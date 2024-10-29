Як отримати 1000 грн допомоги. Нова програма підтримки від Зеленського українцям

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Президент Володимир Зеленський оголосив про нову програму фінансової підтримки для українців, яка стартує з 1 грудня. Програма має на меті допомогти кожній родині в Україні, надаючи кошти для покриття різних потреб.

Згідно із заявою президента, кожен українець зможе отримати 1000 гривень, що стане суттєвою підтримкою для сімей. Ці кошти можна буде витратити на оплату різноманітних товарів та послуг українського виробництва.

На що можна витратити допомогу

За словами Зеленського, українці зможуть використати виділені кошти на такі потреби:

Оплату комунальних послуг, зокрема електроенергії;

Купівлю квитків на транспорт, зокрема послуги Укрзалізниці;

Придбання українських ліків;

Купівлю українських книг та культурних товарів.



Крім того, президент наголосив на можливості використовувати ці гроші для підтримки військових та волонтерів, зокрема для донатів на дрони.

Зеленський доручив Кабінету Міністрів визначити всі деталі щодо умов використання коштів та презентувати їх громадськості найближчим часом. Він підкреслив важливість того, щоб гроші якомога швидше дійшли до людей.



Інструкція: Як отримати 1000 гривень З 1 грудня кожен українець може скористатися новою програмою підтримки та отримати 1000 гривень. Ця сума може бути витрачена на різні потреби, пов'язані з купівлею товарів та послуг українського виробництва. Нижче наведено детальну інструкцію, як отримати цю допомогу. Крок 1: Перевірте право на участь у програмі Громадянство України. Програма доступна лише громадянам України. Вік. Допомога надається всім віковим групам, включаючи дітей та дорослих. Відсутність боргів. За можливості переконайтеся, що не маєте заборгованостей перед державою. Крок 2: Підготуйте необхідні документи Для отримання допомоги вам знадобиться: Паспорт громадянина України (або ID-картка).

(або ID-картка). Ідентифікаційний код (ІПН).

(ІПН). Дія (якщо плануєте отримати виплату через додаток). Крок 3: Оберіть спосіб отримання допомоги Є декілька варіантів, як можна отримати допомогу: Через мобільний додаток “Дія”. Це швидкий і зручний спосіб для користувачів додатка. Через державні банки. Для цього зверніться до відділення банку, де у вас відкрито рахунок, або відкрийте новий рахунок, якщо потрібно. Через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Підготуйте документи та запишіться на прийом для подачі заявки. Крок 4: Подайте заявку на виплату Через додаток “Дія”: Зайдіть у розділ “Послуги”, знайдіть опцію подачі заявки на виплату допомоги та дотримуйтесь інструкцій на екрані. Через відділення банку або ЦНАП: Зверніться до консультанта, заповніть заявку та надайте документи. Крок 5: Використайте допомогу на дозволені потреби Сума в 1000 гривень може бути використана на такі цілі: Комунальні послуги: оплатіть електроенергію або інші рахунки.

оплатіть електроенергію або інші рахунки. Квитки на транспорт: скористайтеся послугами Укрзалізниці або іншими перевізниками.

скористайтеся послугами Укрзалізниці або іншими перевізниками. Лікарські засоби: купуйте українські ліки.

купуйте українські ліки. Книги та культурні товари: підтримайте українську культуру.

підтримайте українську культуру. Пожертви на військові потреби: можна зробити внесок для підтримки військових або волонтерів.

Додаткова інформація

Всі деталі та вимоги програми мають бути опубліковані Кабміном найближчим часом.