій і пам'яті родини. Це символ щедрого врожаю, миру, злагоди і затишку в сім'ї, достатку в домі.

Автор: Аліна Онопа, ТСН