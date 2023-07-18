Айбокс Банк помог подпольным онлайн-казино в Украине отмыть 5 млрд грн - СБУ

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Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».

СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении.

Речь идёт про Айбокс Банк. В марте 2023 года Национальный банк лишил финучреждение лицензии.

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.Ранее сообщалось, что СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.