Как обойти запрет НБУ на P2P переводы? Схема покупки доллара по 36,9 грн

Почему запрещены Р2Р-переводы по гривневым картам?

Возможно ли отправить перевод с гривневой карты на карту иностранного банка?

Можно ли отправить перевод с валютной карты?

Какие переводы сейчас разрешены?

Можно переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента.

Можно осуществлять Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в 100 тыс. грн (в экв.).

Можно перечислять средства за границу через SWIFT-переводы для оплаты обучения, лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью граждан, а также для оплаты алиментов.

Схема покупки доллара по 36,9 грн

Видео. Как обойти запрет НБУ на P2P переводы?

Согласно постановлению НБУ с 5 октября 2022 г. запрещаются международные Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков. При этом сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных карт на карты иностранных банков в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в экв.).Тариф за отправку международных P2P-переводов с валютных карт на зарубежные карты – 2% (min 50 грн). Купить валюту в Украине можно в кассе любого банка по наличному курсу для пополнения собственного счета и отправки перевода за границу.Важно, что и дальше можно переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента.Разрешение на осуществление таких операций было возобновлено в апреле 2022 года. Украинцы получили возможность поддержать своих близких, которые вынуждены были переехать в другие страны из-за полномасштабной войны.По итогам более семи месяцев военного положения мы видим, что роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается, тогда как риски его использования с целью обхода ограничений на покупку валюты увеличиваются.Это чревато исчерпыванием международных резервов, без которых невозможна бесперебойная работа экономики и обеспечение обороноспособности страны., с 05.10.2022 запрещаются международные Р2Р-переводы по гривневым платежным картам на карты иностранных банков.Разрешены международные Р2Р-переводы с валютных карт на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в экв.), который является общим для этих операций и для операций, относящихся к quasi cash.