Змушують переплачувати за товари: яку хитрість використовують у супермаркетах

Супермаркети та магазини нерідко проводять дрібні "махінації" з вартістю товарів. Роблять вони це заради того, щоб отримати від українців більше грошей. Для цього, зокрема, там спеціально встановлюють такі ціни, щоб не віддавати покупцям всю решту.

Працює "схема" за принципом округлення. Суму менш ніж 5 копійок має право залишити собі магазин, а ось більше 5 копійок мають "вибачити" покупцю.

Тож ціни можна встановлювати так, щоб віддавати покупцям не всю решту і, відповідно, збільшувати прибуток торгового закладу. При цьому сам покупець може нічого й не помітити, адже у кожному з багатьох випадків йдеться про різницю у вартості в кілька копійок.

"Часто магазини спеціально встановлюють такі ціни, щоб усі округлення були не на користь покупця. Наприклад, за ціною 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн або 9,99 грн ви все одно повинні заплатити магазину 10 грн" , – йдеться в матеріалі OBOZ.

Спосіб не переплачувати є

Втім, зазначається, існує спосіб не потрапити на цей прийом супермаркетів. Для цього достатньо лише розплачуватись карткою.

"Якщо не хочете переплачувати – використовуйте для розрахунку банківську картку. Тоді правила округлення не діють", – йдеться в матеріалі.

Коли варто викликати поліцію

Водночас, зазначають експерти "Захисту прав споживачів", охоронці у магазинах та супермаркетах не мають права змушувати покупців оплачувати зіпсований товар. Причина – часто вони не представляють ці заклади, оскільки працюють за наймом від інших компаній. А тому подібні дії можуть стати причиною виклику поліції.

Експерти зазначають: у подібній ситуації варто вимагати перегляд камер спостереження. Так можна буде чітко довести, що висунуті претензії є безпідставними.

Ба більше, щодо товарів покупцям завжди слід розмовляти лише з продавцями магазину. Втім все це може не привести до бажаного результату – в такому разі експерти радять викликати поліцію.

Як повідомляли, касири в супермаркетах чи магазинах можуть відмовитися приймати у покупців ті чи інші купюри та монет під приводом того, що нема чим давати решту. Однак такі дії є порушенням законодавства про захист прав споживачів. А тому в такій ситуації необхідно подавати скаргу.