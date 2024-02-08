Флешмоб: «покажи себе в 21». Навіщо всі постять свої старі фото і хто це запустив

Соцмережі заполонив новий тренд - покажи себе в 21. Тільки за перший тиждень в інстаграмі було понад 3,6 мільйона людей, які опублікували фото зі своїх архівів у пориві ностальгії за молодістю.

Українські користувачі теж підхопили флешмоб, але не без побоювання, що його запустили росіяни, любителі згадати СРСР чи компанії з навчання штучного інтелекту, який у такий спосіб нібито може натренуватися краще розпізнавати людські обличчя.

Були ще припущення, що це справа рук самого фейсбуку – соцмережі на днях виповнилося 20 років, але багато людей помилково вважали, що 21, і що дві ці події пов'язані. Але виявилося, що усе почалося з працівника супермаркету Аризони, США. 43-річний Даміан Рафф опублікував фото себе в 21 - як він вперше п'є пиво разом з мамою в Мексиці.

21 – це особлива дата для американців. Починаючи з цього віку вони можуть купувати спиртне, що багато молодих людей сприймають як щось на кшталт свободи, початок дорослого життя.

АВТОР ФОТО,ПО ТОЙ БІК НОВИН Та сама фотографія, з якої все почалося

"Мало що змінилося, крім сивини, - каже Рафф в інтерв’ю New York Times, розмірковуючи про своє фото. - Я бачу цю людину і думаю: "Ти досі така ж дитина і нічого не розумієш".

Опублікувавши фото у сторіз, Рафф створив шаблон історії, якою можна поділитися - цю функцію Instagram запровадив у 2021 році. Дописи інших людей в рамках цього шаблону формувалися в єдину гілку, яка зрештою розрослася до понад мільйона.

"Кількість людей, які писали мені повідомлення і додавали мене в інстаграм з усього світу, була шаленою", - каже Рафф у тому ж інтерв’ю.

Але сторіз в інстаграмі можна бачити тільки добу, тому новіші фото вже не можна було приєднати до оригінальної фотографії Раффа, і його сліди загубилися.

У інстаграмі флешмоб почався ще 23 січня, і тільки недавно докотився до твіттера, а потім фейсбуку. Тисячі користувачів з України поділилися своїми фотографіями 21-річної давності.

Для представників покоління Х, які народилися з 1960 по 1980-ті, знайти такі фото було викликом. Тоді ще не було смартфонів, а фотоапарати були далеко не в кожного.

Людям, які народилися пізніше - легше. Їхня молодість прийшлася на часи, коли телефони ставали усе доступнішими, почалася мода на селфі.

Які фото публікують українці

Поки світ з ностальгією згадує старі часи, для українців фотоспогади хоч і світлі, але все одно з гіркотою.

Для них це були часи, коли війна в Україні здавалося неможливою.

Багато людей публікують фото відпочинку в Криму, переселенці згадують, яким спокійним було їхнє життя в Донецьку чи Луганську.

АВТОР ФОТО,FACEBOOK НАТАЛКА ФІЦИЧ Молодий Володимир Ар'єв, політик і журналіст, разом із дружиною в свої 20 з хвостиком

Деякі українці робили перші кар'єрні кроки.

АВТОР ФОТО,ФЕЙСБУК DARIA GORSKA

А дехто одружився, хоч майбутнє і виглядало непевним.

АВТОР ФОТО,FACEBOOK TASYA OSADCHA

На цьому фото Тасі Осадчій через три місяці буде 20. Це початок 2004 року, дівчина вчиться на четвертому курсі медичного університету.

На цій фотографії Тася святкує своє весілля в гуртожитку. "На фоні - святкова гірлянда зі шкарпеток мешканців 128 кімнати... Було багато мʼяса з нашого справжнього весілля. І кілька пляшок "Хлібного Дару". Ну і ми всі. Юні, дурні та щасливі", - пригадує вона.

АВТОР ФОТО,FACEBOOK LESYA.VOITSEKHOVSKAYA

Для когось новий флешмоб - це привід похизуватися молодістю, згадати старих приятелів, поділитися колоритними фото з 80-х і 90-х.

АВТОР ФОТО,FACEBOOK TSEZHBULOVZHE Військовий Володимир Мельник в 21

Нині військовий ЗСУ Володимир Мельник опублікував одне з небагатьох своїх фото в 21.

На світлині - його робоче місце, де він працював більш ніж пів року. "Це був інтернет-провайдер, який я наконфігуряв. Доступ надавався здебільшого по телефонних лініях - сучасна молодь і не знає, як це", - розповідає чоловік.

АВТОР ФОТО,FACEBOOK MAKSYM BESPALOV Письменник Максим Беспалов теж приєднався до флешмобу. На фото разом з ним - молодий Андрухович

Деякі користувачі також згадують військових і цивільних, які через війну Росії в Україні загинули в 21. У них, ймовірно, теж було багато фото і селфі, але вони більше ніколи ними не поділяться.

Журналістка і засновниця сайту допомоги сім'ям загиблих учасників АТО "Небесна гвардія" Анастасія Береза написала про Даню, пілота FPV-дрона.

На момент вторгнення йому було 19 років, він жив і працював у Бельгії, а в Україну повернувся воювати.

АВТОР ФОТО,ANASTASIIA BEREZA Дані назавжди 21

Даня загинув під Бахмутом 30 листопада 2023 року. Йому назавжди 21.

"Складно не думати про наших 21-літніх під час цього флешмобу", - пише Анастасія.

Хоч флешмоб і викликав ажіотаж в Україні, багато українців ставляться до ідей ділитися своїми фото скептично.

Нехай цей флешмоб пішов і не з Росії, і не з рук компаній, які тренують штучний інтелект, пишуть вони, фото – це все ж особисті дані, і ділитися ними треба обережно.