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Как обойти запрет НБУ на P2P переводы? Схема покупки доллара по 36,9 грн

05 Октября 2022, 00:16:09 913 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как обойти запрет НБУ на P2P переводы? Схема покупки доллара по 36,9 грн

Согласно постановлению НБУ с 5 октября 2022 г. запрещаются международные Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков. При этом сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных карт на карты иностранных банков в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в экв.).

Тариф за отправку международных P2P-переводов с валютных карт на зарубежные карты – 2% (min 50 грн). Купить валюту в Украине можно в кассе любого банка по наличному курсу для пополнения собственного счета и отправки перевода за границу.

Важно, что и дальше можно переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента.

Почему запрещены Р2Р-переводы по гривневым картам?

Разрешение на осуществление таких операций было возобновлено в апреле 2022 года. Украинцы получили возможность поддержать своих близких, которые вынуждены были переехать в другие страны из-за полномасштабной войны.

По итогам более семи месяцев военного положения мы видим, что роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается, тогда как риски его использования с целью обхода ограничений на покупку валюты увеличиваются.

Это чревато исчерпыванием международных резервов, без которых невозможна бесперебойная работа экономики и обеспечение обороноспособности страны.

Возможно ли отправить перевод с гривневой карты на карту иностранного банка?

Нет, с 05.10.2022 запрещаются международные Р2Р-переводы по гривневым платежным картам на карты иностранных банков.

Можно ли отправить перевод с валютной карты?

Да. Разрешены международные Р2Р-переводы с валютных карт на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в экв.), который является общим для этих операций и для операций, относящихся к quasi cash.

Какие переводы сейчас разрешены?

  • Можно переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента.
  • Можно осуществлять Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в 100 тыс. грн (в экв.).
  • Можно перечислять средства за границу через SWIFT-переводы для оплаты обучения, лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью граждан, а также для оплаты алиментов.
 

Схема покупки доллара по 36,9 грн

Схема покупки доллара по 36,9 грн.

Видео. Как обойти запрет НБУ на P2P переводы?

Тэги: НБУ, валюта, курс валют, доллары
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