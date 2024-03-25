25 березня в Іспанії суд заборонив використання Telegram – причина

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Верховний суд Іспанії ухвалив рішення призупинити роботу Telegram в країні через скарги медіакомпаній, контент яких платформа дозволяла завантажувати без дозволу.

В Іспанії тимчасово заблокували Telegram

Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка, 25 березня, після скарг медіакомпаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування позовів. Відповідальність за блокування послуг месенджера буде покладена на операторів мобільного зв’язку.

За даними антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користуються майже 19% іспанців, опитаних CNMC.

Раніше про небезпечність використання Telegram наголошували в українській розвідці. У лютому представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що платформа містить у собі низку “реальних загроз” для суспільства, і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Нещодавно представник Telegram заявив, що компанія отримала від українських спецслужб список потенційно небезпечних каналів, тож ретельно їх перевірить.