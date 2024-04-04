Як в телеграмі створити опитування? Інструкція 2024

Створити опитування в телеграмі неможливо в особистих чатах з десктопу та мобільного пристрою Telegram. Його доступність в Android/IOS – лише для груп та каналів за 3 кліки.

Як пише https://www.osa.net.ua/, після 2019 року змінилася анонімність опитувань. Тепер всі учасники бачать інформацію не лише про кількість голосів, а й переваги конкретного вибору. Якщо не активували кнопку анонімне.

Які бувають типи голосування у Телеграм?

Стандарт – на два типа відповіді.

– на два типа відповіді. Запитання з можливістю обрати кілька варіантів голосування.

можливістю обрати кілька варіантів голосування. Вікторина

Має тільки одну правильну відповідь. Яку можна побачити відразу після обрання свого варіанту. В тому числі додати пояснення чому так. Якщо налаштован режим виграшу, охочим невідома конкретика до завершення.

Як зробити опитування в Телеграм

Можна використовуватися будь які питання, від “Яка Ваша думка щодо…?” до “Проголосуйте за участника Евробачення”.

Дія 1 — зайти в обраний чат

Дія 2 – внизу, зправа, від місця, де ми зазвичай пишемо повідомлення, тиснемо на скріпку (вкладення) – знаходимо “опитування”

Дія 3 – обрати та включити один з трьох варіантів голосування.

Дія 4 – заповнити необхідні поля (наразі доступно лише 8 варіантів) та саме питання.

Дія 5 – натиснути кнопку надіслати



Голосування в Телеграм за допомогою ботів



Їх є маса. Для прикладу розглянемо VoteBot – якого потрібно знайти в пошуку (біля лупи.

Перелік тут не викладаємо, адже вони настільки часто змінюються, що не бачимо в чому сенсу.

Інфо майже на всіх сайтах не актуальна. Адже зазвичай то дрібні розробники цим займаються.

Використання в месенджері підходить більш для маштабних проектів (і в більшості англійською), де генерується посилання/лінк зроблене ботом. Ним ви і ділетесь. Плюс доступна більш глибока аналітика, в тому числі діаграми.

Яким чином зупинити/видалити/редагувати опитування?

Це може зробити в буь-який момент власник або адмін каналу. Тапаємо та утримуємо повідомлення. Поки не висвітиться меню “зупинити”. Завершуємо голосування і дивимося статистику.

Після цього з‘явиться надпис остаточні результати і підсумок у відсотках. Для аналізу інформації.

Анкетування доступне до закріплення в шапці чату. В тому числі можливо скасувати/змінити свій голос.



Опитування Telegram — це зручний функціонал для маркетологів, отримання швидких відповідей в одному місці. Пряма взаємодія з підписниками, що дозволяє вивчати ауидіторію та піднімати попуряність контенту.

Також цей спосіб актуально для аналітики компаній в роботі з персоналом. Аби крок за кроком змінюватися на краще і врахувати побажання більшості. Адже це так важливо, сьогодні бути кращим ніж вчора.

Технології платформ дають масу переваг. Де за замовчуванням швидко можна дізнатися відповіді менеджерів та мільйони інших людей.