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Пересчитают минималку. Названа новая сумма, сколько будут зарабатывать украинцы

Вчера, 11:23:21 465 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пересчитают минималку. Названа новая сумма, сколько будут зарабатывать украинцы

В Украине минимальная зарплата в январе 2024-го увеличится с 6700 до 7100 грн. Такое повышение фактически позволит удерживать размер зарплаты на действующем уровне с корректировкой на рост цен. При этом уже в июле минималка составит 8000 грн, что является значительным повышением. 

Такие цифры указаны в письме Минфина, который разослали департаментам финансов местных органов власти. Местные бюджеты будут формировать исходя из размера минималки в 7100 до июля и 8000 грн – после июля 2024-го. 

Минимальную зарплату в 2025 году повысят до 8370 грн, а в 2026-м – до 8956 грн. Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказывает OBOZREVATEL: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас с корректировкой на уровень инфляции. Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Но уже с июля 2024-го предполагают значительное повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%. И тут уже есть о чем говорить", – отмечает Черенько.

Значительное повышение минималки необходимо. После окончания военного положения низкие зарплаты заставят украинцев выезжать на работу за границу. При этом уже сейчас на рынке труда наблюдается дефицит рабочих рук.

 
Тэги: финансы, минимальная зарплата, зарплата

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