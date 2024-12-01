1000 гривень від Зеленського. Як подати заявку в «Дії» та отримати гроші на картку

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У неділю в українців з'явилася можливість подавати заявку на виплату 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка", ініційованою президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це одноразова виплата спрямована на підтримку українських родин та українських виробників, додав він.

Після появи інформації про старт подачі заявок, користувачі почали повідомляти про збої в роботі банківських застосунків, зокрема "Монобанку".

Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що за п'ять годин українці оформили понад мільйон заявок на 1000 гривень у "Дії".

"Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає, 2 хвилини - і ви подали заяву на зимову єПідтримку", - написав він у телеграмі.



Він також нагадав, що для того, щоб скористатися послугою, застосунок необхідно оновити.

Пізніше старт програми прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг", - зазначив він.



Зеленський похвалив темп реалізації програми та додав, що уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом наступного року.

Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, які перебувають на території України, зокрема дітям.

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року.

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та інші речі та послуги, зазначив Шмигаль.

Також "Зимову єПідтримку" можна задонатити на ЗСУ, витратити на благодійність або придбати військові облігації.

Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії.

Як отримати тисячу в "Дії"

Прийом заявок на виплати розпочнеться через три основні канали:

Застосунок Дія (цифровий канал): з 1 грудня 2024 року.

"Укрпошта" (офлайн виплата): з 4 грудня 2024 року без подачі окремої заяви.

Банки-партнери (офлайн): з 10 грудня 2024 року.



Для отримання допомоги перевірятиметься інформація про перебування заявників на території України.

Для того, щоб отримати гроші через застосунок "Дія", необхідно виконати наступні кроки:

Встановіть або оновіть застосунок "Дія".

У розділі Сервіси оберіть послугу "Національний кешбек", а в ній – "Зимова єПідтримка".

Ознайомтесь з описом програми та натисніть кнопку "Розпочати".

Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або дитини).

Якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек" та відкрили спеціальний рахунок в одному із уповноважених банків – в застосунку запропонують обрати наявний рахунок або відкрити нову картку.

Надішліть заяву на отримання виплати.

Очікуйте зарахування коштів у період до 10 днів.



Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно. Невитрачені кошти будуть повернені на рахунки мінекономіки.

Як отримати гроші через "Укрпошту"

Виплата 1000 гривень через "Укрпошту" здійснюється для таких категорій громадян:

Пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через "Укрпошту".

Люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через "Укрпошту".

Люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту".

Люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А через "Укрпошту".

Люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій.



Якщо ви належите до цих категорій, про нарахування 1000 гривень вам мають повідомити у відділенні "Укрпошти" або листоноша під час отримання пенсії або соціальної виплати у грудні.

Кошти, отримані через "Укрпошту", можна буде використати до 28 лютого 2025 року включно на:

оплату комунальних платежів;

здійснення платежів для благодійних організацій;

оформлення передплати журналів та газет;

купівлю товарів, що зазначені у переліку "Укрпошти";

замовлення ліків, що зазначені у переліку "Укрпошти";

купівлю друкованих видань;

оплату поштових послуг.

Хто може отримати 1000 через банк

Законні опікуни дітей, громадяни, які не мають ідентифікаційного коду (РНОКПП), а також громадяни віком 65+, які не мають застосунку "Дія", можуть звернутися по виплату до одного з банків-партнерів.



Банки, що долучились до програми: