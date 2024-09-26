НБУ вводить жорсткі ліміти на перекази з картки на картку

На українців чекають нові сюрпризи. Національний банк України з 1 жовтня обмежить перекази з картки на картку, однак ліміт встановлять тимчасово і лише для вихідних переказів. Скільки грошей можна буде переказувати, чим пояснюють запровадження такого ліміту в НБУ та як він вплине на життя українців?

Ключові дати

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює тимчасовий ліміт для переказів фізичних осіб з картки на картку. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Ліміт становитиме 150 000 грн на місяць і діятиме лише на вихідні перекази. Це має запобігти використанню платіжної інфраструктури у протиправних цілях. Ліміт поширюватиметься на всі рахунки клієнта в одному банку при переказах на рахунки інших фізичних осіб.

Волонтери без обмежень

Водночас ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям постанови, або до осіб, чий щомісячний дохід перевищує встановлену суму. Перекази між власними рахунками клієнта в одному банку також не обмежуватимуться, як і операції за реквізитами IBAN. За даними НБУ, 98% клієнтів банків здійснюють перекази, що не перевищують цей ліміт, тому більшість українців не відчують змін.

Захист волонтерів

У НБУ впевнені, що ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів, і вже провели обговорення зі спільнотою волонтерів для точного налаштування рішень. Відповідні застереження вже внесено, щоб обмеження не торкалися волонтерів.

Що відомо про обмеження?

Раніше, у травні, з'явилася інформація, що НБУ планує обмеження переказів. Голова НБУ Андрій Пишний запевнив, що це жодним чином не завадить роботі волонтерів. Водночас обмеження вплинуть на щомісячні операції лише у межах до 30 переказів для фізичних осіб і суми до 100 000 грн на місяць. Це також не стосується 95% клієнтів.

Ліміти для боротьби з відмиванням

Пишний також зазначив, що ліміти запровадили через збільшення випадків використання карткових рахунків для транзитних операцій, зокрема для легалізації незаконних доходів та фінансування тероризму. Особливо небезпечною є тенденція передачі карток у "оренду" злочинцям для проведення незаконних транзакцій. Схема з "грошовими мулами" та "дропами" стала поширеною і небезпечною для державного бюджету. Такі дії можуть призвести до залучення громадян до незаконної діяльності.

Небезпечні схеми

Пенсіонери, студенти та люди з низьким доходом часто надають свої персональні дані для обслуговування незаконних транзакцій, що привертає увагу правоохоронних органів. Врегулювання цих аспектів дозволить запобігти незаконним операціям, не впливаючи на більшість користувачів банківських послуг.

Таким чином, 95-98% українців не відчують змін, але регуляція допоможе контролювати витрати бюджету та зменшити незаконний обіг коштів.