Пересчитают минималку. Названа новая сумма, сколько будут зарабатывать украинцы

В Украине минимальная зарплата в январе 2024-го увеличится с 6700 до 7100 грн. Такое повышение фактически позволит удерживать размер зарплаты на действующем уровне с корректировкой на рост цен. При этом уже в июле минималка составит 8000 грн, что является значительным повышением.

Такие цифры указаны в письме Минфина, который разослали департаментам финансов местных органов власти. Местные бюджеты будут формировать исходя из размера минималки в 7100 до июля и 8000 грн – после июля 2024-го.

Минимальную зарплату в 2025 году повысят до 8370 грн, а в 2026-м – до 8956 грн. Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказывает OBOZREVATEL: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас с корректировкой на уровень инфляции. Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Но уже с июля 2024-го предполагают значительное повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%. И тут уже есть о чем говорить", – отмечает Черенько.

Значительное повышение минималки необходимо. После окончания военного положения низкие зарплаты заставят украинцев выезжать на работу за границу. При этом уже сейчас на рынке труда наблюдается дефицит рабочих рук.