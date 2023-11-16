Заработок на криптовалюте узаконят: Верховна Рада рассмотрит проект о налогах на крипту

В парламенте готовятся рассмотреть проект, который должен узаконить оборот виртуальных активов. Предлагается облагать операции физических лиц по тем же условиям, по которым облагается доход по ценным бумагам и депозитам.

Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине (№10225) находится в парламенте с 7 ноября, а 9 ноября его уже передали на рассмотрение депутатам.

"В Украине законодательство о виртуальных активах является несовершенным и требует совершенствования по следующим причинам: отсутствие четкого определения и классификации виртуальных активов, что затрудняет их правовое регулирование и защиту прав владельцев; отсутствие единого органа, который бы осуществлял надзор и контроль за деятельностью субъектов рынка виртуальных активов, что создает риски для финансовой стабильности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; отсутствие специального налогового режима для налогообложения доходов от операций с виртуальными активами, что приводит к двойному налогообложению или уклонению от уплаты налогов", — говорится в пояснительной записке к проекту №10225.

Налоги и реестр: что предлагает проект закона об обороте криптовалюты

Предложенный народным депутатом Александром Совой законопроект об обороте виртуальных активов предлагает через внесение изменений в Налоговый кодекс Украины следующие новации:

введение механизма обложения налогом на прибыль предприятий виртуальных активов путем введения отдельного учета результатов и корректировки финансового результата;

введение механизма налогообложения НДФЛ виртуальных активов.



При этом в проекте закона операции с виртуальными активами не являются объектом обложения НДС; и также говорится о том, что не могут быть плательщиками единого налога первой — третьей групп субъекты хозяйствования (юридические лица и физические лица–предприниматели), которые осуществляют операции с виртуальными активами.

Законопроект предлагает не разрешать ФОПам заниматься покупкой и продажей криптоактивов, если они находятся на упрощенной системе

Также проектом предлагается ввести процедуры для проверки тех, кто покупает и продает криптовалюту.

"Ввести процедуры мониторинга переводов, включая мониторинг в реальном времени или мониторинг по факту выполнения перевода, для выявления отсутствия информации о плательщике (инициатора перевода) и/или получателя перевода", — говорится в проекте №10225.



Авторы проекта говорят, что отсутствие налогообложения доходов от операций с виртуальными активами приводит к двойному налогообложению или уклонению от уплаты налогов

Фото: bloomberg.com



Что же касается ставки налогообложения, то проектом предлагается отчислять от полученного после продажи криптоактивов дохода в пользу государства 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора.

Парламент дискутирует: готовы ли депутаты ввести налогообложение операций с криптовалютой

Как объяснил в комментарии Фокусу глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, дискуссия в парламенте относительно виртуальных активов только начата.

"Мы достаточно долго ожидали соответствующий законопроект от Национальной комиссии по фондовому рынку, однако так и не дождались, комиссия не смогла разработать и согласовать проект акта. Именно поэтому коллега из Комитета взял законодательную инициативу на себя, внеся соответствующий законопроект. Это перенесло дискуссию о его принятии на площадку Комитета. Мы точно не будем затягивать с его принятием, однако, с другой стороны, обязательно проведем все необходимые консультации по содержанию проекта", — рассказал Даниил Гетманцев.

Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев поддерживает инициативу облагать налогами операции с криптовалютой

Фото: Кирилл Чуботин



По его мнению, к определению модели налогообложения виртуальных активов Украине нужно подойти по аналогии с родственными объектами гражданского права.

"Таковыми являются ценные бумаги и деривативы. Не думаю, что налогообложение виртуальных активов должно существенно отличаться, и поэтому согласен с подходом законопроекта", — говорит Даниил Гетманцев.

Между тем, как недавно сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, налоги для криптовалютных операций должны быть на уровне 5% для доходов физических лиц и 18% для компаний с дополнительной возможностью пользоваться преимуществами налогового режима Дія.City. Но в налоговом комитете ВРУ с позицией Федорова не согласны.

"Я не могу в полной мере разделить подход относительно льготирования операций с виртуальными активами ввиду того, что развитие финансовых операций, в ходе которых не создается добавленная стоимость и большое количество рабочих мест, не может получать стимул со стороны государства", — отметил Даниил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что все больше компаний и крупных "майнеров" меняют свою модель бизнеса, перенаправляя свое мощное и дорогостоящее оборудование для использования в развитии нейросетей.