Кому та як можуть заблокувати зарплату через неявку до військкомату: економіст відповів

Після появи нового законопроєкту про мобілізацію, в суспільстві жваво обговорюють одну зі скандальних його норм про заборону ухилянтам розпоряджатися власними коштами, які, наприклад, розміщені на банківських рахунках або на банківських картках.

Кому та як саме можуть заблокувати заробітну плату, яка вже є на банківському рахунку – про це в коментарі для ТСН розповів авторитетний економіст Олег Пендзин.

«Я вважаю, що коли дійде до обговорення, то вони (автори законопроєкта – Ред.) пояснять, про що йдеться, - каже Олег Пендзин. - ТЦК будуть мати повноваження без оформлення адмінпротоколу накладати штраф. А накладення штрафу, який не сплачується протягом встановленого законодавством терміну, автоматично заносить порушника в Єдиний реєстр боржників. Через такий механізм вони збираються задіяти цей реєстр. Це единий спосіб забезпечити конституційність подібного інструментарію. Тобто вони хочуть надсилати людині повістку електронною поштою. Людина не з’явилась в установлений термін (до ТЦК - Ред.), на неї наклали штраф в розмірі декілька тисяч гривень. Не знаю, які вони визначать терміни для погашення. Якщо штраф не сплачений, людина потрапляє в реєстр боржників. Якщо людина потрапляє в цей реєстр, то відносно неї починає працювати виконавча служба, яка може заблокувати рахунки, заборонити розпоряджатись майном. Тобто хочуть зробити такий механізм".



За словами Олега Пендзина, в остаточному варіанті цей законопроєкт, можливо, буде дещо іншим.

«Вони всі політики. Вони всі шалено бояться поставити хрест на своїй політичній кар’єрі. Те, що там написано (в законопроєкті – Ред.) – це жах і сльози. Я думаю, що ця норма зникне. Як і величезні штрафи, про які йдеться», - каже економіст.

Раніше повідомлялось про те, що юристи вважають новий законопроєкт про мобілізацію порушенням принципів демократії.