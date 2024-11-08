Нові правила грошових переказів: що зміниться для банків та їхніх клієнтів в Україні

В Україні посилюються вимоги до індустрії карткових банківських платежів. Зокрема, вводиться поняття "миттєвих перекладів", які мають здійснюватися не більше, ніж за 10 секунд. Зміни є однією з вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також мають наблизити Україну до інтеграції в платіжний ринок Євросоюзу.

Відповідні норми запроваджує Національний банк України (НБУ) після ухвалення законопроєкту № 11043 про коригування роботи ринків фінпослуг (документ уже підписав президент Володимир Зеленський). Ключовим розробником законодавчих змін став сам НБУ, пише "Мінфін". Але офіційними ініціаторами заявлено групу нардепів від "Слуги народу" та "Відновлення України", зокрема: Ольга Василевська-Смаглюк, Вікторія Кінзбурська, Олександр Лукашев та Олександр Сова.

Під поняття "миттєвих платежів" підпадають грошові перекази, що відповідають критерію саме за швидкістю їх проведення (10 секунд). Нацбанк кваліфікує такі операції, як "кредитовий миттєвий переказ", тобто. той, що ініціюється відправником. До таких переказів не входять, наприклад, оплати підписок на стримінгові послуги.

Відповідно до оновленого законодавства, миттєвим вважатиметься платіж, який повністю проведено за 10 секунд у будь-який час доби та будь-якого дня тижня. До поняття "повного проведення" включаються:

всі перевірки (зокрема фінансовий моніторинг);

фактичний переказ із рахунку ініціатора;

зарахування коштів одержувачу;

безкоштовне інформування одержувача у SMS або через push-повідомлення.



При цьому використовувати словосполучення "миттєві платежі" у рекламі зможуть лише ті, хто виконує зазначені умови. У разі, якщо всі етапи операції відбуватимуться більш ніж за 10 секунд, таке твердження в рекламі вважатиметься дезінформацією та каратиметься штрафами або навіть позбавленням ліцензії.

На даний момент в Україні не зводяться переклади на 10 секунд. Їхнє впровадження в Україні Національний банк планує провести до кінця першого кварталу 2025 року.

Однак неофіційно в українських банках підтвердили тестування регулятором таких платежів, а також розповіли про проблеми, що виникають у процесі. Зокрема, за даними Мінфіну, складнощі фіксувалися під час перевірок наприкінці вересня 2024 року. В результаті НБУ розіслав у банківській системі лист "Про недоліки реалізації миттєвого переказу учасниками СЕП", в якому наголошував на "негараздах під час обміну інформацією між Центром обробки СЕП, банком-агентом одержувача", а також слабкою зацікавленістю банків у проекті (7 учасників СЕП взагалі не брали участь у тестуванні).

Фінансисти пояснюють, що впровадження справжніх "миттєвих платежів" є одним із зобов'язань України щодо вступу до Європейського Союзу. Миттєві кредитні перекази – загальноєвропейська тенденція. У лютому цього року Рада Європи прийняла регулювання, яке зобов'язує банки запровадити стандарт миттєвих платежів за реквізитами IBAN. Як і в Україні, йдеться про перекази через 10 секунд. І, до речі, вже є перші успішні запуски. Приміром, у серпні 2024 року Національний банк Швейцарії звітував про успішний запуск системи. Згідно з оприлюдненим релізом, на той момент до неї було підключено 60 банків, які охоплювали 95% транзакцій у країні", – розповіли в пресслужбі Unex Bank.

Ліміт 150 тис. грн

В Україні запровадили обмеження на грошові перекази P2P у вигляді ліміту 150 тис. грн на місяць. Він почав діяти з 1 жовтня 2024 року. Передбачається, що воно буде тимчасовим – ліміт поки що запровадили всього на 6 місяців, тобто до 1 квітня 2025 року.