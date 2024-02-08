Флешмоб: «покажи себе в 21». Навіщо всі постять свої старі фото і хто це запустив

|ЖЖ » Новини » Суспільство і влада » 2024 » Февраль » 8 » 13:48:43
Соцмережі заполонив новий тренд - покажи себе в 21. Тільки за перший тиждень в інстаграмі було понад 3,6 мільйона людей, які опублікували фото зі своїх архівів у пориві ностальгії за молодістю.
Українські користувачі теж підхопили флешмоб, але не без побоювання, що його запустили росіяни, любителі згадати СРСР чи компанії з навчання штучного інтелекту, який у такий спосіб нібито може натренуватися краще розпізнавати людські обличчя.
Були ще припущення, що це справа рук самого фейсбуку – соцмережі на днях виповнилося 20 років, але багато людей помилково вважали, що 21, і що дві ці події пов'язані. Але виявилося, що усе почалося з працівника супермаркету Аризони, США. 43-річний Даміан Рафф опублікував фото себе в 21 - як він вперше п'є пиво разом з мамою в Мексиці.
21 – це особлива дата для американців. Починаючи з цього віку вони можуть купувати спиртне, що багато молодих людей сприймають як щось на кшталт свободи, початок дорослого життя.
"Мало що змінилося, крім сивини, - каже Рафф в інтерв’ю New York Times, розмірковуючи про своє фото. - Я бачу цю людину і думаю: "Ти досі така ж дитина і нічого не розумієш".
Опублікувавши фото у сторіз, Рафф створив шаблон історії, якою можна поділитися - цю функцію Instagram запровадив у 2021 році. Дописи інших людей в рамках цього шаблону формувалися в єдину гілку, яка зрештою розрослася до понад мільйона.
"Кількість людей, які писали мені повідомлення і додавали мене в інстаграм з усього світу, була шаленою", - каже Рафф у тому ж інтерв’ю.
Але сторіз в інстаграмі можна бачити тільки добу, тому новіші фото вже не можна було приєднати до оригінальної фотографії Раффа, і його сліди загубилися.
У інстаграмі флешмоб почався ще 23 січня, і тільки недавно докотився до твіттера, а потім фейсбуку. Тисячі користувачів з України поділилися своїми фотографіями 21-річної давності.
Для представників покоління Х, які народилися з 1960 по 1980-ті, знайти такі фото було викликом. Тоді ще не було смартфонів, а фотоапарати були далеко не в кожного.
Людям, які народилися пізніше - легше. Їхня молодість прийшлася на часи, коли телефони ставали усе доступнішими, почалася мода на селфі.
Поки світ з ностальгією згадує старі часи, для українців фотоспогади хоч і світлі, але все одно з гіркотою.
Для них це були часи, коли війна в Україні здавалося неможливою.
Багато людей публікують фото відпочинку в Криму, переселенці згадують, яким спокійним було їхнє життя в Донецьку чи Луганську.
Деякі українці робили перші кар'єрні кроки.
А дехто одружився, хоч майбутнє і виглядало непевним.
На цьому фото Тасі Осадчій через три місяці буде 20. Це початок 2004 року, дівчина вчиться на четвертому курсі медичного університету.
На цій фотографії Тася святкує своє весілля в гуртожитку. "На фоні - святкова гірлянда зі шкарпеток мешканців 128 кімнати... Було багато мʼяса з нашого справжнього весілля. І кілька пляшок "Хлібного Дару". Ну і ми всі. Юні, дурні та щасливі", - пригадує вона.
Для когось новий флешмоб - це привід похизуватися молодістю, згадати старих приятелів, поділитися колоритними фото з 80-х і 90-х.
Нині військовий ЗСУ Володимир Мельник опублікував одне з небагатьох своїх фото в 21.
На світлині - його робоче місце, де він працював більш ніж пів року. "Це був інтернет-провайдер, який я наконфігуряв. Доступ надавався здебільшого по телефонних лініях - сучасна молодь і не знає, як це", - розповідає чоловік.
Деякі користувачі також згадують військових і цивільних, які через війну Росії в Україні загинули в 21. У них, ймовірно, теж було багато фото і селфі, але вони більше ніколи ними не поділяться.
Журналістка і засновниця сайту допомоги сім'ям загиблих учасників АТО "Небесна гвардія" Анастасія Береза написала про Даню, пілота FPV-дрона.
На момент вторгнення йому було 19 років, він жив і працював у Бельгії, а в Україну повернувся воювати.
Даня загинув під Бахмутом 30 листопада 2023 року. Йому назавжди 21.
"Складно не думати про наших 21-літніх під час цього флешмобу", - пише Анастасія.
Хоч флешмоб і викликав ажіотаж в Україні, багато українців ставляться до ідей ділитися своїми фото скептично.
Нехай цей флешмоб пішов і не з Росії, і не з рук компаній, які тренують штучний інтелект, пишуть вони, фото – це все ж особисті дані, і ділитися ними треба обережно.