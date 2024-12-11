Брати чи не брати. Страхи і міфи навколо 1000 Зеленського, яку почали платити

"Тричі подумайте, перш ніж брати 1000 гривень "Зимової підтримки" - такі попередження з'являються в соціальних мережах після старту цієї президентської програми. А все через те, що в умовах для отримання грошей за цією програмою дехто побачив спроби встановити контроль за рухом усіх коштів на банківських картках.

1 грудня, у перший день після запуску програми, через застосунок "Дія" українці оформили понад два мільйони заявок на отримання грошей.

Через десять днів дії програми таких вже було понад шість мільйонів.

Десятого грудня ввечері перші заявники вже отримали гроші.

В уряді звинувачення у намаганні встановити контроль над коштами людей заперечують, як і інші нібито "таємні" плани, пов'язані з такою масштабною програмою.

Окрім підозр у спробах контролю за коштами громадян лунають й інші сумніви та версії. Не виключено, що вони стали для багатьох людей причиною утриматися від отримання грошей.

Разом з експертами та урядовцями ми перевіряли, наскільки ті версії мають сенс.

"Марковані" гроші від міжнародних партнерів

1 грудня Володимир Зеленський у телезверненні оголосив про фінансову підтримку всіх українців, які перебувають на неокупованій території України.

"Це для кожного і кожної - для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому - кілька тисяч на сім'ю", - наголосив він.

Водночас влада розраховує, що "Зимова підтримка" допоможе економіці, оскільки 1000 гривень можна витратити лише на товари українського виробництва та послуги в Україні. Перелік доволі великий: ліки, книги, медичні послуги, комуналка, мобільний зв'язок, квитки Укрзалізниці чи до театру і багато іншого.

"Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Це гроші марковані. Є визначене коло, куди їх можна спрямувати", – пояснював перший заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олексій Соболев.

Гроші "Зимової підтримки" також можна перерахувати на підтримку волонтерів та оборону країни. За словами президента, ця державна програма може стати також і "програмою національного донату".

В уряді пояснювали, що тисяча гривень кожному – це залишки коштів, отриманих від міжнародних партнерів, які не встигають використати за іншими програмами до кінця 2024 року.

Уряд не може їх спрямувати на ЗСУ чи інші військові потреби напряму, оскільки це заборонено умовами надання міжнародної допомоги.

Що означає дозвіл на розкриття даних з банківських карток

Однак майже одразу після запуску програми почали лунати звинувачення на адресу уряду у спробах влади встановити контроль за рухом коштів на банківських рахунках.

І експерти, і депутати парламенту (переважно опозиційні) посилалися на текст угоди з Приватбанком про відкриття спеціальної картки "Національний кешбек", на яку надійде президентська тисяча.

У соцмережах почали з'являтися скріни угод, відповідно до яких особа дає згоду на передачу даних по транзакціях купівлі товарів чи оплати послуг за усіма картками банку та дозвіл на розкриття банківської таємниці.

"Для отримання тисячі від вас вимагають відкрити картку "Національний кешбек" в будь-якому банку, який бере участь в програмі кешбеку. Без відкриття картки тисячу не дадуть. А до програми ви можете приєднатись лише якщо надасте дозвіл на передачу даних про всі покупки", - пише у фейсбуку опозиційний депутат Володимир Ар'єв і демонструє копії угоди, яку пропонує Приватбанк.

Автор фото,Фейсбук Володимира Ар'єва Підпис до фото,В угоді банку вказується, що отримання картки - тільки за умови надання згоди на передачу даних про покупки

Державна програма "Національний кешбек" діє вже кілька місяців. Вона передбачає, що покупцеві відшкодовують 10% від вартості товару, якщо він українського виробника. Ті, хто приєднувався до програми раніше, оформлюючи картку "кешбеку", так само давали згоду на передачу даних по транзакціях. Проте тоді ці вимоги не зчинили стільки галасу, як зараз.

Оскільки гроші із "зимової" тисячі можна витрачати на ті самі товари і послуги, що і за програмою "Національний кешбек", в уряді вирішили, що картка "кешбеку" для цього підходить найкраще.

"Для того, щоб прогарантувати, куди будуть витрачатися кошти, щоб це не був "кеш", знятий з банкомата, ми вирішили, що швидше і правильніше буде нараховувати гроші на картку "Національного кешбеку", де вже технічно налаштовані певні обмеження і контроль", - пояснює ВВС Україна заступниця міністра економіки Надія Бігун.

За її словами, дозвіл на розкриття інформації про транзакції з'явився тому, що інакше "Дія" не змогла б фіксувати придбання акційного товару і нараховувати кешбек.

"У постанові уряду прямо вказується, що ця інформація передається тільки для нарахування кешбеку, а не в якихось інших цілях", - наголошує Надія Бігун.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Міністерство економіки попередило банки, аби ті не змушували людей, які хочуть лише отримати 1000 гривень, надавати дозвіл на розкриття усієї інформації про трансакції

Фактично, людей, які планують отримати 1000 гривень, поставили у ті самі умови, що і тих, хто бере участь у програмі "Національний кешбек" заради 10% відшкодувань за товари.

Тобто люди надавали дозвіл на доступ до інформації щодо транзакцій усіх своїх карток у банку, де відкривали "Національний кешбек".

Причини ажіотажу і наслідки

У міністерстві економіки визнають, що саме це стало причиною ажіотажу навколо теми розкриття даних за транзакціями.

За словами заступниці міністра економіки, на початку деякі банки дійсно відкривали картку "Національного кешбеку" для отримання 1000 гривень, лише за умови, коли клієнт надавав дозвіл на передачу даних за іншими картками цього ж банку.

На сьогодні, каже вона, усі банки, окрім "одного великого банку" змінили цю опцію. Але з цим банком комунікація триває і не виключено, він теж змінить налаштування у банківському додатку. Вона не називає, що це за банк, але можливо, ідеться про Приватбанк, який згадував депутат Володимир Ар'єв.

"Для того, щоб отримати тисячу гривень, людині не обов'язково надавати дозвіл на транзакції за своїми картками. Можна в додатку банку замовити картку "Національний кешбек", але відмовитися від участі у самій програмі з такою назвою і не давати дозвіл на передачу даних за іншими картками, окрім як картки, на яку надійде тисяча гривень", - запевняє Надія Бігун.

10 грудня міністерство економіки повідомило, що надіслало банкам додаткове роз'яснення "про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних" під час реалізації програми "Зимова підтримка". Урядовці вказали, що ці вимоги можуть стосуватися лише випадків, коли людина хоче приєднатися до програми "Національний кешбек".

Автор фото,УНІАН Підпис до фото,На сьогодні шість мільйонів людей подали заявку на отримання коштів

На сьогодні шість мільйонів людей подали заявку на отримання коштів. Загалом, як прогнозують в Мінекономіки, президентською тисячею скористається не більше ніж 15 мільйонів українців. Але це – оптимістичний прогноз. Песимістичний – 10 мільйонів.

Пошук ухилянтів і "квазіперепис" населення

Однак тема розкриття даних про рух коштів на банківських картках клієнтів – не єдина, що обговорюється у соцмережах і не тільки у них. Лунають також підозри у тому, що реєстрація на отримання допомоги - це нібито спроба оновити персональні дані людей, які зараз перебувають в Україні й навіть встановити осіб, що ховаються від мобілізації.

"У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Якщо, наприклад, у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі гривень. І звісно, стимулювати якимось чином отримати ці кошти, можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча", – заявляла депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі радіо "Свобода" минулого тижня.

Вона також вважає, що "Національний кешбек" розраховний на те, щоб порахувати, скільки осіб взагалі є в Україні й проживають постійно на її території.

Однак такі версії ставлять під сумнів науковці.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Кількість населення в Україні оцінюють у 30 мільйонів. Для обрахування використовують методику підрахунку, використовуючи дані мобільних операторів

Багато хто з тих, хто ховається від ТСК, навіть позакривали усі свої банківські рахунки, тому навряд чи вони будуть оформлювати отримання 1000 гривень. У держави є достатньо механізмів і без "Національного кешбеку", щоб встановити ухилянтів, каже ВВС Україна правник Володимир Яворський.

Оскільки за прогнозами уряду лише половина українців скористається допомогою за програмою "Зимова підтримка", демографи також кажуть, що з цієї причини казати про щось схоже на перепис під час реєстрації людей на отримання допомоги також не варто – портрет країни у такий спосіб не зробиш, а визначити чисельність населення можна й іншими способами.

Зараз це роблять за допомогою даних операторів мобільного зв'язку.

"Це дурниця, немає ніякого стосунку оформлення 1000 гривень до перепису. А чисельність населення ми і так можемо визначати. Є методика, я вважаю, унікальна", - каже директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

За її словами, мова не лише про використання даних трьох мобільних операторів, а й про залучення всіх реєстрів, що є в країні.

"В цілому по Україні ми маємо більш-менш точні дані", - каже Елла Лібанова в інтерв'ю ВВС Україна.

За даними Інституту демографії, чисельність населення України на контрольованій території становить 30 мільйонів. З урахуванням окупованих - 35-36 мільйонів.

Мінекономіки припущення про "квазіперепис" теж дивують.

"Звісно, у нас є питання, скільки у нас населення – скільки виїхало, скільки лишилося. Але ж ми маємо Єдиний демографічний реєстр, можна відмінусувати кількість тих, хто залишив Україну під час війни. Тобто я не знаю, як інформацією з "Зимової підтримки" можна скористатися", - каже Надія Бігун.

Однак правозахисник Володимир Яворський вважає, що повністю відкидати версію про використання отриманих даних про людей не варто.

"Я припускаю, що тут може бути прихований трек. Не потрібно знати про все населення. Можуть бути корисні дані про соціально вразливі групи людей. Це якраз ті люди, які, швидше за все, захочуть отримати президентську тисячу, а якщо йдеться про сім'ю, то кілька тисяч", - каже він у розмові з ВВС Україна.

За словами експерта, ця інформація може бути використана у майбутньому для точкового впливу на цих людей якимись тимчасовими фінансовими інструментами чи – ширше - для політичного впливу.

Володимир Яворський нагадує, що у багатьох країнах через таргетування, тобто виділення цільової аудиторії, проводяться виборчі кампанії, і верифіковані дані про певні соціальні групи людей є дуже важливими.

"Зимова підтримка" - не остання

Президент у зверненні до українців 1 грудня, анонсуючи "Зимову підтримку", заявив, що це не остання допомога українцям взимку і загалом впродовж 2025 року.

А вже через кілька днів після цього уряд ухвалив постанову про запуск чергової програми у застосунку "Дія"– "єКнига".

Молоді люди, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати допомогу в розмірі 908 гривень для придбання книг українською мовою.

Умови отримання цих грошей оголосять пізніше, але не виключено, що програма теж буде прив'язана до картки "Національного кешбеку".

Автор: Світлана Дорош, ВВС Україна