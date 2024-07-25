Процедура оформлення нової позики в МФО

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 Июль 25 » 12:50:39
Оформити та отримати мікрокредит може кожен повнолітній громадянин України. Видача кредитів зараз відбувається тільки на території Україна, крім окупованих територій. На відміну від інших різновидів банківського кредитування, мікропозику можна отримати без надання застави та з мінімальним пакетом документів. Найчастіше позичальники звертаються в МФО при виникненні непередбачених витрат і для розв'язування нагальних проблем.
Процес подачі заявки здійснюється покроково в онлайн-режимі:
В першу чергу необхідно розглянути нові МФО 2024 року. На певних форумах на сайтах, таких як Ufin.com.ua можна знайти список МФО та вивчити умови й вимоги з видачі кредиту. Це дозволить вибрати відповідний та більш вигідний варіант.
Обравши компанію необхідно перейти на сайт МФО та заповнити анкету для подачі заявки. У ній потрібно вказати інформацію про себе, в тому числі рід діяльності й суму доходів.
Після заповнення всіх полів для схвалення заявки потенційний позичальник повинен відправити скан або фото документів, а саме паспорта, посвідчення особи, номер ІПН.
Після відправки анкети, співробітники фінансової організації проведуть ретельну перевірку даних. Для уточнення менеджер зв'яжеться з клієнтом за вказаним номером.
Після схвалення організація переведе гроші на зазначену карту або на особистий рахунок, що належить позичальнику.
Щоб не бути обдуреними, перед відправкою заявки потрібно ретельно вивчити всі МФО України, їх умови та правила, провести розрахунки по відсотках та терміну погашення. При отриманні мікрокредиту важливо враховувати виникнення непередбачених ситуацій.
На території України працює багато МФО, які надають мікропозики на певних умовах.