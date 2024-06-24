Як школярка з Північної Ірландії Еліс МакГрат потрапила на подіум Dior через ТikТok

Все скидається на фільм з геппі-ендом: дівчина з Північної Ірландії Еліс МакГрат постить своє відео у ТікTок, і раптом опиняється у світі високої моди, подіумів та реклами.

"Якщо чесно, це просто везіння, і це повне божевілля, коли подумати", - розповіла 19-річна Еліс ВВС.

"Я б ніколи не подумала про таке сама. Але так – я висока, і всі мої тітки такі – тобі б в моделі".

А вийшло, що тітки не помилялися.

АВТОР ФОТО,ISAAC CALPE Зйомка деяких фото може тривати не один день. Фото Isaac Calpe для Elle Mexico, nhfdtym 2024

Десь під час другого коронавірусного локдауну відео, зняте Еліс про саму себе, помітили рекрутери із модельної агенції IMG. Саме по собі воно було нічим не прикметне. На ньому Еліс, одягнена у шкільну уніформу, їла ланч. Але агенти зацікавилися тим, якій зріст має дівчина.

Після того, як надійність агентів була перевірена, з ними було домовлено про відео-дзвінок, на якому обговорили, що може трапитися далі. А вже за кілька тижнів після цього Еліс поїхала до Лондона, де підписала контракт з агенцією.

Але вона тримала це в секреті.

"Я не казала нікому, бо якби нічого не вийшло, ніхто б мені нічого й не казав би", - розповідає вона.

"Я була дуже молодою, я була в школі, і я була десь на голову вища за усіх, тож я не хотіла, щоб моє життя стало ще складнішим", - пояснює вона.

АВТОР ФОТО,TINA BARNEY, COURTESY OF DIOR

Цю таємницю вона не розкривала до вересня 2023, коли взяла участь у першому модному показі для JW Anderson.

"Я дуже нервувала, коли брала участь у перших кастингах, я була просто школяркою. Коли я думаю про це зараз, то така: і чого це мене мали взяти на якийсь показ, заради Бога! Я була така тиха і сором'язлива".

Після першого показу Еліс була готова до більшого, - і вона потрапила на подіуми Chanel, Erdem та Dior.

На показі Dior вона взагалі відкривала шоу.

"Я не усвідомлювала, наскільки це важливо, вони не говорили мені цього до ранку того самого дня, щоб я не думала про це", - каже юна модель.

"Багато дівчат ніколи не отримують шансу відкривати показ, а для мене це був лише другий вихід на подіум".

Її відносини з Dior склалися дуже добре: після першого показу пішли інші, а також участь у рекламній кампанії легендарного французького модного дому.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Перший модний показ з Еліс для JW Anderson, і другий - для Dior

Хоча Еліс завжди цікавилася модою, вона була здивована тим, як працює ця індустрія.

"Я думала, усі там дуже жорсткі, так, як це бачиш у таких телешоу як America's Next Top Model, де всі просто стерви. Але насправді все не так", - розповідає вона.

Та й не всі моделі у модельному бізнесі – "є освітлювачі, продюсери, фотографи, перукарі та візажисти", словом, багато дуже різних людей, - "ціле село", як каже Еліс.

А робота над одним фото може тривати тиждень.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Один із останніх показів за участі Еліс МакГрат у замку Драммонд

Якби її життя склалося за первинним планом, зараз вона б завершувала свій перший рік, вивчаючи фінанси та економіку у Королівському університеті Белфаста.

"Не думаю, що це мені б підішло", - каже Еліс зараз. Але не впевнена і у модельному майбутному.

"Ніколи не знаєш, що може статися, і ця індустрія дуже швидко змінюється, - каже вона. – Я живу одним роком, і зосереджуюся на тому, що роблю зараз".

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Тепер реклама Dior з Еліс Мак Грат по всьому світу

Хоча їй подобається гламур і подорожі по всьому світу, Еліс все ще хоче колись влаштувати своє життя у Північній Ірландії, де, як вона каже, родина та друзі "дійсно пишаються" нею.

"Мої батьки мають оптику в місті, і всі відвідувачі тепер приходять і питають про мене. Тато завжди говорить про мене", - каже модель.

"Мої бабусі мають усі журнали, де мої фото, - вони хочуть, щоб я їх всі привозила. І зазвичай мої валізи просто непідйомні".

Але гламурний глянець вражає не усіх:

"Моя бабуся показала мою рекламу для Dior своїм сестрам, але були більше враженні статті про мене у Irish Times!"