ТОП-100 самых популярных Telegram-каналов Украины в 2022 году

Самым популярным телеграмм-каналом в реальном украинском сегменте является «Труха Украина
», который имеет 2,27 миллиона подписчиков. Об этом говорится в исследовании аналитиков "Детектора медиа" о ключевых изменениях в украинском сегменте телеграммы.
«Труха Украина» появился в конце осени 2019 года, к весне 2022 года он специализировался на новостях Харькова. Преимущественно канал распространял криминальные новости, изредка новости Харьковской области, еще реже сообщения о событиях в Украине. На таком контенте "Труха Украина" до конца января 2022 года постепенно приращивал в месяц от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч подписчиков.
Пик популярности канала произошел после 24 февраля 2022 года. Администраторы канала, благодаря оперативности публикаций о ситуации в городе, который пытаются захватить россияне, опережали традиционные медиа и официальные источники.
С приростом аудитории "Труха Украина" пытается удовлетворять потребность в новостях, создание и распространение которых – работа средств массовой информации. Канал стал все меньше информировать о событиях в Харькове, а все больше о национальных и международных событиях.
Администраторы "Труха Украина" стремятся сообщить любую новость как можно более оперативно, поэтому они распространяют много манипуляций. Это дает российским пропагандистам поводы винить Украину в распространении фейков. "Труха Украина" не опровергает информацию, а просто обновляет сообщение, которое аудитория канала уже прочла и вряд ли вернется прочитать еще раз. Подробно об этом писали Texty.org.ua .
В исследовании «ДМ
» сформирован список из 100 самых популярных телеграмм-каналов украинского сегмента. В него вошли каналы, ориентирующиеся на украинцев, в том числе и пророссийская сеть, администрируемая российскими спецслужбами.