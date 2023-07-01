С 1 августа все пополнения счетов через терминалы будут жёстко контролировать

Нацбанк пытается ввести тотальную идентификацию людей во время пополнения счетов через терминалы самообслуживания.

Собираются контролировать не только перечисления на 5 тыс. грн и выше, как сейчас, а вообще на любую сумму.

Для этого Национальный банк сегодня, 30 июня, утвердил постановление №90, которым потребовал от владельцев этих терминалов (у финансистов они называются ПТКС — программно-технический комплекс самообслуживания) перестроить алгоритм пополнения счетов.

Перестроить так, что все пополнения счетов происходили с обязательным вводом мобильного телефона. Новая схема такая:

Вводится номер мобильного телефона.

На этот номер терминал (финучреждение) присылает одноразовый код для подтверждения операции.

Этот одноразовый код вводится в терминал, после чего проводится пополнение счета.

Выдается квитанция по пополнению.

Эта схема должна заработать с 1 августа 2023 года, и работать будет только в терминалах (в кассах банковских отделений пополнения буду происходить по-старому).

А самое главное: номер телефона нужно вводить при пополнении счета на любую сумму — от 1 копейки и больше. Так Нацбанк хочет идентифицировать отправителей денег — по номерам мобильных телефоном.

Эта идентификация с 1 копейки перечисления начнет работать только для одной операции — пополнение через терминалы банковских счетов. Но она не будет распространятся на все остальные платежи через ПТКС — за коммунальные услуги, мобильную связь, ТВ, интернет, транспорт и пр.

Сейчас идентификация происходит только при пополнении счетов от 5 тыс. грн и выше. Обычно ее проводят либо при помощи банковской карты, либо государственного мобильного приложения Дія.

«Можно приложить карту и терминал так опознает человека, а можно через QR-код считать Дію, и пополнять счет на 5 тыс. грн и больше. Обычно финансовые компании начинают задавать вопросы отправителю денег, если он за месяц забрасывает на карты от 100 тыс. грн, а банки — от 150-200 тыс. грн. У каждого свои подходы к риско-ориентированному анализу. Ну и, конечно, при перечислениях от 400 тыс. грн в месяц информация об отправителе денег уходит на Госфинмониторинг — это незыблемое правило», — прокомментировали ситуацию в одном из банков.

Финансисты считают, что успеют переоборудовать свои терминалы и начнут с 1 августа выполнять новые требования по пополнения.

Однако уже сейчас понятно, как будут обходить новое требование те, кто не захочет светить пополнения счетов. Это можно делать регулярно, меняя симки мобильных операторов (номера телефонов для платежи), что не очень дорого учитывая среднюю стоимость стартовых пакетов — от 50 грн. Человек может выбрасывать симку и покупать новую после череды нужных перечислений денег, оставаясь анонимным, если захочет.