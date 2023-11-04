Украинцев ждут новы зарплаты: в Кабмине раскрыли, сколько будем зарабатывать в 2024 году

В Украине средняя зарплата в 2024-м составит 21 809 грн. При этом минимальная зарплата составит 8 тыс. грн. В январе следующего года ее увеличат с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн, а в апреле – до 8 тыс.

Как говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024-й, который подготовлен ко второму чтению, размер прогнозной средней зарплаты уменьшили. В первом варианте документа предполагалась, что в среднем украинцы будут зарабатывать 21 852 грн.

"Уточненный прогноз учитывает несколько меньшую номинальную среднемесячную заработную плату – 21 809 грн (до второго чтения) по сравнению с 21 852 грн (на первое чтение), что объясняется уменьшением ожиданий инфляции и динамикой производства", – говорится в документе.

Реальная зарплата увеличится на 8,5% (это с учетом инфляции), хотя в предыдущем прогнозе предполагали рост на 6%. При этом прогноз уровня безработицы скорректирован до 18,7 %.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих также будет расти в 2024 году по сравнению с 2023-м – до 2 346,3 млрд грн (на 288,5 млрд грн выше, чем было учтено на первое чтение, главным образом за счет уточнения предположений относительно денежного обеспечение военнослужащих).

Существенно скорректированы показатели внешней торговли. Объемы экспорта товаров и услуг в уточненном прогнозе ожидаются на 5,6 млрд долл. меньше тех, что были приведены в предыдущем прогнозе по тем же причинам, что были и при корректировке ожиданий 2023 года, тогда как прогноз увеличения импорта товаров и услуг изменен в сторону повышения на 9,7 млрд долл. именно из-за изменения предположений относительно продолжительности и интенсивности военных действий на территории Украины, а также миграционных процессов.

Как ранее писал, в Украине часть украинцев рискует остаться без пенсий. Речь идет о тех, кто в течение шести месяцев не пользуется своим банковским счетом.