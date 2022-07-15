Яку небезпеку приховує Telegram для українців

У квітні 2022 року Telegram посів шосту сходинку за популярністю серед українських користувачів. З початку повномасштабної війни уряд активно використовує застосунок для комунікації з населенням та збору доказів воєнних злочинів РФ. Чому російський месенджер став популярним в Україні та які є ризики його використання, розповідаємо у матеріалі.

Неоднозначність Telegram та його засновника

Месенджер Telegram у 2013 році заснував програміст та співзасновник російської соцмережі «Вконтакте» Павло Дуров. Остання з 2014 року належить компанії Mail.ru Group російського олігарха Алішера Усманова. Павло Дуров заявив, що продати частку в Вконтакте його змусив тиск силовиків. Того ж року він виїхав з РФ. Наразі Павло мешкає у Дубаї.

Павло вирішив створити месенджер у 2011 році нібито після ситуації, коли до його квартири прийшли спецпризначенці. Тоді він усвідомив, що не має безпечного способу комунікації з братом Миколою, разом з яким працює над проєктами (Микола Дуров серед іншого розробив технологію шифрування листувань для Telegram MTProto), та вирішив розв’язати проблему власноруч. Telegram мав стати «незалежним майданчиком для комунікації, вільної від цензури».

Попри твердження про безпечність та прозорість Telegram зв'язатися з офісом та потрапити туди фактично неможливо через те, що месенджер не публікує вихідних даних. Відомо, що офіс Telegram працює в Об'єднаних Арабських Еміратах, куди засновник перевіз команду після спроб влаштуватися в Берліні, Лондоні та Сінгапурі. Згідно з даними комісії з цінних паперів США, юридично Telegram зареєстрований на Британських Віргінських островах. Видання Bloomberg зазначає адресою реєстрації компанії Лондон.

Всупереч твердженням Telegram про нібито високий рівень приватності та ненадання інформації державам доступ до даних користувачів месенджера неодноразово отримували уряди. Наприклад, Telegram співпрацює з владою Німеччини та з 2018 року може передавати дані про користувачів, зокрема IP-адресу та номер телефону спецслужбам РФ за умови судової підозри у тому, що певна людина причетна до терористичної діяльності.

Чому українці масово користуються Telegram

Час користування додатком Telegram за час повномасштабного російського вторгнення в Україну збільшився у 8 разів. Якщо раніше середньостатистичні користувачі приділяли Telegram 5 хвилин на день, то від лютого цей показник виріс до 40 хвилин на день. Згідно з результатами квітневого рейтингу мобільних додатків Telegram приріс аудиторією +5% та збільшив своє охоплення серед користувачів смартфонів в Україні.

Головний методолог маркетингової компанії Kantar Україна, яка дослідила збільшення популярності Telegram, Антон Пігіда, визначив три можливі причини таких змін.

Перша — створення українським урядом власних каналів та ботів у Telegram для інформування населення та збору доказів воєнних злочинів РФ. Урядовці з початку повномасштабного вторгнення обирають платформою комунікації з українцями російський Telegram через його простоту у використанні та вже присутню популярність. У перші місяці війни з’явилось чимало чатботів та каналів про вторгнення різного спрямування. WarCrime для фіксації злочинів проти людяності з боку РФ під час війни в Україні, STOP Russian War для надання даних про перебування та пересування ворога й диверсантів та інші.

Telegram дозволяє швидко надсилати повідомлення, передавати великі файли, а також має багато функцій для адміністрування каналів.

Ще у 2021 році Міністерство внутрішніх справ України пояснювало, що вибір платформи для розробки чатбота, призначеного для отримання та сплати штрафів ПДР, саме в соціальній мережі Telegram є підсумком вивчення рейтингу популярності платформи серед користувачів.

Інші дві причини підвищення популярності месенджеру, за словами Антона Пігіди, спілкування у перші дні вторгнення з родичами, друзями та колегами, а також використання Telegram як основного способу для підтримки зв’язку з українцями, вимушеними виїхати за кордон.

Незахищене спілкування

Наразі з’являється усе більше безпекових порад від державних органів щодо Telegram. Наприклад, Мінцифри спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Держспецзв'язку та Кіберполіцією створили інструмент для перевірки ботів на сайті Dovydka.info.

Про вразливості, що роблять месенджер небезпечним, розповіли Texty.org.ua та LIGA.net. Серед недоліків Telegram зокрема такі:

Відсутність наскрізного шифрування за замовчанням

Чати у Telegram шифруються лише якщо увімкнути функцію «таємний чат» для кожного контакту. Якщо ж вам напише хтось не зі списку контактів, ваше листування не буде в безпеці, навіть якщо ви активували опцію для всіх, кого знаєте.

Небезпечні групи та канали

Групи та канали Telegram також не шифруються за замовчанням. Якщо ви знайшли групу чи канал, шукаючи за ключовим словом — є ризик, що ваша комунікація не є безпечною.

Групи та канали в Telegram можуть видаватися зручними для мобілізації великих натовпів. Ресурси можуть містити сотні й тисячі акаунтів, мають велику місткість хмарного сховища для відео й аудіо та дають напіванонімність користувачам. Telegram використовували активісти великих протестних рухів, як-от у Гонконгу та Білорусі.

Проте розробники програмного забезпечення в Гонконгу у 2019 році застерігали протестувальників щодо використання Telegram, оскільки їхні дані там не перебувають у безпеці. Деякі онлайн-інструкції показують, що з Telegram-груп і каналів інформацію можна легко здобути, включно з паспортними даними та текстами повідомлень, маючи лише базові знання у програмуванні.

Ці дані можуть використати недемократичні режими, відстеживши, звідки надійшло конкретне повідомлення чи які користувачі є членами конкретних груп.

Хмарні чати, за якими стежать

Telegram зберігає повідомлення в «хмарних чатах», які аналізують «автоматичні алгоритми» з метою запобігти фішингу чи спаму. Однак дані там не є приватними. Про це свідчить розслідування 2018 року від Motherboard, завдяки якому стало відомо, що поліція Німеччини роками стежила за повідомленнями в групах Telegram.

За листуваннями користувачів наглядає й сам Telegram, зокрема відстежує та блокує терористичну діяльність на платформі. Гнучкий інтерфейс месенджеру, що дозволяє робити все від самореклами до планування атак, приваблює екстремістів. Для моніторингу у 2015 році платформа створила канал ISIS Watch, який щодня повідомляє про кількість вилученого забороненого контенту.

Telegram як спосіб просувати російську пропаганду

Telegram повсякчас використовують для поширення російської пропаганди. Її меседжі дещо змінюються з часом. Цю динаміку відстежує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Так, у червні тема «нацизму в Україні» майже зникла, натомість пропагандисти переважно постили фейки, що дискредитують Збройні сили України.

Інфографіка тем кремлівської пропаганди у червні — Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Росія в українському інфопросторі

Згідно з дослідженням журналістів LIGA.net від 2020 року, російське вторгнення в український сегмент Telegram відбулося у 2018-2019 роках, в розпал президентської кампанії. У цей період були створені близько 15 нових «українських» каналів.

Такі канали розвивають за схожою схемою, яка може виглядати так:

Допис, часто з проросійським наративом — Репост цієї публікації відомим російським Telegram-каналом — Щоденні вкиди десятків інсайдів, розбавлених емоційними коментарями до подій або повідомлення про абсолютно очевидні або непрогнозовані речі (наприклад, «найближчим часом буде відставка»).

Також організатори можуть накручувати канал ботами і доводити кількість підписників до відносно високої цифри. Потім гроші вкладають в розкрутку: платять вже популярним каналам за публікацію посилання на групу. Користувачі переходять за посиланням, бачать кількість підписників і думають, що каналу можна довіряти через чисельність аудиторії. Хоча у більшості випадків 50-60% підписників — це просто SIM-карти.

У читачів виникає відчуття, що вони споживають український, до того ж нібито «таємний» контент, що насправді не так. Інсайди можуть не перевіряти або навіть вигадувати наймані працівники.

Так звані українські анонімні Telegram-канали діляться на два типи:

ті, які адмініструються локально (українські номери телефонів);

ті, що прив'язані до швейцарських, шведських та інших номерів телефонів, що знаходяться поза досяжністю українських спецслужб.



Колишній працівник трьох анонімних каналів розповів LIGA.net про методоку функціонування ресурсів: «Перший канал був новинним — без особливих спотворень. Другий — провладний — повинен був виглядати як "інсайди з Банкової". Третій канал повинен був бути опозиційним.

Звідки бралися інсайди? Спочатку я намагався пробивати інформацію за джерелами. У якийсь момент мені прямо сказали: "Шо ти паришся? Придумай". На всі три канали працювало два-три автори, в місяць платили $1 000. Схема написання постів була приблизно наступна: 33% — правда, 33% — напівправда і ще 33% — фейк. Як приклад контенту керівництво наводило російський НЕЗЫГАРЬ».

У коментарі для LIGA.net Служба безпеки України підтвердила, що спецслужби РФ використовують Telegram для поширення компромату і фейків. Мета росіян — штучне загострення ситуації в Україні.

Канали моніторить українська кіберполіція. За словами її представників, багато з ресурсів продають зламані бази даних, організовують кібератаки. При цьому боротися з цими явищами адміністрація Павла Дурова очевидно не допомагає — у кіберполіції, як і у авторів LIGA.net, немає прямих контактів з офісом Telegram.

Екосистема проросійських каналів

Багато анонімних каналів пов'язані між собою. Цей зв'язок легко простежити завдяки репостам, згадкам та рекомендаціям на каналі. Наприклад, канал Разведчик регулярно репостить записи каналу Легитимный. Обидва канали псевдоукраїнські. Але вони мають багато спільного — як за контентом, так і за тими, хто зробив ці канали відомими.

У 2020 році для вивчення зв'язків каналів на основі репосту LIGA.net проаналізували всі публікації 14 каналів, як анонімних, так і з публічним автором: Dubinsky.pro, Темный Рыцарь, Макс Бужанський, Резидент, Легитимный, Женщина с косой, Разведчик, Белый рыцарь, Тайны депутата, Джокер, Трубу прорвало, Крокодил, Соросята і Шептун.

Журналісти за допомогою мережевого аналізу створили карту репосту українського і псевдоукраїнського сегмента Telegram. Вона показує канали, чиї пости більш ніж один раз репостив хто-небудь з 14 аналізованих осіб.

Всього в мережу потрапили 125 Telegram-каналів. З них близько 30 — з геолокацією в Росії. Ще 20 — псевдоукраїнські. При цьому всі канали мережі, включаючи російські, тим чи іншим чином пов’язані.

Псевдоукраїнський Легитимный може не відноситися безпосередньо до кремлівського Незыгаря. Але шляхом репостів ретранслює саме російський наратив.



Скріншот проєкту LIGA.net

Практично всі проаналізовані канали діють за таким алгоритмом:

Кремлівський наратив — Прокладка — Публічне вкидання — Український медійний простір.

Скріншот проєкту LIGA.net — Схема поширення проросійських месенджів



Aвтор: Марія Кудіна, Internet Freedom