Что делать, если закончился срок действия карты во время войны?

С начала войны перед многими возник вопрос перевыпуска карты. Согласно данным Национального Банка Украины (НБУ) сейчас у держателей карт, особенно для тех, кто находится сейчас за границей, с истекшим сроком действия есть два варианта ее продлить: автоматическое продление или выпуск виртуальной карты.

Автоматическое продление срока действия карты

Многие украинские банки пошли на такой шаг, как автоматическое продление действия карты на 2, 3 и 6 месяцев. Так как физически сделать перевыпуск карты можно только в отделение банка.

Потребности в перевыпуске таких карт нет – ими можно продолжать пользоваться без ограничений как для оплаты товаров и услуг, так и для снятия наличных.

Виртуальная карта

Более надежное решение – это виртуальная карта. От пластиковой ее отличает только отсутствие «физической формы». Ее невозможно взять в руки или положить в кошелек, однако она всегда есть в мобильном приложении банка в вашем телефоне. Карта имеет стандартный 16-значный номер, срок действия и CVV-код.

Например, sportbank предлагает своим клиентам быстрый перевыпуск виртуальной картой, которой вы сможете воспользоваться моментально. Она имеет длительный срок действия до 5 лет и оформить можно ее прямо в мобильном приложении. Для этого достаточно перейти в настройки карты и зайти в раздел «Новая карта», где выбрать перевыпустить карту. Виртуальная будет доступна сразу в приложении.

Перевыпуск физической карты

Сейчас возможен перевыпуск и физической карты, даже если вы находитесь за границей.

Клиенты мобильного банка sportbank в любой момент могут осуществить перевыпуск действующей карты согласно тарифам банка. Причем до доставки физической карты будет действовать предыдущая карта.

Стоимость перевыпуска карты в sportbank:

c доставкой по Украине – 100 грн;

с доставкой заграницей – 200 грн.



Оплата за перевыпуск осуществляется одноразово в день заказа услуги, об этом свидетельствуют и многочисленные спортбанк отзывы.

Для уточнения деталей можно всегда обратиться в команду поддержки банка, позвонив по телефону «горячей линии». Можно также связаться со специалистом в официальном мессенджере.