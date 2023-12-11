В обменниках новые правила продажи долларов: сколько теперь можно купить валюты

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Декабрь » 11 » 21:01:48
НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т.ч., долларов, – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря – при чем, как для банков, так и для обменников.
До этого же купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
В частности, речь шла об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года. А также объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.
"НБУ отменил ограничения по объему продаж наличной валюты населению. Это важный шаг по пути к валютной либерализации, смягчению валютных ограничений", – отметил нардеп.
В то же время, в самом регуляторе подчеркнули: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, по оценкам, это будет способствовать:
"Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан. А также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности", – объяснили там такой шаг.
В то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на этой неделе (11-17 декабря) на валютном рынке возможно появление нового тренда. При чем, совпадающего с планами НБУ по "минимизации множественности курсов".
Речь, по его словам, о росте предложения валюты. Который, по ожиданиям, может составить10-15%.
"Этому есть достаточно простое и привычное объяснение. Накануне больших праздников часть граждан будет сдавать определенный объем валюты для того, чтобы сделать необходимые закупки", – рассказал банкир.
В то же время, до середины декабря обменники могут ощутимо переписать курс доллара. При чем неоднородно – снизить в покупке и повысить в продаже.