Как получать зарплату в криптовалюте в 2023 году: полное руководство

В 2023 году работодатели начали предлагают выплачивать зарплату сотрудникам цифровыми деньгами — многие полностью, а кто-то пока лишь часть. Соглашаться или отказываться, если вам обещают оклад в крипте? Разбираемся с экспертами и теми, кто уже имеет такой опыт.

«Более трети миллениалов и половина представителей поколения Z были бы рады получать 50% своей зарплаты в биткойнах и/или других криптовалютах», — говорится в глобальном опросе deVere Group. Не против крипты и некотые политики: мэр Нью-Йорка поклялся, что примет свои первые три зарплаты в биткойнах.

Мы пообщались с сотрудниками компаний, которые перечисляют зарплату в криптовалюте, выяснили плюсы и минусы таких платежей. А также собрали рекомендации для тех, кто хочет безопасно получать деньги таким способом.



Содержание

Зарплата в крипте: за и против

Прежде чем соглашаться на предложение работодателя получить цифровые деньги, нужно понять, подходит ли вам такой вариант. Эксперты считают, что у криптовалют есть масса преимуществ перед традиционными платежами.

Зарплату в криптовалюте можно получать моментально. Не нужно ждать, пока обработается банковский перевод и деньги придут на счет.

Нет привязки к конкретному банку, в котором нужно открывать счет. Криптовалюта переводится на любой подходящий адрес, а потом сотрудник сам выбирает, на какую карту или счет выводить деньги.

Обычно зарплату выплачивают в стейблкоинах, курс которых относится к доллару 1 к 1. Благодаря этому можно не привязываться к национальной валюте, если работаете в международных компаниях.

Отсутствует возможная блокировка счетов. Криптовалюта принадлежит только ее владельцу и никто не сможет ей завладеть или заблокировать, если у человека нет специального приватного ключа.

Возможность мгновенных инвестиций. Можно оставить деньги на криптовалютном кошельке и подождать, пока монеты вырастут в цене.



Безусловно у крипты есть и свои минусы.

Проблемы для тех, чьи страны под финансовыми санциями

Если получать монеты на биржу, можно потерять деньги из-за блокировки аккаунта. Недавно крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о заморозке счетов россиян, на которых криптовалюты больше, чем на 10 000 евро. Тех, кто уехал из страны и может подтвердить новое место жительства, это не коснулась. Похожие блокировки для российских пользователей провели Coinbase, Currency, FTX, Upbit, Bithumb, Korbit и Gopax. Кроме того, Coinbase не регистрирует сейчас белорусов.

Теоретически, любой человек может лишиться аккаунта, если против его государства введены санкции — криптовалютные биржи существуют в правовом поле и соблюдают международные законы.

Для справки

Ограничение по гео-привязке можно обойти — работать только с децентрализованными биржами DEX. Они, в отличие от централизованных вроде Coinbase или Bitfinex, не управляются компанией, которая контролирует ваши средства и данные, как традиционный банк. Биржи DEX работают на основе блокчейн-сетей и управляются смарт-контрактами — автоматически. Или полуавтоматически — разработчиками и сообществом.

Есть риск потерять деньги

В криптовалюте очень много мошенников. Они используют методы социальной инженерии, чтобы украсть ваши средства. Поэтому с криптой нужно быть предельно внимательным и осторожным: не доверять никому, перепроверять все адреса и ссылки по несколько раз.

Нет развитой финансовой инфраструктуры

Особенности налогообложения

Пока что криптовалютой нельзя расплачиваться в любом магазине. Возможно, для некоторых будет лучше получать деньги в фиате.

В большинстве стран криптовалюты не признаны платежным средством, поэтому выплачивать в ней зарплату официально нельзя. Например, криптовалютные платежи запрещены в России и цифровыми деньгами можно выплачивать только 20% от зарплаты.

С другой стороны, в Германии и Японии криптовалюта считается полноценным платежным средством и облагается налогом как обычные деньги. Поэтому законность криптовалютной зарплаты зависит от того, в какой стране вы живете. Подробнее о налогообложении в разных странах читайте в статье «Налоги на криптовалюту в мире».

Светлана Бирюкова Караташ, продакт менеджер DBX Digital Systems Чтобы не нарушать законов, мы заключаем с работниками срочный договор на оказание услуг. Потом они регистрируют доход по форме 3-НДФЛ. То есть сотрудник отчитывается как самозанятое лицо. Если у него есть приложение для учета налогов, в нем он указывает сумму полученного дохода, а потом по этой сумме автоматически рассчитывается налог, который нужно заплатить.

Что думают пользователи

Интересная дискуссия «Готовы ли вы получать оплату в криптовалюте на своей работе?» идет сейчас на Reddit. Там уже больше 900 комментариев и споры все продолжаются.

Вот основные аргументы против:

«Приходится долго ждать, пока придет перевод с биржи на карту. «Это неудобно, если срочно нужно оплатить коммуналку или купить еду. Пока не будет быстрых обменов — пользоваться криптовалютой неудобно», — рассказывает пользователь Reddit. «Не верю в долговечность криптовалюты. «Я заметил, что почти все криптоэнтузиасты продвигают ее исключительно ради денег и не заботятся о том, чтобы изменить существующую систему. Это заставляет меня серьезно беспокоиться о долгосрочной жизнеспособности криптовалют», — пишет другой участник дискуссии. «Нет мотивации получать в крипте. Люди не понимают, зачем им монеты и что с ними делать. «Для меня нет пользы, если работодатель решит платить мне в криптовалюте. Я сам могу решить, когда и сколько инвестировать в цифровые деньги», — считает еще один читатель Reddit.



Но что бы не утверждали критики, зарплаты в криптовалюте все равно становятся популярны и многие компании сами выступают за то, чтобы платить цифровыми деньгами.

Мы решили платить зарплаты в криптовалюте, потому что такие платежи никто не ограничивает, а переводить деньги можно быстро и с минимальными комиссиями. При этом комиссии фиксированные и намного ниже банковских.

Например, за перевод в 1 000 долларов и 10 000 долларов мы заплатим одинаковые комиссии. Поэтому такие платежи удобны для нас и сотрудников.

Когда работодатель предлагает платить вам криптовалютой — не надо торопиться отказываться, взвесьте все аргументы. А если решили получать зарплату таким способом — рассказываем об основных шагах, которые нужно предпринять.



Шаг 1: определитесь с монетой, в которой будете получать зарплату

Перед тем, как дать согласие работодателю, нужно определиться с монетой, в которой будете получать переводы. Здесь можно пойти двумя путями:

Выбрать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие монеты по фикс-прайсу. Например, получать 0,1 биткоина вне зависимости от курса. Вариант рискованный, потому что сегодня это 3636.97 $, но никогда не угадаешь, куда пойдет курс. Если соглашаться на такие условия, то на растущем рынке, когда практически все монеты дорожают каждый день. Получать зарплату в стейблкоинах — цифровых аналогах доллара. Они всегда торгуются с реальным долларом 1 к 1, поэтому зарплата не будет меняться, пока идет к вам.

Мнение работодателя:

Мне, как заказчику, удобны оплаты в стейблкоинах: быстро и очень дешево.Для себя я выбрал USDT, потому что его курс не скачет +/- 5% в день.

Взгляд сотрудника:

Когда я работал веб-разработчиком, получал зарплату в стейблкоине BUSD. Раз в месяц работодатель переводил мне деньги, а дальше я сам решал, выводить их в фиат или оставлять на кошельке.

Но выбор какого-то одного стейблкоина может быть небезопасен. Оборот некоторых из них контролируются государством, монета может оказаться под санкциями. Например, самый известный коин USDT контролируется правительством США. Если понадобится, ваш адрес легко заморозят со всеми средствами. Именно так компания Tether, которая выпускает USDT, недавно заблокировала 560 адресов сети Etherium на сумму больше 1 млн. долларов.

Если не хотите так рисковать — получайте деньги в децентрализованных стейблкоинах, например, в DAI. У них нет регулятора и заблокировать ваши счета никто не сможет.

Шаг 2: заведите криптокошелек

Если определились с монетой, нужно подобрать кошелек, на котором будут храниться деньги.

Кошельки для ПК

Устанавливаются на компьютер и могут работать без доступа к интернету. Такие кошельки бывают «тонкими» или «толстыми» — вне зависимости от суммы, которая там хранится.

Разница в том, что толстые кошельки скачивают весь реестр блокчейна, а тонкие — лишь часть, а потом подгружают информацию из интернета. Толстые кошельки не зависят от третьих сторон и в целом безопаснее тонких. Но для блокчейна Bitcoin, например, требуется примерно 200 Гбайт места — обычного смартфона точно не хватит. Поэтому толстые локальные кошельки сейчас уступили позиции тонким. Популярный толстый кошелек — Bitcoin core. Тонкий — Electrum.

Интерфейс кошелька Bitcoin Core. Ихображение: linuxreviews

Мобильные кошельки

Уменьшенная версия тонких кошельков. На устройства загружается часть блокчейна, а остальная информация списывается с интернета. Популярные кошельки — Blockchain, BRD wallet, Trust Wallet.

Так выглядит кошелек Blockchain

Биржевые онлайн-кошельки

Устроены как обычные электронные кошельки — регистрируетесь на сайте: указываете имя, фамилию, адрес почты и придумываете пароль — потом получаете зарплату. Популярные кошельки — Blockchain, KuCoin, Okx.

Так выглядит кошелек биржи KuCoin

Игорь Захаров, DBX Digital Systems



Я предпочитаю получать монеты на биржевой онлайн кошелёк. На бирже проще распределять средства, часть из которых можно инвестировать, а часть вывести и пустить на повседневные расходы. Я предпочитаю получать монеты на биржевой онлайн кошелёк. На бирже проще распределять средства, часть из которых можно инвестировать, а часть вывести и пустить на повседневные расходы.

Хранить все монеты на одной бирже — небезопасно. Лучше распределять деньги между несколькими адресами. Если одна биржа введет ограничения и заблокирует аккаунт пользователя, он потеряет не все накполения, а только часть.

Аппаратные кошельки

По сути, это маленькие компьютеры, на которых хранятся блокчейн-записи. Они защищены от мошенников пин-кодом и приватными ключами. К компьютеру это небольшое устройство подключается через USB.

Устройства работает без доступа к интернету. Популярные аппаратные кошельки — Trezor, Ledger.

Аппаратный кошелек Trezor на официальном сайте стоит 69 евро

Бумажные кошельки

Такие кошельки генерируют на специальных сайтах, например, Bitadress. Сайт создает случайные ключи, а потом преобразует их в QR-коды. По сути, бумажный кошелек — обычный распечатанный листок с двумя QR-кодами: для платежей и приватный ключ — пароль от кошелька.

После генерации кошелька, листок нужно распечатать на принтере. Чтобы получить монеты — показывайте работодателю QR-код слева или Bitcoin Adress

Необанки с поддержкой криптовалюты

Банки, которые работают только в интернете и у которых нет физических точек. Они настолько прогрессивные, что даже выпускают собственные кошельки криптовалют. Например, биткоины и еще 200 монет можно хранить в банке Revolut.

Минус в том, что криптовалюту можно отправлять только между клиентами банка. Перевести монеты с биржи или другого кошелька на аккаунт Revolut не получится

Сервисы, выпускающие криптовалютные карты

Такие карты привязаны к криптовалютным кошелькам. Каждый раз, когда вы платите в магазине, криптовалюта конвертируется в реальные деньги. Такие карты можно заказать на Crypterium, Binance, Wirex.

Сначала нужно выпустить карту. В Crypterium функция временно недоступна, но поддержка обещает, что это не надолго

После того, как выпустили карту — можно сгенерировать адрес для получения монет и сообщить работодателю

Какой кошелек выбрать

Сравнительная таблица, которая поможет решить, какой кошелек больше подходит для получения зарплаты.

Плюсы Минусы Для каких целей подходит Кошельки для ПК Почти невозможно украсть биткоины Нужен компьютер с большим дисковым пространством Хранить заработанные монеты Мобильные кошельки Криптовалюта всегда под рукой Хакеры (в редких случаях) могут взломать кошелек через интернет Хранить часть монет, а часть сразу выводить в фиат Онлайн-кошельки Не нужно устанавливать программы на ПК или смартфон Если хакеры взломают сервер кошелька, получат доступ ко всем аккаунтам пользователей Хранить часть монет, а часть сразу выводить в фиат Аппаратные кошельки Почти невозможно украсть биткоины Если потерять устройство — потеряются и биткоины Хранить монеты Бумажные кошельки Почти невозможно украсть биткоины Если потерять листок — потеряются и биткоины Хранить монеты Необанки Не нужно устанавливать сторонних приложений Можно получать переводы только от клиентов банка Хранить часть монет, а часть сразу выводить в фиат Криптовалютные карты Не нужно обменивать криптовалюту на фиат Криптовалюта может обмениваться по невыгодному курсу Пользоваться криптовалютой как обычными деньгами

Шаг 3: укажите правильный адрес сети

Криптовалютная сеть — это цифровая среда, в которой перемещаются монеты. Например, когда вы пересылаете биткоины с одного адреса на другой — отправляете их в сети Bitcoin. Таких сетей много, но самые популярные — TRC-20, ERC-20 и BEP-20. Они отличаются тем, что работают на разных блокчейнах:

ERC-20 — блокчейн Ethereum;

TRC-20 — блокчейн Tron;

BEP-20 — блокчейн Binance.

А еще сети различаются скоростями транзакций и размерами комиссий. Например, в сети ERC-20 комиссии могут доходить до 15-20 долларов за перевод, а в TRC-20 и BEP-20 обычно меньше доллара. Кроме того, транзакции быстрее обрабатываются в TRC-20 и BEP-20, чем в ERC-20.

Когда получаете зарплату в криптовалюте — важно указать правильный адрес. Дело в том, что одна и та же монета может работать в разных сетях. Но если отправить монеты из сети TRC-20 в ERC-20, они пропадут и вернуть их, как правило, не получится. Поэтому обязательно проверяйте адрес, который даете работодателю.

Биржа OKX всегда предупреждает о том, что пользователь может потерять деньги, если отправит их в другую сеть

Шаг 4: обмен криптовалюты на обычные деньги

Здесь подойдет несколько способов, которые отличаются комиссиями.

Частный обмен p2p

Происходит между двумя людьми и называется P2P-обменом. Обычно монеты обменивают на сайтах LocalBitcoins, Binance p2p.

Так выглядит P2P-обменник LocalBitcoins. На нем можно продать и купить только биткоины

При таком варианте обмена, выбранная платформа — гарант совершения сделки. Она контролирует, чтобы обе стороны выполнили обязательства, и получает за это процент.

Более подробная инструкция по обмену есть на сайте LocalBitcoins. В других p2p обменниках покупка происходит примерно так же. Комиссия при частном обмене обычно составляет 0,5-1%, ее оплачивает продавец криптовалюты. Для покупателя комиссии нет.

Сервис-обменник

Работает как и частный обмен, только между покупателем и платформой, а не между двумя людьми. Сервисы нужно искать через специальные сайты-агрегаторы, например Bestchange или Kurs.expert. Там есть отзывы о каждом обменнике и можно узнать, сколько денег вы получите за продажу монет.

Предложения обмена USDT на Visa/MasterCard USD на агрегаторе Bestchange

Минусы в том, что в обменниках курс продажи крипты занижен, а еще за обмен придется заплатить большую комиссию — около 5% от суммы.

Обмен p2p через криптобиржи

На них криптовалюта продается с помощью P2P-обмена. Для этого нужно найти вкладку P2P и выбрать одно из предложений о покупке криптовалюты или создать свое.

Так выглядит вкладка с P2P-обменом на бирже OKX

Вывод через биржу на карту

Еще один вариант — получить фиат на карту через биржу, например, Currency. Там можно обменять криптовалюту в USD, а затем вывести доллары на банковский счет или карту. Счета россиян биржа сейчас блокирует, а коснуться ли блокировки аккаунтов из других подсанкционных стран — пока неизвестно.

Так выглядит вывод денег с Currency. Можно сразу отправлять на карту, либо оформить банковский перевод

Минус бирж в том, что они иногда задерживают вывод средств на 1-2 дня после пополнения счета, либо обработка данных занимает несколько дней. Объясняют это правилами платежных систем. Например, мой первый опыт с Currency занял около 5 часов.

Обмен через электронные кошельки

Многие электронные кошельки поддерживают криптовалюты. В таких кошельках есть встроенные минибиржи, на которых монеты меняются на обычные доллары, евро или другую валюту. Полученные деньги можно выводить на карту или другой электронный кошелек. Для обмена криптовалюты подойдут кошельки Payeer и AdvCash.

Интерфейс электронного кошелька. Изображение: Payeer

Считается, что электронный кошелек легче взломать, чем настоящий кошелек для криптовалюты. Это связано с технологическими особенностями площадок и алгоритмами защиты. Впрочем, я хранил криптовалюту на Payeer целый год, и монетки никуда не делись. Если не разбрасываться паролями и настроить двухфакторную аутентификацию — вероятность кражи сильно снизится.

Выводить всю криптовалюту или только часть?

Если вы тратите не всю зарплату, оставшиеся средства можно инвестировать. Например, хранить крипту на кошельке и ждать, когда она вырастет цене. Это самый простой способ приумножить капитал, который называется ходлинг.

Владислав Пигузов, помогает бизнесам настраивать прием платежей через криптовалюту

На мой взгляд, зарплата в криптовалюте даёт неплохой шанс разобраться в деньгах и откладывать хотя бы часть денег для создания пассивного дохода.

Еще один простой и популярный способ — стейкинг. Он работает как депозит в банке: передаете монеты платформе, а за это получаете процент. Отличие в том, что банк ваши деньги инвестирует, а в стейкинге монеты поддерживают работоспособность сети.

Плюс в том, что в стейкинг можно отправлять стейблкоины и получать по ним доход, в несколько раз больший, чем депозит в банке. Например, за стейкинг UST сейчас можно получить до 19% годовых.

Доходность от стейкинга UST на бирже OKX

Конечно, есть и другие варианты инвестирования: например, участие в IDO, покупка NFT, фарминг. Но они сложнее, в два абзаца не расскажешь. Так что ждите новых статей.