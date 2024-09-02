Що відомо про Миколу Дурова? Сором'язливий науковець і тіньовий розробник Telegram

Cтарший брат Павла Дурова відіграв ключову роль у запуску соцмережі "Вконтакте" та створенні месенджера Telegram. Він був автором концепту власної криптовалюти та блокчейн-платформи месенджера.

Попри участь у міжнародних бізнес-проєктах, він не залишив науку, якою займався все життя. Живучи в Росії, він критикував окупацію Донбасу та Криму та корупцію. Про нього знають не так багато людей і він переважно перебуває у тіні свого брата.

ВВС розбиралася, що відомо про Миколу Дурова - старшого наукового співробітника Математичного інституту Академії наук, який опинився у французькому розшуку.

Питання чистої математики

Микола на чотири роки старший за Павла. Вони народилися в сім'ї петербурзького філолога-класика Валерія Дурова, але старший брат з дитинства виявляв видатні здібності до математики. Школярем він перемагав у міжнародних олімпіадах з математики, а 2000-х став чемпіоном світу зі спортивного програмування у команді Санкт-Петербурзького університету.

В одній з олімпіад, де перемогла команда Дурова, брав участь Леонід Волков, соратник Олексія Навального, оголошений у Росії "іноземним агентом".

"Руки геть від Колі Дурова, ви чого взагалі. Він геній, справжнісінький, а не злочинець", - написав він після новин про те, що Миколу оголосили у французький розшук.



У 24 роки Микола Дуров захистив дисертацію з математики та вирушив до Математичного інституту Макса Планка у німецькому Бонні.

"Микола був людиною, повністю зануреною у свою пристрасть, далекою від грошових, кар'єрних та інших суєтних прагнень. Коли йому доводилося виступати на публіці, він, погойдуючись з ноги на ногу і дивлячись у стелю, коротко описував зміст своїх розвідок і скоріше йшов до дошки, де почувався впевненіше, маючи перед очима формули", - писав у книзі "Код Дурова" журналіст Микола Кононов.

Магніт для талантів

Саме під час перебування Миколи в Бонні йому зателефонував Павло та заявив, що займається новим проєктом, пише Кононов. На відміну від старшого брата, Павло не хотів обирати між "фізиками та ліриками": він навчався на філологічному факультеті, але всерйоз займався програмуванням та дизайном.

Паралельно з навчанням в університеті він запустив durov.com, сайт для спілкування студентів-філологів, та spbgu.ru, форум студентів петербурзького університету.

Коли Павло розпочав роботу над "Вконтакте", Микола спочатку допомагав йому порадами з Німеччини, а потім, повернувшись до Петербурга, почав брати участь у розробці сайту і згодом обійняв посаду технічного директора соцмережі, яка отримала популярність як VK. Він також залучив до неї своїх знайомих, провідних петербурзьких програмістів.

Микола Дуров був активним користувачем створеної ним із братом соцмережі

"Микола Дуров був магнітом, який притягував у цей проєкт талановитих розробників, – сказав у розмові з ВВС Кононов. - Андрій Лопатін, тренер збірної Росії із програмування, був одним із ключових людей".



Брати залишили VK у 2014 році, і того ж року холдинг Mail.ru Алішера Усманова отримав повний контроль над корпорацією. Але Микола Дуров ще кілька років продовжував вести сторінку в соцмережі, де як фото профілю поставив фото українського революціонера-анархіста Нестора Махна. Найчастіше він ділився науково-популярними статтями, але регулярно коментував політичні події.

Він писав про "окупацію Криму та Донбасу" російськими військами та "тотальну корумпованість держструктур", а також фальсифікації на виборах.

Судячи з соцмережі, він читав опозиційних політиків та блогерів, яких у Росії зараз вважають іноагентами чи екстремістами, від Олексія Навального до Олега Кашина та Аркадія Бабченка.

Микола Дуров активно висловлював політичні погляди у соцмережі

Україна заборонила доступ до "Вконтакте" у 2017 році.

Мільярди інвестицій та теорія чисел

На момент виходу з VK брати Дурови вже працювали над запуском власного месенджера. Як і раніше у випадку з "Вконтакте", за розробку відповідав Микола Дуров і його команда петербурзьких геніїв від програмування. Павло був обличчям компанії, її лідером і брав участь у розробці дизайну інтерфейсів для користувачів.

"Микола Дуров став технічним директором Telegram, тобто головною людиною, яка працювала над протоколом передачі даних, який розробляв усі технічні рішення для того, щоб безперебійно працював цей Telegram, і в ньому швидко ходили повідомлення", - зазначає журналіст Микола Кононов.

Наступним проєктом братів стала розробка власної децентралізованої мережі Telegram Open Network (TON), а на її основі криптовалюти Gram. Цей проєкт виріс із інтересу Миколи Дурова до блокчейн-систем, йшлося у документах первинної пропозиції токенів від Telegram.

Їм вдалося залучити 1,7 млрд доларів від інвесторів, серед яких був і олігарх Роман Абрамович, як писали російські "Ведомости". Але комісія з цінних паперів США заблокувала випуск криптовалюти.

Telegram довелося виплатити штраф, повернути гроші інвесторам та дистанціюватися від TON. Попри це месенджер продовжив поступово інтегрувати її елементи, зокрема криптогаманець, браузер і власний магазин застосунків. Деякі з цих функцій не доступні користувачам у США через жорстке регулювання криптовалют у цій країні.

Але світ блокчейна не витіснив із життя Миколи Дурова теорію чисел та абсолютну геометрію.

Він продовжує бути старшим науковим співробітником Математичного інституту Російської академії наук і публікує наукові роботи на теми систем числення, індуктивних та коіндуктивних конструкцій у математиці, регулярних просторів та регулярних відображень.

Видання Politico стверджує, що Франція ще у березні видала ордер на арешт не лише Павла, а й Миколи Дурова. Павло Дуров провів чотири доби під арештом у Парижі, після чого йому висунули звинувачення по шести пунктах.

Частково звинувачення пов'язані з тим, що в Telegram відсутня модерація потенційно кримінального контенту, а керівництво компанії не розголошує персональні дані користувачів на запит правоохоронних органів, поки держави не нададуть свідчення, що користувач має відношення до терористичної організації.

Микола Дуров, як і раніше, живе в Петербурзі і займається наукою, пише газета "Коммерсант". Імовірно, Дуров-старший має й інші громадянства, крім російського.



Автор: Григор Атанесян, ВВС