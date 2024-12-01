1000 гривень від Зеленського. Як подати заявку в «Дії» та отримати гроші на картку

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 Декабрь 1 » 18:08:07
У неділю в українців з'явилася можливість подавати заявку на виплату 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка", ініційованою президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Це одноразова виплата спрямована на підтримку українських родин та українських виробників, додав він.
Після появи інформації про старт подачі заявок, користувачі почали повідомляти про збої в роботі банківських застосунків, зокрема "Монобанку".
Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що за п'ять годин українці оформили понад мільйон заявок на 1000 гривень у "Дії".
"Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає, 2 хвилини - і ви подали заяву на зимову єПідтримку", - написав він у телеграмі.
Він також нагадав, що для того, щоб скористатися послугою, застосунок необхідно оновити.
Пізніше старт програми прокоментував президент України Володимир Зеленський.
"Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг", - зазначив він.
Зеленський похвалив темп реалізації програми та додав, що уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом наступного року.
Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, які перебувають на території України, зокрема дітям.
Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року.
Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та інші речі та послуги, зазначив Шмигаль.
Також "Зимову єПідтримку" можна задонатити на ЗСУ, витратити на благодійність або придбати військові облігації.
Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії.
Прийом заявок на виплати розпочнеться через три основні канали:
Для отримання допомоги перевірятиметься інформація про перебування заявників на території України.
Для того, щоб отримати гроші через застосунок "Дія", необхідно виконати наступні кроки:
Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно. Невитрачені кошти будуть повернені на рахунки мінекономіки.
Виплата 1000 гривень через "Укрпошту" здійснюється для таких категорій громадян:
Якщо ви належите до цих категорій, про нарахування 1000 гривень вам мають повідомити у відділенні "Укрпошти" або листоноша під час отримання пенсії або соціальної виплати у грудні.
Кошти, отримані через "Укрпошту", можна буде використати до 28 лютого 2025 року включно на:
Законні опікуни дітей, громадяни, які не мають ідентифікаційного коду (РНОКПП), а також громадяни віком 65+, які не мають застосунку "Дія", можуть звернутися по виплату до одного з банків-партнерів.
Банки, що долучились до програми: