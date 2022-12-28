Падение доходов, обвал рынка недвижимости, отток денег со счетов - Нацбанк отчитался об итогах года

Сегодня, 27 декабря, Национальный банк опубликовал ежегодный декабрьский отчет о финансовой стабильности Украины на 47 страницах. Его можно считать итоговым документом 2022 года.

Журналисты изучили документ и выделила его ключевые моменты:

1. Невозвратные кредиты

Согласно первичной оценке НБУ, украинская банковская система могла потерять как минимум 20% кредитного портфеля в виде невозвратов по займам — это безвозвратные потери. Но после усугубления проблем в энергетике регулятор ухудшил этот прогноз минимум до 30% потерь по ранее выданным кредитам. Это минимальная оценка и проблемных кредитов может оказаться и больше. Дефолт зафиксирован уже по 13% корпоративных кредитов, а доля неработающих кредитов в этом сегменте достигла 40,5% к началу ноября.

2. Снижение капитализации банков

Пока у 67 действующих банков хватает капитала для покрытия последствий войны, однако в отчете НБУ говорится, что некоторые банки уже начали нарушать минимальные требования по достаточности капитала (в том числе один государственный) — это тревожный звоночек для их владельцев и клиентов. Название этих банков НБУ не приводит. Но отмечает, что 5 банков работают на граничных показателях по достаточности капитала.

3. Снижение трудоустройства

С февраля по ноябрь 2022 года численность работников финансового сектора сократилась на 12%. Около 4% специалистов работало удаленно из-за границы.

4. Гранты и кредиты от США и Евросоюза

От США украинские власти ждут в 2023 году значительную часть финансовой помощи в форме грантов, а от Евросоюза (около 18 млрд евро) — в виде беспроцентных кредитов на 35 лет с 10-летней отсрочкой до первого погашения.

5. Падение рынка недвижимости

Активность покупателей на рынке недвижимости упала до минимума. Согласно отчетам нотариусов, за первые три квартала 2022 года количество сделок на покупке была на уровне чуть более 25% уровня 2021-го. При этом с начала полномасштабного вторжения и до ноября было разрушено или повреждено свыше 16 тыс. многоквартирных и почти 127 тыс. частных домов.

6. Падение доходов

Доходы работников частного сектора резко сократились с начала полномасштабной войны из-за массовых увольнений украинцев, миграции, простоя и сокращений зарплат. Часть этих потерь компенсируется за счет увеличения доходов военнослужащих. Текущий уровень безработицы превышает 30%. Опросы Нацбанка показывают, что большинство компаний не планирует менять численность персонала в 2023 году. А треть предприятий допускает дальнейшие сокращения работников, и продолжительные отключения электроэнергии могут ухудшить их ожидания.

7. Снижение депозитов

Люди боятся вкладывать средства на срочные депозиты (с четко оговоренными сроками), и большую часть сбережений размещают на текущих (карточных) счетах, чтобы иметь оперативный доступ к деньгам. Доля срочных вкладов населения с 43% перед полномасштабной войной уменьшилась до 35% в конце октября. При этом некоторые средние и небольшие банки столкнулись с оттоком средств физлиц — 25 банков, на которые приходится 8% чистых активов банковской системы. В НБУ подчеркнули, что финансисты должны быть готовы к резким оттокам средств со счетов, что не исключается в текущей ситуации.