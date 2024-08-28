Як на месенджер Telegram вплине затримання Павла Дурова у Франції

Затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції підкреслило величезну роль цього месенджера в російсько-українській війні та поставило питання про його майбутнє, пише американське видання New York Times.

Вторгнення Росії у 2022 році допомогло перетворити Telegram із нішевого комунікаційного інструменту на глобальне явище. Застосунок дозволив мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою практично в режимі реального часу, перетворив солдатів на оповідачів конфлікту, що розгортається навколо них, і дав як російським пропагандистам, так і противникам війни трибуну в боротьбі за серця та уми тих, хто стежить за її перебігом.

Дуров заснував Telegram разом зі своїм братом у 2013 році. Цими вихідними його заарештували у Франції, чиє громадянство він має, у зв’язку з розслідуванням злочинної діяльності в застосунку та відсутності співпраці з правоохоронними органами, заявили французькі прокурори.

За даними "Левада-Центру", незалежної російської соціологічної організації, сьогодні кожен другий російський громадянин використовує Telegram або для отримання інформації, або для спілкування з іншими. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей показник становив приблизно 38%.

Багато росіян почали використовувати цей застосунок, щоб отримати новини про війну після того, як Кремль заборонив більшість інших великих західних соціальних медіа-платформ у країні, включно з Facebook та Instagram, а також низку місцевих незалежних ЗМІ.

Багатьох із них приваблює надійне шифрування та налаштування конфіденційності програми в часи ескалації цензури та репресій у Росії, пише NYT.

Поєднання великої аудиторії Telegram і передбачуваної безпеки цієї платформи зробили його улюбленим інструментом спілкування як для прихильників вторгнення, так і для його противників.

Автор фото,Getty Images Повідомлення про арешт Дурова у телеграмі

Незалежні журналісти, які зараз перебувають у вигнанні, використовували додаток, щоб продовжувати висвітлювати війну та інформувати російську аудиторію про її втрати. Раніше маловідомі військові ентузіасти та аналітики супутникових даних зібрали мільйони підписників у Telegram після вторгнення, ставши важливим джерелом інформації щодо перебігу війни. Волонтери використовували додаток для збору пожертвувань для військових і для допомоги в евакуації цивільних осіб, які потрапили в зону бойових дій.

Telegram також став важливим джерелом інформації про війну в самій Україні. Багато хто стежить у ньому за сповіщеннями про повітряну тривогу та російські обстріли, а українські чиновники використовують застосунок як один із каналів надання оперативної офіційної інформації.

Але, мабуть, найпоказовішим є те, що солдати на передовій звертаються до Telegram, щоб документувати своє життя та смерть, що змінило саму природу поширення інформації під час війни. Відсутність у Telegram обмежень щодо насильницького контенту означає, що додаток став платформою для поширення найжахливіших відео бойових дій, які демонструють реальність війни 21-го століття, де дрони та натільні камери фільмують війну у режимі реального часу.

Російські солдати також регулярно використовують Telegram для передачі один одному військової інформації, пише NYT.

"На сьогоднішній день телеграм став чи не основним засобом управління підрозділами", - написав у провоєнний російський телеграм-канал "Рыбарь" після затримання Дурова.

Автори канали додали, що цей арешт підкреслив потребу Росії розвивати більш безпечні канали військового зв'язку.

Вплив Telegram на формування наративу війни став очевидним влітку 2023 року, коли очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використав застосунок для того, щоб оголосити про своє короткочасне повстання проти російського військового командування та інформувати про його перебіг.

Затримання Дурова тепер загрожує статусу Telegram як домінантного медіа, що веде хроніку війни.

Деякі аналітики стверджують, що його арешт може ускладнити залучення коштів компанією, що викликає сумніви щодо її майбутньої фінансової життєздатності. Інші висловлюють занепокоєння щодо стабільності захисту конфіденційності Telegram після того, як французькі ЗМІ повідомили, що правоохоронні органи країни хочуть отримати доступ до бази даних приватних чатів у застосунку.

Російський Telegram-канал Baza, близький до спецслужб країни, повідомив у понеділок, що силовики отримали вказівку видалити застосунок зі своїх телефонів.

"Усі, хто звик використовувати Telegram для конфіденційних розмов і чатів, повинні негайно видалити їх і не робити цього в майбутньому", - написала також у неділю в телеграмі російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

Російський уряд і раніше намагався відмовити людей від користування телеграмом, але спроба 2018 року заблокувати доступ до програми виявилася марною, і через два роки уряд відмовився від таких спроб.

Відтоді Telegram став основним каналом для повідомлень російського уряду. Аналогічна ситуація склалася і в Україні.

Як Павло Дуров став мішенню західних урядів

Тим часом видання Wall Street Journal в ексклюзивному матеріалі пише, що арешт Павла Дурова привернув увагу до напружених стосунків 39-річного бізнесмена з урядами в усьому світі, які намагалися як задобрювати, так і контролювати його, часто зазнаючи невдачі.

Автор фото,Getty Images Павло Дуров має громадянство кількох країн

Зокрема видання повідомило, що за шість років до арешту Дурова у Франції президент країни Емманюель Макрон пропонував йому перевести свій офіс до Парижа, але той відмовився.

Із посиланням на поінформоване джерело WSJ додає, що Макрон також пропонував надати йому французьке громадянство.

Крім того, у 2017 році, за рік до зустрічі з Макроном, французькі шпигуни організували спільну операцію з Об’єднаними Арабськими Еміратами, під час якої "зламали" його iPhone. Французькі служби безпеки були стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування оперативників і планування атак.

Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні переговори з Макроном або злам телефону Дурова зіграли роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на тривалі та складні відносини Дурова з Францією та ОАЕ, пише WSJ.

Франція та ОАЕ у 2021 році надали Дурову громадянство, і того року ж року ОАЕ інвестували в його платформу понад 75 мільйонів доларів.

Крім того, Дуров має громадянство Сент-Кітс і Невіс, острівної держави Карибського басейну, яка пропонує його за гроші. Згодом він переніс офіс Telegram в ОАЕ.

Як розповів Дуров в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону цього року, він кілька разів їздив до США, де в аеропорту його завжди зустрічали агенти Федерального бюро розслідувань, намагаючись заручитися його співпрацею.

"Наскільки я розумію, вони хотіли встановити стосунки, щоб певним чином краще контролювати Telegram", - сказав Дуров.

ФБР відмовилося від коментарів з цього приводу.