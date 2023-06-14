Как обменять старые доллары без Приватбанка. Какой банк принимает валюту через терминал?

Терминалы принимали все купюры

"Возникновение нового негативного нарратива вокруг обмена долларов связано с отказом ПриватБанка принимать валюту через терминалы. Ранее этот канал использовался людьми как альтернативный способ обмена, но сейчас его закрытие ограничило возможности людей. ПриватБанк начал выдавать только старые изношенные купюры, таким образом он мстит своим клиентам за некоторые негативные отзывы. Клиенты сталкиваются с проблемой, что банк отказывается принимать эти купюры обратно." - говорит Тарас Гук.

Оттиски штампов, пятна, надрывы или потертости

Банк, который принимает валюту без проблем

Известный украинский блогер Тарас Гук в своем видео рассказывает о проблеме обмена старых долларов в Украине после того, как ПриватБанк перестал принимать их через свои терминалы. Он напоминает, что проблема возникла из-за различий между "белыми" и "синими" долларами, где "белые" купюры были выпущены до 2003 года и содержали меньше защитных элементов, что делало их более подверженными подделке.Обменники в Украине принимают старые доллары с большой скидкой или отказываются от их приема. ПриватБанк, однако, тщательно проверяет старые купюры и отказывается принимать их даже из-за незначительных дефектов, таких как маленькие пятна, потертости или складки. Такое отношение банка создает дополнительные проблемы для населения и дает обменникам возможность увеличивать комиссионные и зарабатывать дополнительные деньги.Раньше проблему можно было легко решить, используя терминалы, которые принимали все купюры без различий. Они позволяли людям с легкостью обменять старые доллары на новые с минимальными потерями. Однако ПриватБанк отказался от использования терминалов для приема валюты, что ограничило возможности людей обменять доллары.Недавно ПриватБанк объявил о своем решении отказаться от приема иностранной валюты в своих терминалах с 29 мая. В результате этого начался новый нарратив, согласно которому блогеры рассказывали людям, как пользоваться услугами ПриватБанка, представляя этот канал как некую схему. На самом деле терминалы были настроены на устранение человеческого фактора. Если кассир в отделении отказывался принимать определенные банкноты, их можно было без проблем положить в терминал и потерять всего 0,5% до войны или даже только 50 гривен во время войны, а затем получить обратно в отделении. Таким образом, можно было легко вернуть деньги в банк минимум с теоретической точки зрения.Терминал, устранявший человеческий фактор, был настроен таким образом, чтобы принимать только неподдельные, незатертые и неиспорченные банкноты, которые нельзя было возвращать в обращение. Однако ПриватБанк решил отказаться от этого идеального инструмента, потому что терминалы стали настоящей спасительной соломинкой для многих людей, которые не могли сдать валюту в обменниках или в отделении банка, но могли положить ее через терминал на карту и получить доллары в отделении, причем уже новые, так как, напомним, в начале лета ПриватБанк выдавал исключительно новые купюры. Год выпуска мог быть не 2023, а, например, 2017 или любой другой, но они были новые, как будто только что с производственной линии. После всех проблем и возбуждения вокруг этих купюр в других банках и обменниках, и после того, как ПриватБанк запретил принимать такие банкноты через терминалы, создалось впечатление, что банк начал мстить своим клиентам, выдавая только старые и действительно изношенные купюры, даже такие, которые принимать обратно сам ПриватБанк уже не будет.ПриватБанк, как крупнейший банк в Украине, не принимает некоторые купюры от населения, хотя они соответствуют требованиям Национального банка и законодательства Украины. Такие купюры считаются не изношенными, но кассиры должны отказывать в их приеме через специальную систему банка. Купюры, которые содержат определенные дефекты, такие как оттиски штампов, пятна, надрывы, отверстия или локальные потертости, не должны считаться основанием для отказа их принимать. ПриватБанк нарушает требования Национального банка и законодательства Украины, отказывая в приеме таких купюр.Если вам отказывают в приеме купюр кассиром, скорее всего, вам будет сложно достичь мгновенного результата через жалобу. Кассир просто действует в соответствии с внутренней системой банка, которая предусматривает отказ в приеме определенных купюр. Вы можете жаловаться, но это не гарантирует мгновенного эффекта или заставит кассира принять вашу купюру.Как выход из ситуации, стоит обратить внимание на банк, который принимает валюту в терминалах самообслуживания без проблем. Один из таких банков - ProCreditBank. В этом банке вы сможете успешно положить деньги на карту и получить нормальные купюры без каких-либо проблем.Самым важным является то, что если у вас есть купюры, которые соответствуют требованиям Национального банка и законодательства Украины, но вас все равно отказывают в приеме, вы имеете право обратиться в другой банк, который будет готов принять ваши купюры. ProCreditBank может быть одним из вариантов.В любом случае, эту информацию можно рассматривать как разъяснение Национального банка, демонстрирующее, что действия ПриватБанка являются нарушением требований действующего законодательства и требований Национального банка. Такие действия кассиров ПриватБанка, которые отказываются принимать определенные купюры, нарушают установленные нормы.В итоге, в случае отказа кассира в приеме купюр вы можете обратиться в другой банк, который позволит вам осуществить обмен. Однако, необходимо учитывать, что вам могут понадобиться дополнительные усилия для решения этой проблемы, поскольку причиной отказа могут быть внутренние политики и системы банка.