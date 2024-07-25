Процедура оформлення нової позики в МФО

Оформити та отримати мікрокредит може кожен повнолітній громадянин України. Видача кредитів зараз відбувається тільки на території Україна, крім окупованих територій. На відміну від інших різновидів банківського кредитування, мікропозику можна отримати без надання застави та з мінімальним пакетом документів. Найчастіше позичальники звертаються в МФО при виникненні непередбачених витрат і для розв'язування нагальних проблем.

Особливості подачі заявки на мікропозику

Процес подачі заявки здійснюється покроково в онлайн-режимі:

1. Умова

В першу чергу необхідно розглянути нові МФО 2024 року. На певних форумах на сайтах, таких як Ufin.com.ua можна знайти список МФО та вивчити умови й вимоги з видачі кредиту. Це дозволить вибрати відповідний та більш вигідний варіант.

2. Заявка

Обравши компанію необхідно перейти на сайт МФО та заповнити анкету для подачі заявки. У ній потрібно вказати інформацію про себе, в тому числі рід діяльності й суму доходів.

3. Документ

Після заповнення всіх полів для схвалення заявки потенційний позичальник повинен відправити скан або фото документів, а саме паспорта, посвідчення особи, номер ІПН.

4. Рішення

Після відправки анкети, співробітники фінансової організації проведуть ретельну перевірку даних. Для уточнення менеджер зв'яжеться з клієнтом за вказаним номером.

5. Гроші

Після схвалення організація переведе гроші на зазначену карту або на особистий рахунок, що належить позичальнику.

Щоб не бути обдуреними, перед відправкою заявки потрібно ретельно вивчити всі МФО України, їх умови та правила, провести розрахунки по відсотках та терміну погашення. При отриманні мікрокредиту важливо враховувати виникнення непередбачених ситуацій.

Де можна оформити мікрокредит в Україні?

На території України працює багато МФО, які надають мікропозики на певних умовах.

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