25 березня в Іспанії суд заборонив використання Telegram – причина

|ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2024 » Март » 25 » 15:29:41
Верховний суд Іспанії ухвалив рішення призупинити роботу Telegram в країні через скарги медіакомпаній, контент яких платформа дозволяла завантажувати без дозволу.
Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка, 25 березня, після скарг медіакомпаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica.
Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування позовів. Відповідальність за блокування послуг месенджера буде покладена на операторів мобільного зв’язку.
За даними антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користуються майже 19% іспанців, опитаних CNMC.
Раніше про небезпечність використання Telegram наголошували в українській розвідці. У лютому представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що платформа містить у собі низку “реальних загроз” для суспільства, і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.
Нещодавно представник Telegram заявив, що компанія отримала від українських спецслужб список потенційно небезпечних каналів, тож ретельно їх перевірить.