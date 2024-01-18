Notcoin - airdrop за підтримки телеграм. Найгайповіший проект початку 2024 року. Огляд проекту та інструкція

Notcoin - це Telegram-гра клікер, де за натискання на монету отримуєш мем-коін Notcoin. Гравці об'єднуються в Squads (канали та чати Телеграм), запрошують друзів, виконують завдання та піднімаються у топ лідербордів.Один із найсильніших сквадів(найбільший маркет-мейкер на ринку криптовалют). Ви можете вступити в нього - вступити Notcoin є своєрідним клікер-грою, в якій можна заробляти унікальні токени з назвою "". Важливо відзначити, що навітьвисловлював свої коментарі щодо цієї гри, що може вказувати на її потенціал залучення багатьох користувачів Telegram до екосистеми TON. Фактично, Notecoin створена у формі мем-криптовалюти.Не менш цікаво, що розробники підходять до опису проекту з саркастичним нальотом, відзначаючи, що це "probably nothing" ("можливо, нічого особливого"). Це можна інтерпретувати як маркетинговий хід перед майбутнім випуском чи важливою подією (відповідно до досвіду інших проектів).Отже, якщо токен Notcoin з'явиться на біржах, це може стати чудовою нагодою для прибуткової торгівлі.

Інструкція з гри та максимального заробітку токенів Notcoin:

Перейдіть в бот Notcoin за посиланням для отримання бонусних поінтів (2500 поінтів або 50000 з преміум ТГ). Ці стартові поїнти прискорять початок фарма. Посилання: https://t.me/notcoin_bot

У самому боті натискайте "ПОЧАТИ" або "Start" (на ПК), потім вибирайте "Start Earn More".

На ПК відкриється QR код для запуску гри, а з телефону можна просто увійти в бот і натиснути "Start Earn More" для запуску гри.

Заходьте відразу з телефону.

Суть полягає в тому, щоб кликати по екрану і отримувати токени.

Необхідність у клікері відпаде після кількох хвилин, тому що ми придбаємо автоклікер у самій грі.

У нас вже є бонусні токени від 2500 до 50000 поінтів, але автоклікер стане доступним лише при досягненні сильвер ліги. Тому почнемо з фарма, щоб досягти цього рівня.

Подальша інструкція із заробітку

На мою думку гра закінчиться, коли буде намайнено 4.2 трлн монет. Після цього у команди проекту всі інструменти та ресурси для лістингу на монетах на найбільших біржах. Можливо, вдасться побачити хорошу ціну токенів як зі старту, так і в майбутньому.

Як отримати максимальну кількість Notcoin швидко:Почнемо покращувати силу наших кліків. Перейдемо в розділв правому нижньому кутку екрану і придбаємо всі доступні покращення: multitap, щоб отримувати більше токенів за клік, recharge speed, що збільшує швидкість відновлення енергії (важливо, оскільки кількість кліків обмежена), і energy limit, що збільшує ліміт енергії - все це на максимальну кількість доступних токенів.Перш ніж почати кликати в цьому розділі Boosts, активуємо денні бонуси, починаючи з, який надає збільшену в 5 разів кількість токенів за клік без витрати енергії. Активуємо його, натискаючи кнопку GET, чекаємо появи ялинки на ракеті на головному екрані, натискаємо на неї і бонус активований. Повторюємо це 3 рази, витрачаємо зароблені токени на покращення.Повертаємося на головну сторінку і витрачаємо всю енергію, що відображається в нижньому лівому кутку. Потім переходимо до розділу Boosts та активуємо бонус Full Energy, який миттєво відновить енергію. Повторюємо це три рази. Якщо виникає помилка при активації, пробуємо знову, доки не запрацює.Перевіряємо, чи набрали мидля переходу на новий рівень та отримання 125 000 безкоштовних токенів.Натискаємо на свою лігу Bronze або Silver на головній сторінці та дивимося, скільки залишилося очок до наступної ліги. Якщо вже перейшли в лігу Silver, переходимо у вкладку Earn і в розділіотримуємо нагороду 125 000 токенів. Якщо набрали 5 тисяч, але ліга не оновилася, просто почекаємо її оновлення.Тепер, коли ми маємо більше 125 000 токенів з ліги, витрачаємо їх у розділі Boosts на. Цей бот буде кликати за вас, коли ви вийдете з гри, але кожні 12 годин заходимо і забираємо те, що він наклікав, щоб продовжити його роботу. Токени, що залишилися, можна витратити на поліпшення кліків.Також можна заробити поінти, виконуючи завдання від партнерів, які можна знайти вунизу. Ці завдання включають передплати на канали в Telegram і участь у розіграшах, за кожного партнера ви отримаєте 100 000 поінтів.Досягнення срібної ліги та покупка автобота у грі буде додатковим бонусом, можливо, дадуть якісь нагороди за цю активність.UPD.Щойно команда спалила монети, призначені у вигляді бонусу для бета-тестерів, яким вони не скористалися. Поточна кількість монет стала всього 750 млрд, замість вже намайнених 1.2 трлн. Це дуже добре для майбутньої капіталізації та вартості токена у разі лістингу. Тому починати зараз ще дуже добрий час.