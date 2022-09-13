ТОП-100 самых популярных Telegram-каналов Украины в 2022 году

Администраторы "Труха Украина" стремятся сообщить любую новость как можно более оперативно, поэтому они распространяют много манипуляций. Это дает российским пропагандистам поводы винить Украину в распространении фейков. "Труха Украина" не опровергает информацию, а просто обновляет сообщение, которое аудитория канала уже прочла и вряд ли вернется прочитать еще раз. Подробно об этом писали Texty.org.ua .