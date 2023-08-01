В Украине ввели новые правила пополнения карт и даже мобильных счетов: что должен знать каждый

В Украине с 1 августа вступили в силу новые правила Национального банка. Анонимных пополнений банковских карт больше не будет. Теперь клиента, который пополняет счет на любую сумму, должны идентифицировать. А в квитанции должен быть указан номер его телефона.

О том, как теперь пополнять карты и мобильный счет, читайте в материале.

При пополнении счета на любую сумму нужно вводить номер телефона или проходить верификацию через Дію/NFC

C 1 августа в Украине полностью запретили анонимное пополнение банковских карт на любую сумму. Это касается и других платежей (кроме коммунальных платежей, оплаты штрафов, билетов и налогов). Раньше переводить можно было до 5 тыс. грн без авторизации. Теперь – даже при переводе 1 грн нужно указать свой номер телефона и ввести пароль из СМС (а в некоторых терминалах – пройти авторизацию через Дію/NFC).

Новое ограничение кардинально правила не изменят. Если вы пополняете счет через терминал банка, для верификации достаточно пройти несложную процедуру (использовать свою карту, ввести номер из СМС и т. п).

"Национальный банк Украины уточнил требования к тем, кто предоставляет платежные услуги, и их коммерческим агентам во время проведения ими операций по внесению наличных денег, в частности через ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания. Ред.)", – пояснили в НБУ.

Новые правила коснутся и пополнения мобильных счетов

Национальный банк регулирует деятельность не только банков, но и всех финансовых учреждений (и их операций). С 1 августа украинцы также не могут пополнять свои мобильные счета в терминалах анонимно. Фактически все изменения сводятся к тому, что даже при пополнении счета на несколько гривен нужно пройти проверку – ввести в терминале свой номер телефона, а затем получить в СМС пароль и указать его в терминале.

Таким образом вы подтвердите свой номер телефона, а операция перестанет быть полностью анонимной. О новых правилах уже сообщили мобильные операторы. "С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", – пояснили в Vodafone.

Не изменились правила пополнения, если вы используете банковское приложение, приложение своего мобильного оператора. В таком случае вы и так проходили проверку, когда вводили пароль и номер телефона при входе.