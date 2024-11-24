Як купити та продати криптовалюту на премаркеті

Премаркет - це торгівля до виходу монети на біржі , тобто до лістингу. По суті, це торгівля обіцянками або ви обіцяєте віддати монети за якоюсь ціною, або вам обіцяють їх віддати після лістингу.
У цій інструкції я покроково покажу вам як створювати ордери на купівлю та продаж криптовалюти на премаркеті біржі Bitget, як продати монети яких у вас немає максимально вигідно, розповім про плюси та мінуси премаркету і на що варто звернути увагу.
На премаркеті Bitget найактивніші торги, так що тут найшвидше відбуваються угоди, і в цілому він зручно влаштований.
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Про заставу
Для купівлі або продажу на премаркеті потрібно мати гроші на рахунку для застави, якщо ви продаєте монет на 10 $, то потрібно мати 10 $ на рахунку, якщо продаєте на 100 $ то потрібно мати 100 $.
Це потрібно для гарантії угоди, якщо ви купили монети, але продавець передумає вам їх віддавати (або просто не зможе), то вся його застава перейде вам і ви вже заробили +100%.
Так само навпаки, якщо ви продали монети, то зобов'язані їх доставити покупцеві, інакше втратите заставу. Після доставки вам повернеться ваша застава та гроші покупця.
На премаркеті можна купити/продати монети по ринку або лімітним ордером – розглянемо обидва варіанти
З телефону переходимо в додаток і на головній сторінці натискаємо " Більше " та вибираємо " Премаркет "
Вибираємо монету яку хочемо купити або продати, я показуватиму на прикладі монети Major, так як більшість хоче вигідно продати дроп з тапалок
На сторінці монети ми бачимо ціну, за яку монета активно торгується, за цією ціною ордер на купівлю або продаж буде виконаний дуже швидко
Ордер з ринку
Якщо вас влаштовує поточна ціна, ви можете за кілька хвилин продати або купити монети по ринку
Вибираємо монету, і гортаємо ордери, їх можна сортувати за ціною, від меншої до більшої
Зверніть увагу, що ордери є з розрахунком у usdt і в монеті. У usdt не буде розрахунку монет — це просто спекуляція на ціні. Нас цікавлять ордери в монеті - у цьому випадку ви купуєте монети, або ж продаєте свої монети. В основному вибирати треба саме це - адже ви або хочете купити монети (і продати їх коли захочете), або хочете продати свої монети (з дропа, наприклад).
Ордера в монеті мають значок монети, не переплутайте
Як тільки ви вибрали відповідний ордер натискаєте " купити " і вписуйте скільки ви хочете купити монет, все купувати не обов'язково, продаж працює так само.
Лімітний ордер
Для створення ордера натискаємо " Опублікувати ордер "
Обов'язково вибираємо " Розрахунок монети ", тоді при купівлі або продажу розрахунок буде саме в монеті.
Далі вибираємо купівлю або продаж , я покажу на прикладі продажу, тут відмінностей немає ніяких
Вказуємо ціну за яку хочемо продати або купити, вказуємо кількість монет та натискаємо "Продати"
Ціну можна вказати абсолютно будь-яку, якщо за вашою ціною ніхто не захоче купувати ви нічого не втратите, ваша застава та комісія повернеться на рахунок після закінчення премаркету або скасування вручну
За ціною 1.5 $ ордер буде виконаний практично моментально, але якщо ви готові почекати, то ви можете продати і набагато дорожче. Приклади як цим можна скористатися будуть далі у статті.
Щоб подивитися ваші ордери потрібно натиснути на кнопку, яка показана на скріншоті нижче. Якщо ви хочете скасувати ордер, то потрібно натиснути на три точки. Скасувати можна тільки не виконані ордери, в них написано "Виконано 0%" як на скріншоті нижче.
Після виконання ордера скасувати його не можна.
Нижче ви бачите Виконані ордери, в день лістингу на СПОТ рахунку у нас має бути ця кількість монет для доставки покупцю, якщо у вас немає монет або вони не встигли прийти з додатка ви можете купити монети по ринку на споті, якраз через 30 хвилин після листинг монета часто падає і ви можете купити її дешевше.
Постачання монет
Покупець
Якщо ви купили монети, то від вас нічого не потрібно, тільки чекати поставки.
Якщо продавець не поставить вам монети ви отримаєте свою заставу та заставу продавця (вже +100%), якщо поставка пройшла успішно, то куплені монети впадуть на Спот, а ваша застава перейде продавцю.
Продавець
Якщо ви продаєте монети, то вам потрібно поставити їх вчасно, щоб не втратити свою заставу, зазвичай поставка проходить у день лістингу (через кілька годин після нього), монети повинні знаходитися у вас на Спот рахунку і будуть автоматично списані покупцю. Якщо доставка пройшла успішно вам повернеться ваша застава та прийде застава покупця.
Якщо у вас не вистачає монет, щоб їх віддати — купіть на біржі, щоб не втратити свою заставу.
Інформацію про доставку можна почитати на сторінці премаркету, також вам прийде повідомлення на пошту про майбутню доставку
Навіщо використовується премаркет?
По-перше, премаркет дозволяє заздалегідь продати свої монети з аірдропів — і зазвичай за вигіднішою ціною, ніж на лістингу.
Ви фіксуєте ціну, якщо вона вам підходить, і більше не паріться про те, зіллють її після лістингу чи ні.
По-друге, на премаркеті можна поспекулювати. Так, ви можете продати монети, яких у вас немає, щоб купити їх на лістингу дешевше і таким чином заробити. Також ви можете купити недооцінені монети, щоб продати їх потім дорожче.
Недоліки премаркету
Головний недолік це заморозка грошей, якщо ви продали або купили монети на премаркеті то розрахунок буде в день лістингу монети, деякі монети торгуються на премаркеті місяцями і ваші гроші заморожені на невизначений термін, але якщо ви вмієте чекати, то виповниться багато вигідних ордерів.
Скейлінг (перерахунок монет)
На Bitget таке буває рідко, але потрібно знати, що це і бути уважним.
Буває, що монета торгується на премаркеті, але розробники ще не вказали, скільки монет буде випущено, тоді торги йдуть від якоїсь кількості монет, з перерахунком при поставці.
Найчастіше якщо не відомо скільки розробники випустять монет, то торги йдуть з розрахунку 10В монет, якщо ви продали 100 монет і розробники повідомили, що буде 100В монет, то вам потрібно поставити не 100 монет, а 1000 монет, це може зіграти і на руку вам і навпаки .
Тобто, грубо кажучи, ви торгуєте не якоюсь кількістю монет, а % від загальної кількості монет.
Такі монети на Bitget позначені підписом Points та значком поруч із ними:
Якщо таке трапилося і у вас немає монет віддати покупцеві нічого страшного, якщо монет більше те і ціна менше, ви можете їх купити по ринку, якщо ви продали за гарною ціною то в мінус не підете
Переглянути кількість монет можна на премаркеті, натиснувши на "Огляд монети".
Бонус: Приклад за скільки можна продати лімітним ордером
Дивно, але багато людей на премаркеті просто помиляються при виборі ордерів. Іноді це можна скористатися.
Ось приклад продажу монети в десятки разів дорожчий
Монета ZRC в середньому торгується по 0.09$ за 1 монету
На скріншотах нижче я продав 2 ордери:
1 ZRC за 10$ (у 100 разів дорожче)
1 ZRC за 1$ (у 10 разів дорожче)
Тож іноді вигідно поставити кілька ордерів за «амбітними» цінами, про всяк випадок.
Підсумок
Якщо ви хочете вигідно продати свій Airdrop або взагалі заробляти продаючи монети набагато вигідніше за лістинг — то пробуйте і не бійтеся, головне бути уважним коли створюєте ордер і не переплутати купівлю та продаж, тому що на продаж потрібно перемикатися. Перевіряйте ціну та кількість.
Щоб все стало зрозуміліше, потрібно просто спробувати, все розписано покроково, а мінімальний ордер ви можете створити на 5$