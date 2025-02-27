Еміграція в Чехію: як українцям переїхати у 2025 році?

В Чехії проживає понад 578 тисяч українців. Уже багато років ця країна залишається одним з найпопулярніших варіантів для еміграції завдяки стабільній економіці, високій якості життя та широким можливостям для працевлаштування. Дізнайтеся більше про алгоритм дій для еміграції, особливості оформлення документи для легалізації перебування в Чехії для українців у 2025 році.

Чехія вже багато років є одним із найпопулярніших напрямків для українських мігрантів. Завдяки географічній близькості, доступним програмам підтримки та високому рівню життя ця країна приваблює як працівників, так і студентів. Українці можуть розраховувати на тимчасовий захист, можливість офіційного працевлаштування та соціальні гарантії.

Перед поїздкою важливо ознайомитися з умовами в’їзду, митними правилами та документами, які необхідні для перебування в країні. Також варто дізнатися про можливості довготривалого проживання, отримання дозволу на роботу або навчання. Чехія відкриває широкі перспективи для тих, хто планує залишитися тут надовго.

Переїзд до Чехії: етапи підготовки

Чехія — одна з найпопулярніших країн для українців, які планують переїзд за кордон. Це держава з високим рівнем життя, стабільною економікою та широкими можливостями для працевлаштування та навчання. Розповідаємо про основні етапи підготовки до переїзду в Чехію, щоб цей процес пройшов максимально комфортно та безпечно.

Перший етап. Вибір варіанту еміграції

Перший і найважливіший крок — чітко визначити, з якою метою ви плануєте переїзд:

Робота – отримання робочої візи або карти працівника;

Навчання – вступ до чеського ВНЗ та оформлення студентської візи;

Бізнес – відкриття підприємницької діяльності;

Возз'єднання з сім’єю – якщо у вас є родичі, які вже проживають у Чехії;

Отримання тимчасового захисту – у разі переїзду через воєнні дії у статусі біженця.



Кожен із цих варіантів передбачає різні процедури отримання дозволу на проживання.

Другий етап. Підготовка документів та візові питання

Для в’їзду до Чехії українці мають мати біометричний паспорт. Якщо у вас його немає, необхідно оформити його в Україні або у консульстві в іншій країні.

Для тривалого перебування в Чехії необхідно отримати один із документів:

Віза D (довгострокова) – видається для роботи, навчання, возз'єднання з родиною;

Карта тимчасового проживання (povolení k pobytu) – для осіб, які планують залишитися на довший термін;

Тимчасовий захист – для українців, які тікають від війни. Дає право на проживання, роботу та соціальну допомогу.



Деякі документи (дипломи, свідоцтва, довідки) потребують легалізації (апостилю) та офіційного перекладу на чеську мову.

Третій етап. Підготовка до переїзду

Чехія пропонує багато варіантів для оренди житла. Знайти квартиру можна на сайтах Bezrealitky.cz, Sreality.cz, Expats.cz. Крім того, діє також програма допомоги для українців з державним житлом. Перед підписанням договору важливо перевірити умови оренди, депозит та можливість реєстрації (trvalý pobyt).

Якщо ви плануєте працювати в Чехії, варто заздалегідь ознайомитися з ринком праці. Основні ресурси для пошуку вакансій: Jobs.cz, Prace.cz, Profesia.cz. Також багато компаній відкриті для найму українців без знання чеської мови, особливо в сфері логістики, виробництва та обслуговування.

В Чехії обов’язкове медичне страхування. Українці можуть отримати державне страхування, якщо вони офіційно працевлаштовані або мають статус тимчасового захисту. Рекомендуємо оформити медичний поліс перед поїздкою.

Четвертий етап. Реєстрація після прибуття

Протягом 3 днів після прибуття необхідно зареєструватися у відділі поліції для іноземців або подати заяву на статус тимчасового захисту.

Переїзд до Чехії на власному авто

Подорож до Чехії на власному авто з України можлива двома основними маршрутами: через Польщу або Словаччину. Обираючи шлях, варто враховувати кінцевий пункт призначення. Наприклад, при в’їзді через Словаччину найближчим великим містом буде Брно, а при русі через Польщу – Острава.

Для перетину кордону автомобілем необхідно мати такі документи: закордонний паспорт, водійське посвідчення з чинним терміном дії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, розпізнавальний знак України на авто, номерний знак національного зразка та обов’язковий страховий поліс Зелена карта.

Без наявності Зеленої карти пересування Чехією неможливе. Оформити страховий поліс можна онлайн – це швидко та зручно. Пропонуються пакети страхування від 15 днів до 1 року для різних типів транспорту: легкових і вантажних авто, причепів, напівпричепів, мотоциклів та моторолерів.

З 1 січня 2024 року в Чехії діють нові правила реєстрації автомобілів з українською реєстрацією. Всі громадяни України, які перебувають у країні за статусом тимчасового захисту або візою толерантності, зобов’язані зареєструвати свої авто протягом 7 днів після отримання статусу. Порушення цієї вимоги загрожує штрафами. Водночас українські номерні знаки залишаються чинними.

Фінансова допомога для українців у Чехії

Українці, які перебувають у Чехії зі статусом тимчасового захисту, можуть отримати фінансову підтримку у вигляді надзвичайної невідкладної допомоги від держави. Ця виплата спрямована на покриття витрат, які виникають у зв’язку з непередбаченими обставинами та можуть загрожувати життю чи добробуту біженців.

Такий вид допомоги надається у разі необхідності сплати депозиту при переїзді в нове житло, проходження медичного огляду для офіційного працевлаштування, придбання квитків для добровільного повернення в Україну або перевезення померлого. Також допомога передбачена для покриття підвищених витрат на електроенергію чи оплату першої орендної плати при переселенні з аварійного житла.

Особливо актуальна ця виплата для тих, хто не може повернутися додому через його пошкодження або знищення. Максимальний розмір допомоги не встановлений – сума визначається залежно від потреб заявника. Вона може складати від 15 000 крон для однієї особи до 24 000 крон для сімей із чотирьох і більше людей.

Подати заявку можна в Уряді праці за місцем проживання. Важливо зазначити, що у заяві на отримання надзвичайної допомоги необхідно вказати гуманітарну підтримку як дохід, однак сама невідкладна допомога не вважається доходом і не впливає на інші виплати.

Дозвіл на довгострокове перебування у Чехії в 2025 році

На початку 2025 року українські біженці в Чехії зможуть подати заявку на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування (ZDP). Цей дозвіл можна оформити під час реєстрації для продовження тимчасового захисту. Як і в попередні роки, процедура включатиме онлайн-реєстрацію, після якої заявники зможуть отримати візову наклейку у відділенні Міністерства внутрішніх справ Чехії.

Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування можуть отримати лише ті, хто виявить відповідний інтерес під час онлайн-реєстрації. Їх внесуть до закритого списку заявників. Важливо розуміти, що цей дозвіл не замінює тимчасовий захист, а є додатковою можливістю для певної категорії осіб. Якщо заявник не відповідає умовам для отримання ZDP, він продовжить перебування в Чехії на основі тимчасового захисту без змін у статусі.

Умови отримання дозволу для довгострокового перебування в Чехії

Отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування (ZDP) у Чехії зможуть українські біженці, які відповідають встановленим критеріям. Основними умовами для отримання цього статусу є безперервне перебування в країні на підставі тимчасового захисту понад два роки (не поширюється на осіб до 18 років), несудимість (виняток — особи до 15 років) та економічна незалежність. Важливими вимогами також є відсутність боргів за медичне страхування, самостійне забезпечення житлом, дійсний закордонний паспорт та виконання зобов’язань щодо шкільної освіти дітей віком 6-14 років.

Якщо заявник не відповідає цим умовам на момент реєстрації, але виконає їх протягом року, він має повторно виявити інтерес під час реєстрації для продовження тимчасового захисту. Інтерес у отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування можна підтвердити лише під час онлайн-реєстрації, і він буде дійсним протягом одного року.

Подружжя та неповнолітні діти повинні спільно виявити інтерес до отримання ZDP. Це стосується офіційних партнерів та їхніх дітей, якими вони опікуються. Кожен з подружжя реєструється окремо, але повинен вказати дані другого партнера у своїй заяві. Один із батьків також має зазначити неповнолітніх дітей, які перебувають під його опікою.

Окрім цього, є можливість додати до заяви членів спільного домогосподарства, якщо вони перебувають на утриманні: це можуть бути повнолітні діти, батьки віком від 65 років або батьки з інвалідністю, які не можуть самостійно забезпечувати свої потреби. У такому випадку один із подружжя може внести дані цих осіб у своїй заяві, а вони, у свою чергу, повинні зазначити цю людину у власній реєстрації.

Особи, які не входять до визначення спільного домогосподарства (наприклад, родичі, які не перебувають на утриманні, або партнери без офіційного шлюбу), можуть подати заявку на ZDP окремо. Проте у такому випадку їхній дохід розглядатиметься окремо, що може ускладнити відповідність вимогам економічної незалежності.

Зазначимо, що людина, яка має інший вид дозволу на проживання (наприклад, робочу карту), не входить до спільного домогосподарства та її дохід не може враховуватися при розрахунку економічної незалежності сім’ї.

Можливості зі спеціальним дозволом на довгострокове перебування в Чехії

Після отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування (ZDP) у Чехії біженці набувають нового правового статусу відповідно до Закону про перебування іноземців. Дозвіл видається на 5 років та надає значні переваги, зокрема вільний доступ до ринку праці без потреби оформлення додаткових дозволів. Водночас особи, які отримали цей статус, звільняються від проходження адаптаційно-інтеграційного курсу, що є обов’язковим для інших іноземців.

Однак, власники ZDP мають ряд зобов’язань. Насамперед, необхідно сплатити адміністративний збір у розмірі 2 500 чеських крон за кожну видану карту, а для дітей до 15 років ця сума становить 1 000 крон. Крім того, особи старші 18 років зобов’язані мати медичне страхування. Працевлаштовані громадяни автоматично включаються до системи державного медичного страхування, тоді як непрацюючі особи повинні самостійно оформити приватний страховий поліс. Витрати на медичне страхування дітей до 18 років покладаються на їхніх законних представників.

Важливо зазначити, що власники спеціального дозволу не мають права на низку соціальних виплат, зокрема допомогу на житло, негайну фінансову допомогу, виплати на дітей та інші види підтримки. Також їм не присвоюється персональний ідентифікаційний номер (rodné číslo), який надається резидентам Чехії.

З часом особи, які мають спеціальний дозвіл, можуть подати заяву на зміну мети свого перебування. Зокрема, вони можуть отримати дозвіл на проживання з метою возз’єднання сім’ї, навчання, науково-дослідної діяльності або ж подати заявку на отримання "синьої карти" для висококваліфікованих працівників.

Щодо перспектив постійного проживання, власники ZDP можуть подати заявку на дозвіл на постійне проживання після 5 років безперервного перебування в Чехії. Час перебування за ZDP зараховується повністю, тоді як період проживання на підставі тимчасового захисту враховується лише наполовину.

Де і як українцям шукати роботу в Чехії?

Перед пошуком роботи в Чехії українцям варто знати, що їм не потрібен спеціальний дозвіл на працевлаштування. Особи, які отримали візу тимчасового захисту, можуть вільно звертатися до роботодавців і працювати без додаткових бюрократичних процедур. Один із варіантів пошуку вакансій — звернення до державних бюро працевлаштування (Úřad práce), де можна не лише знайти роботу, а й отримати фінансову допомогу. Однак активний підхід, як-от розсилка резюме на відкриті вакансії через спеціалізовані сайти, значно підвищує шанси на швидке працевлаштування.

Популярні платформи для пошуку роботи в Чехії включають Uradprace, Adaid.eu, prace.cz, volnamista.cz, cz.indeed.com, jobdnes.cz, profesia.cz, careerjet.cz, pracevcr.cz, Workania.eu. На цих ресурсах є вакансії українською, російською та англійською мовами, а також можливість додавати власне резюме.

Серед найбільш затребуваних професій у Чехії – інженери, лікарі, спеціалісти у сфері IT (програмісти, дизайнери, тестувальники, менеджери проєктів). Крім того, країна має високий попит на працівників логістичної сфери, автомобілебудування та важкої промисловості.

Через значний відтік кваліфікованих кадрів до інших європейських країн Чехія відчуває нестачу фахівців, зокрема в медичній галузі. Багато молодих лікарів обирають роботу в Німеччині, Швейцарії чи Великій Британії, де заробітна плата може бути вдвічі або навіть утричі вищою.

Чеська економіка значною мірою орієнтована на виробництво товарів масового попиту, автомобілебудування та логістику. Великим компаніям вигідно розміщувати свої заводи в Чехії через її стратегічне розташування між Східною та Західною Європою. Тут діють численні підприємства, які виготовляють комплектуючі для відомих автомобільних брендів.

Заробітна плата в Чехії 2025

У 2025 році середня заробітна плата в Чехії досягне 50 000 крон (близько 2 100 євро) брутто, що на 12% перевищує показник 2024 року. Найбільше зростання очікується в сферах інформаційних технологій, охорони здоров’я та будівництва, де попит на спеціалістів значно перевищує пропозицію.

Зарплати IT-фахівців, особливо розробників програмного забезпечення та кібербезпеки, можуть зрости до 90 000 крон на місяць. Медичні працівники, зокрема лікарі та медсестри, отримають підвищення окладів на 15–20%.

Мінімальна заробітна плата в Чехії у 2025 році становитиме 12 200 крон (приблизно 477 євро). Якщо працівник отримує нижчий дохід, він зобов’язаний самостійно сплачувати частину внеску на медичне страхування, щоб загальна сума внеску складала щонайменше 1 647 крон (64 євро) на місяць.

Мінімальний погодинний оклад збільшився до 73 крон (2,8 євро).

Прожитковий мінімум для дорослої людини без сім’ї становить 3 410 крон (133 євро). Для подружніх пар розрахунок відрізняється: першому дорослому потрібно 3 140 крон, другому – 2 830 крон. На дитину до 6 років передбачено 1 740 крон, від 6 до 12 років – 2 140 крон, від 15 до 26 років – 2 450 крон. Загальна сума прожиткового мінімуму сім’ї визначається як сукупність мінімальних потреб кожного члена родини.

Які документи потрібні для працевлаштування в Чехії?

Для офіційного працевлаштування в Чехії українцям необхідно підготувати відповідний пакет документів. Насамперед потрібен статус тимчасового захисту або віза толерантності, що дозволяє легально перебувати в країні та працювати. Обов’язковими є український паспорт (з копією) і закордонний паспорт, термін дії якого повинен закінчуватися не раніше ніж через три місяці після завершення контракту.

Також важливо мати чинний медичний страховий поліс з мінімальним покриттям 30 000 євро, адже в Європі страхування є обов’язковою умовою для роботи та в'їзду.

Додатково знадобляться свідоцтво про освіту, довідка про несудимість та медична довідка. Залежно від сфери зайнятості, роботодавець може вимагати спеціальні дозволи чи сертифікати, тому варто заздалегідь уточнити їхню необхідність.

Щоб правильно підготувати пакет документів і захистити свої права під час працевлаштування, рекомендується звернутися до експертів. На порталі можна отримати професійну юридичну допомогу, перевірити надійність роботодавця, оформити дипломи для роботи за кордоном і вирішити супутні організаційні питання, пов’язані з переїздом.

Медична допомога для українців в Чехії

Громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають право на медичне страхування та відповідну медичну допомогу. Картку медичного страхування можна оформити у регіональних центрах допомоги громадянам України, де також надається тимчасовий захист. Проте з 11 лютого 2025 року набрали чинності нові правила фінансування медичного страхування відповідно до оновленого закону Lex Ukrajina.

Основні зміни щодо оплати медичного страхування

Відтепер держава скоротила період покриття страхових внесків для осіб із тимчасовим захистом. Якщо раніше ця підтримка тривала 150 днів, то з 2025 року вона діятиме лише 90 днів із моменту отримання статусу.

- Тим, хто отримав тимчасовий захист до 10 лютого 2025 року, держава покриватиме страхування 150 днів;

- Тим, хто оформив статус після цієї дати, безкоштовне страхування надаватиметься на 90 днів.

Після закінчення цього терміну лише певні категорії осіб матимуть право на продовження безкоштовного страхування.

Хто залишається під державним покриттям?

Медичне страхування надалі оплачуватиметься державою для таких груп населення:

- Діти до 18 років;

- Студенти до 26 років, які навчаються в Чехії або Україні;

- Особи віком від 65 років;

- Батьки, які доглядають за однією дитиною до 7 років або двома і більше дітьми до 15 років;

- Офіційно зареєстровані безробітні, які стоять на обліку у службі зайнятості;

- Особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями;

- Особи, які доглядають за людьми з інвалідністю.



Всі інші категорії громадян після закінчення пільгового періоду повинні самостійно вирішувати питання страхування.

Дії після закінчення періоду безкоштовного страхування

Якщо ви належите до однієї з категорій, які продовжують отримувати безкоштовне страхування, необхідно підтвердити цей статус у медичній страховій компанії. Виняток – діти до 18 років та особи старші 65 років, оскільки для них це відбувається автоматично.

Українці, які працюють за трудовим договором, не повинні вживати жодних додаткових заходів – їхнім медичним страхуванням займається роботодавець. Однак у випадку роботи за договорами «Dohoda o provedení práce» або «Dohoda o pracovní činnosti» потрібно окремо уточнювати умови покриття.

Для підприємців діють окремі правила. Вони зобов’язані повідомити медичну страхову компанію про свою діяльність та почати сплачувати щомісячні внески на медичне страхування. У 2025 році сума обов’язкового внеску становить 3 143 чеські крони. Оплата має здійснюватися авансом з 1 по 8 число кожного місяця.

Особи без доходів можуть або зареєструватися як безробітні та отримати безкоштовне страхування від держави, або самостійно оплачувати внески в розмірі 2 808 крон на місяць. У такому разі потрібно звернутися до страхової компанії для отримання реквізитів.

За додатковою інформацією щодо медичного страхування можна звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я Чехії за номером +420 226 201 221 або відвідати офіційний сайт міністерства. Також багато питань можна вирішити дистанційно через спеціальний портал VZP, створений для українців із тимчасовим захистом. На сайті можна продовжити термін дії страхового документа або отримати інші консультації щодо медичного обслуговування.

Якщо ви плануєте переїзд до Чехії, варто заздалегідь подбати про медичне страхування.

Як отримати громадянство Чехії?

Однією з головних умов є легальне проживання в країні протягом певного періоду – від 5 до 10 років, залежно від індивідуальних обставин. Претендент на громадянство має бути добре інтегрованим у чеське суспільство, виконувати законодавчі вимоги, не мати судимостей і своєчасно сплачувати податки.

Ключовою вимогою є знання чеської мови. Кандидат повинен скласти мовний іспит, що оцінює рівень володіння як письмовою, так і усною мовою. Окрім цього, необхідно підтвердити стабільний фінансовий стан та наявність постійного доходу.

Громадянство Чехії можна отримати кількома шляхами:

1. За народженням – якщо хоча б один із батьків є громадянином Чехії;

2. Через усиновлення – у разі, якщо один із усиновлювачів має чеське громадянство;

3. Встановлення батьківства – якщо батько дитини є громадянином Чехії;

4. У разі знайдення дитини на території Чехії – якщо немовля молодше 3 років виявлено в країні, а його особу неможливо встановити;

5. Відновлення втраченого громадянства – для осіб, які раніше були громадянами Чехії або Чехословаччини;

6. Шлюб із громадянином Чехії – один із найпоширеніших шляхів набуття громадянства;

7. Натуралізація або возз'єднання сім'ї – процес отримання громадянства для осіб, які тривалий час проживають у країні на законних підставах;

8. Особливі випадки отримання громадянства.



Чеська Республіка може надати громадянство за особливі заслуги. Це може бути гуманітарний, культурний, спортивний, науковий або освітній внесок у розвиток держави. Якщо особа зробила значний внесок у суспільне життя країни, уряд може розглянути її кандидатуру в індивідуальному порядку.

Отримання громадянства Чехії з натуралізації

Для того щоб стати громадянином Чехії, особа має відповідати низці критеріїв, які свідчать про її інтеграцію в суспільство та здатність жити відповідно до законів країни. Насамперед, претендент не повинен становити загрозу для безпеки держави, її суверенітету чи демократичного устрою.

Головною умовою є безперервне проживання в Чехії протягом певного періоду. Для громадян країн, що не входять до ЄС, цей строк становить щонайменше 5 років. Якщо заявник є громадянином ЄС, термін скорочується до 3 років. Також можливо отримати громадянство, якщо особа має дозвіл на постійне проживання і загальний термін перебування в Чехії досягнув 10 років.

Окрім цього, необхідно підтвердити знання чеської мови та основ конституційного ладу країни, її культури, історії та географії. Важливими факторами є відсутність судимості, своєчасна сплата податків та стабільні джерела доходу. Додатково заявник повинен довести, що не був тягарем для державної системи соціального забезпечення.

Громадянство Чехії для біженців

Згідно з параграфом 66 закону № 326/1999, особи, які мають статус біженця в Чехії, можуть отримати дозвіл на постійне проживання. У більшості випадків це можливо після п’яти років проживання на підставі статусу біженця. Однак для певних категорій осіб цей термін може бути скорочений. Зокрема, чоловік або дружина громадянина Чехії, якщо шлюб був укладений до подачі заяви про надання притулку, а також діти біженців або неповнолітні, які залежать від прохача притулку, мають право на ПМЖ без обов’язкового п’ятирічного періоду очікування.

Статус прохача притулку надає можливість проживати в Чехії протягом п’яти років, які також враховуються при підрахунку необхідного періоду для отримання громадянства. Основними причинами для надання притулку та міжнародного захисту можуть бути політичні переслідування, утиски прав і свобод.

Документи для отримання громадянства в Чехії

Процедура отримання громадянства Чехії передбачає подачу документів до Міністерства внутрішніх справ або місцевого органу влади, який відповідає за питання громадянства. Заявник повинен особисто заповнити анкету та підготувати необхідний пакет документів.

Список документів може відрізнятися залежно від ситуації, тому перед подачею варто заздалегідь уточнити актуальні вимоги. Стандартний пакет включає заяву про надання громадянства, написану чеською мовою, копію свідоцтва про народження, а за необхідності – свідоцтва про шлюб, розлучення або смерть чоловіка/дружини. Також потрібно надати історію перебування в країні, витяг із реєстру судимостей, підтвердження фінансової стабільності та відсутності заборгованостей.

Обов’язковим є надання свідоцтва про складання іспиту з чеської мови, історії та культури. Роботодавці можуть вимагати трудові договори, податкові декларації та облікові листи пенсійного страхування.

Додатково може знадобитися життєпис, який описує трудову діяльність, інтеграцію в суспільство та інші аспекти, що можуть вплинути на рішення про громадянство. Міністерство внутрішніх справ залишає за собою право запитати додаткові документи за необхідності.

Отже, еміграція в Чехію з України потребує дотримання чіткого алгоритму дій, від подання документів до легалізації перебування. Усі ці дії вимагають ретельного аналізу та підготовки, що не завжди під силу успішно виконати звичайним громадянам без відповідної кваліфікації.

Поширені питання

Українці можуть переїхати до Чехії за такими підставами: робота, навчання, ведення бізнесу, возз’єднання сім’ї або отримання довгострокового дозволу на проживання. Кожен варіант має свої вимоги щодо документів та візових процедур.Для офіційного працевлаштування українці можуть отримати робочу візу D або карту працівника (zaměstnanecká karta). Для висококваліфікованих спеціалістів доступна блакитна карта ЄС, яка дає більше прав на роботу та проживання.Так, українці можуть отримати бізнес-візу D або карту підприємця (živnostenský list), якщо планують вести підприємницьку діяльність. Для цього необхідно зареєструвати бізнес у Чехії та довести його фінансову стабільність.Для візи D або дозволу на проживання необхідні: дійсний закордонний паспорт, заповнена анкета на отримання візи, доказ фінансової спроможності (виписка з банку), підтвердження місця проживання в Чехії, медичне страхування.Українці можуть шукати вакансії через популярні чеські сайти Jobs.cz, Prace.cz, Profesia.cz, а також звернутися до державних центрів зайнятості Чехії. Багато роботодавців пропонують вакансії без знання чеської мови.У Чехії медичне страхування є обов’язковим. Якщо ви працюєте офіційно, роботодавець оформить для вас державне страхування. Якщо ви студент або підприємець, вам потрібно самостійно оформити приватне страхування.Протягом 3 днів після прибуття потрібно зареєструватися у відділі поліції для іноземців (OAMP) за місцем проживання. Це обов’язкова процедура для всіх, хто прибуває на довгий термін.Для отримання робочої або студентської візи знання мови не є обов’язковим, але для довгострокового проживання або отримання громадянства потрібно здати мовний іспит. У Чехії є безкоштовні курси чеської для іноземців.Так, члени сім’ї можуть подати заявку на возз’єднання сім’ї після отримання вами дозволу на проживання або робочої карти. Вони отримають візу з правом на проживання та роботу.Для уникнення помилок під час оформлення віз, дозволу на проживання або реєстрації бізнесу рекомендується звернутися до юристів. Ми допоможемо з підготовкою документів, консультаціями та легалізацією перебування в Чехії.