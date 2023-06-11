Курс валют в Украине 11 июня 2023: сколько стоит доллар и евро

Сегодня, 11 июня, курс доллара и евро от Нацбанка сохраняет стабильность. Дефицита валюты в стране нет, поэтому украинцы могут купить или продать доллары и евро в обменниках или в некоторых банках. Расскажем об актуальной цене иностранных валют в Украине.

Курс доллара НБУ

Сегодня цена доллара по официальному курсу не изменилась. Как и вчера, американская валюта стоит 36,56 гривен за 1 доллар.

Курс евро НБУ

По курсу Нацбанка евро сегодня все еще 39,26 гривен за 1 евро.

Курс доллара США в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина

Курс евро в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина

Курс доллара США в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина - фото: minfin.com.uaКурс доллара США в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина - фото: minfin.com.uaКурс доллара США в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина - фото: minfin.com.ua

Курс евро в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина - фото: minfin.com.uaКурс евро в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина - фото: minfin.com.uaКурс евро в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина - фото: minfin.com.ua

* Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, которым будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.

Курс валют в обменниках

Доллары в обменных пунктах в среднем покупают по 37,05 гривен, а продают по 37,15 гривен. Евро в обменниках покупают за 40,10 гривен, а продают за 40,30 гривен.

Курс валют в Киеве

В столичных обменниках доллар сегодня покупают по 36,98 гривен, а продают по 37,10 гривен. Евро в обменниках столицы покупают за 40,10 гривен, а продают за 40,30 гривен.