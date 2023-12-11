В обменниках новые правила продажи долларов: сколько теперь можно купить валюты

НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т.ч., долларов, – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря – при чем, как для банков, так и для обменников.

До этого же купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

В частности, речь шла об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года. А также объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

"НБУ отменил ограничения по объему продаж наличной валюты населению. Это важный шаг по пути к валютной либерализации, смягчению валютных ограничений", – отметил нардеп.

В Нацбанке ожидают позитивного эффекта

В то же время, в самом регуляторе подчеркнули: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, по оценкам, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.



"Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан. А также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности", – объяснили там такой шаг.

Какая ситуация на рынке

В то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на этой неделе (11-17 декабря) на валютном рынке возможно появление нового тренда. При чем, совпадающего с планами НБУ по "минимизации множественности курсов".

Речь, по его словам, о росте предложения валюты. Который, по ожиданиям, может составить10-15%.

"Этому есть достаточно простое и привычное объяснение. Накануне больших праздников часть граждан будет сдавать определенный объем валюты для того, чтобы сделать необходимые закупки", – рассказал банкир.

В то же время, до середины декабря обменники могут ощутимо переписать курс доллара. При чем неоднородно – снизить в покупке и повысить в продаже.