«Як у 75 виглядати на 55». Українські пенсіонерки, які стають зірками ТікТок

Розпаковки з "Аврори", розбір хлопців у Тіндері, рецепти страв із риб'ячих голів, як вижити на мінімалку чи що робити з додатками в телефоні – на такі теми говорять бабусі-блогерки у ТікТок, відео з якими набирають сотні тисяч, а часом і мільйони переглядів.

Це явище не нове – ще в 2019 році у світі заговорили про те, як літні люди дедалі активніше заявляють про себе у соцмережах.

В Україні такі блоги з’явилися переважно під час повномасштабної війни.

Щоправда, на Заході соцмережі таких бабусь виглядають як вирізки з модних журналів: ось вони на показі мод, ось їхня власна колекція одягу, а от як у 90-х вони створювали дизайн для знаменитостей.

А в Україні контент простіший - тисячі молодих користувачів заворожено спостерігають за життям, на перший погляд, звичайної 70-річної пенсіонерки.

Що вона їсть, як у неї зі здоров'ям, що росте на городі, що вона купила, про що говорить із внучкою.

Бізнес теж це бачить – і активно співпрацює з пенсіонерками, пропонуючи рекламувати свої товари і послуги.

То хто вони – тіктокерки за 70, і скільки заробляють?

Історія Марії Опанасівни

Марія Опанасівна, якій в січні буде 71, ніколи не планувала підкорювати соцмережі, а тепер впевнено рекламує косметику, спортивні костюми і шкіряні штани, тестує додаток, який перевіряє, чи є в серці шуми.

"Якби коробка з такими пріспособлєніями була в мене років 50 назад, може і зуби б у мене були", – каже пенсіонерка про різні ноу-хау, якій їй прислали на огляд стоматологи.

Її життя змінилося, коли 7 років тому внучка Юлія Котюк почала розвивати GUDZYK – бренд яскравих чохлів і сумок із екофетру, який вона співзаснувала в студентські часи.

Це соціально орієнтований бізнес: швачки – жінки поважного віку з різних регіонів України, серед них і її власна бабуся.

Але в якийсь момент люди почали сумніватися, що ті модні сумочки справді шиють пенсіонерки.

"Нам писали, чому не знімаєте майстринь – дехто навіть писав, що ми обманюємо", – каже дівчина ВВС Україна.

Так з'явився задум показати бабусю у соцмережах.

Вмовити її було складно.

"Я спочатку знімала тільки її руки і вона вже казала – Юля, не знімай".

Перше повноцінне відео про те, як проходить робочий день Марії Опанасівни, несподівано злетіло аж на 1,3 млн переглядів.

Автор фото,Фото Діани Стріженкової/надане Юлією Котюк Юлія та її бабуся Марія Опанасівна

"Уже тоді нам почали писати – може, Марія Опанасівна у нас зніметься, а може, в нас", – розповідає Юлія.

Тому внучка відкрила для бабусі ФОП, і тепер Марія Опанасівна – сама собі бренд.

20 тисячам підписників в Instagram і 34 тисячам в ТікТок пенсіонерка показує, як вперше йде на манікюр у салон, міркує, "що би сказала собі 20-річній" і багато всього іншого.

Одного разу її навіть запросив на концерт Артем Пивоваров, а разом із внучкою вона знялася для реклами косметики в журналі Elle.

Тепер Марія Опанасівна, яка живе в Звягелі на Житомирщині, часто буває у Києві, як вона каже – "на гастролях", тобто зйомках рекламних роликів.

Внучка-киянка продумує розклад бабусі, щоб її не перевтомити.

Вона сама веде її соцмережі, а також пише сценарії, монтує відео, записує за Марією Опанасівною різні кумедні слова.

"Це ще одна робота, що у мене, що в неї", – пояснює дівчина.

Зйомки бувають продумані та спонтанні.

Наприклад такі: бабуся з онучкою випадково зайшли в магазин Zara, і там Марія Опанасівна приміряла "якусь льолю із шнурочками" та інший модний одяг.

Відео приносить непогані гроші – "десь у 10 разів більше за мінімальну пенсію бабусі", каже внучка.

Усе це змінило життя пенсіонерки.

Автор фото,Скріншот Instagram maria.opanasivna Марія Опанасівна отримує багато теплих повідомлень від своїх молодих підписниць

"Вона тепер у мене така артистка-артистка", – каже з любов'ю дівчина.

"Я бачу, їй приємно – у неї не було такої підтримки, а тепер підходять на вулиці, фотографуються", – розповідає Юлія.

На кожному відео очі бабусі аж сяють, так вона сама описує своє життя:

"37 років я працювала в школі-інтернаті – була і кухарка, і санітарка, і вихователька, і не пробувала нічого іншого".

"А зараз майже щодня роблю щось нове – я вже малювала картину зі смоли, пробувала суші, моті (японський десерт - Ред.), була у Пивоварова, у трихолога, перевірила очі та багато іншого".

Баба Маша та її велика родина на 170 тисяч

Блог Баби Маші має інший стиль. Деякі підписники називають її "домашньою блогеркою".

75-річна Марія Думал живе в селі Бессарабка на Сумщині та показує, як снідає за переглядом серіалів на планшеті, як прибирає на могилках, як робить зарядку, готує пироги. Вона спокійно говорить про закрепи і радить, як "виглядати в 75 на 55".

На відео бабуся часом свариться з внучкою Владою, повчає її, обговорює "Холостяка" чи новини у світі.

Зараз в Instagram на Бабу Машу підписані 30 тисяч людей, а в ТікТок – 170 тисяч.

Автор фото,Сімейний архів Марія Василівна Думал, більше відома як Баба Маша

А ще торік у зірки соцмереж не було інтернету.

У 2023 році помер її чоловік Петро, з яким вона прожила 53 роки. Онучка Влада каже, що бабуся боялася спати одна, а в селі ще й поганий зв'язок, тому рідні вирішили провести їй інтернет, щоб вона "почувалася менш самотньою і частіше могла бачити нас".

"А потім самі почали бувати в селі більше, у мене і брата робота віддалена, це дозволяло знімати більше контенту, і так все понеслося".

Влада – головний моторчик, менеджер і бухгалтер соцмереж своєї бабусі.

Вона каже ВВС Україна, що "завжди хотіла знімати щось веселе в ТікТоці", тому з появою інтернету почала для розваги знімати на відео бабусю.

Бабуся не знала, що задумали внуки.

Вона завжди переживала, що про неї подумають люди, каже Влада, тому спочатку їй казали, що відео бачать "тільки родичі", потім – що "всі, але не односельчани".

"Коли вона дізналася правду, то була трохи в шоці та засмутилася, але з іншого боку їй писали багато людей, вона навіть почала зідзвонюватись з підписниками, отримувати від них подарунки", - каже внучка.

Автор фото,Сімейний архів Марія Думал прожила із своїм чоловіком Петром 53 роки

"Вони казали мені, що це нам на пам'ять, як тебе не стане, ми будемо дивитися. Якби знала, що це на всю Україну і далі мене будуть таку бачити, часом невмиту, нечесану і на городі – я би не погодилася", – розповідала Баба Маша в одному з інтерв'ю.

Рік потому, каже Влада, бабуся рада, що в неї є блог, і "всіх підписників вважає своєю родиною".

Коли внучка зрозуміла, що бабусині відео набирають сотні, а часом і мільйони переглядів, з'явився запал.

Влада працює у відділі маркетингу в міжнародній компанії і завжди хотіла знімати рекламу, "яка виходить за межі шаблонності".

Так її бабуся у своєму домашньому халаті почала рекламувати модний одяг, різні курси.

"Ядро нашої аудиторії – люди 18-25 років, тому до нас найчастіше звертаються компанії, заточені на молоду аудиторію. Найчастіше – онлайн-академії, переважно з ІТ, а ще маркетплейси", – каже Влада.

Внучка каже, що бабусі сподобалося, коли одного разу вона їздила в Київ зніматися в рекламі ІТ-компанії – "за сюжетом вона там начебто працює і їздила в офіс на нараду".

Від сюжетів Баби Маші важко відірватися.

Ось вона розповідає, як у юності через знайомих отримала роботу на винному заводі, на будівництві, потім вивчилася на бухгалтерку, а в кінці каже підписникам, що зараз усе простіше – і можна просто знайти вакансію на профільному сайті.

Автор фото,Сімейний архів Влада у дитинстві та її бабуся на городі

Автор фото,Сімейний архів А це сучасні фото Влади та бабусі

Блог приносить нестабільний заробіток – іноді бабуся працює не за гроші, а по бартеру, в обмін на продукцію компанії.

А загалом, каже Влада, в бабусі пенсія 4 050 гривень, а на рекламі вдається заробити втричі більше.

"Бабусі віддаю 50% чистого доходу, решта йде на сплату податків, ФОП, а ще вкладаюся в контент, щоб купувати бабусі якийсь одяг, їжу для дегустації, щоб потім зняти її смішну реакцію", – пояснює внучка.

У одному із відео бабуся зізнається, що блог змінив її життя.

Завдяки рекламній співпраці вона частіше стала ходити в поліклініку і тепер має більше засобів для догляду за собою.

А ще їздить з села в обласний центр – вже "не тільки по четвергах, коли автобус до нас приїжджає, а і на таксі, тому що можу собі дозволити".

Бабусь в Іnstagram і ТікТок набагато більше

Марія Опанасівна і Баба Маша – не єдині зірки соцмереж.

Ще одна з найвідоміших - 86-річна Ярослава Миколаївна з Львівщини. У неї 238 тисяч підписників в Instagram і 829 тисяч – в ТікТок.

Ці соцмережі теж веде онучка – її звати Лілія Грицай, кілька років тому вона захворіла на рак. Каже, не знала, чи виживе, тому почала знімати себе, маму Меланію та бабусю, аби зберегти ці моменти.

Відео вона почала викладати в 2022 році, тепер акаунти під спільною назвою melania.movvie – це справжній серіал про будні родини Лілії.

У відео та сторіз буквально все – розмови, застілля, як внучці в дорогу лотки із їжею передають.

Наразі ВВС Україна не вдалося сконтактувати з родиною Ярослави Миколаївни.

Автор фото,Скріншот Instagram melania movvie Лілія та її бабуся Ярослава Миколаївна

Ще в Instagram є пані Арета – насправді вона більш як 40 років живе в Лос-Анджелесі, де вийшла заміж за американця родом з Іраку.

Але вона описує себе як "81-річну львів'янку" та з характерним львівським акцентом пристрасно і часом дуже емоційно спілкується у своїх відео на різні теми з онучкою. Найчастіше – про стосунки та моду. За нею стежать 79 тисяч підписників.

Ще є багато старших жінок з меншою аудиторією, але з великим потенціалом. Одні показують у ТікТок вишиті сорочки, інші – співають народні пісні.

З'являється і багато нових акаунтів – вони показують стильні образи, роблять зарядки, розповідають про виховання дітей, тож можна сміливо припустити, що невдовзі інфлюенсерів на пенсії побільшає.

Автор фото,Скріншот із Instagram pani_areta Пані Арета із чоловіком

Серед них можуть бути і чоловіки - акаунтів, які підписують себе як "дід" і "дідусь" стає більше, але поки що в них не більше 500 підписників у ТікТок.

Найвідомішим дідусем соцмереж залишається лайливий 85-річний Дід Толя з Хмельниччини, який у 2022 році прославився після відео, де він плюнув, а потім заспівав "Стефанію" гурту Kalush.

У діда досі 1,2 мільйона підписників в ТікТок, але схоже на те, що відео виходитимуть дедалі рідше. На початку цього року внук Саша, який вів дідові соцмережі, разом з дружиною та дитиною виїхали до Канади.

Але чому ці відео такі популярні

Передбачувано, що з популярністю у соцмережах життя пенсіонерів змінилося.

Але чому їхні відео настільки популярні?

Це не щось особливе – кожен хоч раз у житті знімав подібне смішне відео про бабусю чи родинні посиденьки.

Та й у всіх цих порадах, розмовах і смішних словах – найчастіше немає нічого такого, чого немає в інших українських сім'ях.

Контент працює, коли викликає емоції, каже Вікторія Козловська, спеціалістка з контенту і продажів через Instagram.

"Тема бабусь завжди викликала емоції, навіть на вулиці чи в магазині ми звертаємо на них увагу і хочемо допомогти. А в часи війни, коли тисячі людей відірвані від дому і сімʼї, такий контент наче повертає тебе на бабусине подвірʼя".

"Ти дивишся відео, як Ярослава Миколаївна дає 200 гривень внучці, а та відмовляється, і все – твої спогади розблоковані – ти відчуваєш, це про тебе – хочеться лайкнути, написати, як це було у вас з бабусею, переслати сестрі чи мамі", – каже Козловська.

Це те, чого багатьом людям зараз бракує, хоча ми можемо цього навіть не усвідомлювати, додає спеціалістка.

Тож не дивно, що такі душевні та вірусні відео помічають рекламодавці.

"Коли бачиш на екрані милу бабуську, навіть якщо вона рекламує в цей момент якісь джинси, у тебе немає упередженого ставлення "знову реклама", ти підсвідомо вважаєш це милим і хочеш підтримати", - каже Козловська.

Автор фото,Скріншот ТікТок Баба Маша Так виглядає тільки дрібка відео із блогу Баби Маші з села на Сумщині

Якоюсь мірою це викликає повагу до брендів, які співпрацюють з пенсіонерками, а не звичними юними блогерками.

Це наче не комерція, а як "співпраця по любові", пояснює Козловська.

Насправді контент в ТікТок часто "одноманітний і нещирий", каже SMM-менеджер та автор популярних мемів Дмитро Коваленко.

"Знавці фінансової грамотності збирають донати, щоб заплатити аліменти. Бьюті-блогерки, яких не відрізниш одну від одної, декларують, що транслюють в онлайн життя без фільтрів, але роблять рівно навпаки. А ще є психологи, яким не завадив би огляд спеціаліста, тарологи, псевдоюристи та просто шахраї…" – перелічує Коваленко.

На цьому тлі "справді душевне" – це мила бабуся, яка не задирається, ніяковіє та часом забуває текст.

"Чи цікаво це з точки зору контенту? Та ні, звичайно. Але це про тепло, дитячі спогади, рідних, з якими не встиг свого часу посидіти на різні теми на кухні. На тлі війни та загальної кількості негативу — такі короткі відео сприймаються, як острівці безпеки. Щось з минулого життя, коли літо в селі не закінчувалось", – каже Коваленко.

Тому, звичайно, рекламодавці на це клюють.

За справжністю і популярністю бабусі у соцмережах "поступаються хіба що котикам", каже Коваленко.

На його думку, цьому може бути ще одна причина.

"У глибині душі ті, хто дивиться такі відео, теж хочуть бути такими актуальними в поважному віці. А це буквально кожен з нас".

Автор: Ілона Громлюк, ВВС Україна