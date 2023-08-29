НБУ изменил правила продажи долларов: впервые с начала полномасштабной войны действуют новые ограничения

В Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный лимит на продажу валюты для размещения на депозите.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка. "НБУ смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", – говорится в публикации.

Так, с 29 августа 2023 года НБУ:

впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

"Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это, со своей стороны, позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом", – говорится в публикации.

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.

Что будет с официальным курсом

В НБУ рассказали, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

Отсрочат же и ограничат ослабление курса гривни несколько факторов. В частности:

меры по повышению привлекательности нацвалюты;

существенная международная финансовая поддержка.



Как сообщалось, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.