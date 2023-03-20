ТОП-10 тиктокеров из Украины, которые стали лидерами TikTok-сообщества в 2023 году

СОДЕРЖАНИЕ

1. Yana Doga (@yanadoga)

Социальные сети в Украине стали неотъемлемой частью нашей жизни, и одной из самых популярных среди молодежи является приложение TikTok. В Украине также есть множество талантливых людей, которые создают интересный и качественный контент на этой платформе.С течением времени, платформа TikTok стала домом для тысяч талантливых и креативных людей, которые создают уникальный контент, привлекающий миллионы зрителей со всего мира.Редактор издания dev.ua Даша Семикина собрала список ТОП-10 тиктокеров Украины, которые смогли набрать большое количество подписчиков и лайков благодаря своему таланту и творческому подходу к созданию видеоконтента.

Количество подписчиков: 11,5 миллионов

Количество лайков: 181.7 миллионов

Яна Дога — самая популярная украинская блоггерша в TikTok, проживающая в Киеве. Она радует свою многомиллионную армию подписчиков разными социальными видео, включая стиральные машины и веселые видео со своей семьей. Идеи для новых видео часто приходят от самих подписчиков, которые оставляют комментарии под ее роликами.

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Ранее мы писали: Как создать с нуля и раскрутить популярный аккаунт в Тик Ток?

2. Дима Евтушенко (@evtushenko_dima)

Количество подписчиков: 11,5 миллионов

Количество лайков: 181.7 миллионов

Именно на фокусах и спецэффектах Дима отмечает в своих социальных сетях. 2020 Дима Евтушенко завел отдельный канал на ютубе, где занимается фокусами, лайфхаками и челленджами. Аккаунт в Тикток он завел еще в 2018 году, но активно развивать его стал в 2020–2021 годах. На аккаунте парня можно увидеть необычные фокусы, встречи с друзьями и просто видео из личной жизни.

Сейчас многие ролики блоггера набирают по 5-10 млн просмотров.

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3. Lady Bunny (@ladydianka)

Количество подписчиков: 9,5 миллионов

Количество лайков: 254,6 миллиона

Леди Диана — это псевдоним молодой девушки, ее настоящая фамилия — Зайцева. Она происходит из Киева и стала популярной еще в 2018 году, когда ее клип на трек «Мама не узнает» собрал более 47 миллионов просмотров на ее YouTube-канале. В социальной сети TikTok Леди Диана обычно публикует развлекательный контент. Она также популярна в Instagram, где публикует фотографии своих оригинальных модных образов, а также комедийные скетчи. Ранее мы писали, что «Леди Диана» судится с актерами из собственного сериала.

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4. Влад Шевченко (@vlad_shevchenko)

Количество подписчиков: 1,1 миллиона

Количество лайков: 50,2 миллиона

Блогер Влад Шевченко сосредоточился на юмористическом контенте и усердно работает в этом направлении. Его забавные видео на актуальные темы, включая жизнь и политику, привлекают сотни тысяч просмотров в интернете и помогают украинцам справляться с тяжелыми временами. С начала полномасштабного вторжения России в Украину его забавные видео на разную тематику набирают в сети сотни тысяч просмотров.

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5. Аллех (@mashukovskiy)

Количество подписчиков: 4,6 миллиона

Количество лайков: 246,6 миллиона

Олег Машуковский — известный актер, снимавшийся в сериале «Киев днем и ночью», а также талантливый визажист. Сейчас он является одним из популярнейших TikTok-блоггеров в Украине. На своей странице он публикует модные образы, снимает забавные ролики и обсуждает важные темы.

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6. Eli’s diary (@elis.stone)

Количество подписчиков: 4,8 миллиона

Количество лайков: 319,5 миллионов

В свой аккаунт TikTok девушка загружает видео о путешествиях, а также затрагивает важные социальные темы на своей странице.

Одним из ее самых известных видео является школьная пародия, в которой она играет нескольких персонажей. Он набрал более 10 миллионов просмотров.

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7. Макс (@maxburiak)

Количество подписчиков: 5,9 миллионов

Количество лайков: 132 миллионов

В TikTok Макс начал снимать с лета 2019 года и благодаря одному его видео-интервью в TikTok, которое завирусилось на несколько миллионов просмотров в неделю, его аккаунт начал активно расти. Блогер публикует в своих соцсетях короткие ролики, в которых задает вопрос простым прохожим или просит выполнить какое-либо действие, также снимает сифилис.

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8. Kubik (@kubikrombik)

Количество подписчиков: 1,8 миллиона

Количество лайков: 97,8 миллиона

Даша Кубик — это известная украинская блоггерша на платформе TikTok. Она создает забавные видео, в которых многие зрители могут узнать себя. Кроме того, она является членом TikTok-дома WHYNOT HOUSE. Несмотря на то, что Даша начала свою блоггерскую карьеру относительно недавно — в январе 2021 года, она продолжает быстро развиваться в этой сфере.

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9. Антон Скуратов (@skuratof)

Количество подписчиков: 748,5 тысяч

Количество лайков: 21,7 миллиона

Антон — популярный блоггер — пранкер, снимающий забавные ролики для соц.сетей. В инстаграмме у блоггера более 150 тысяч подписчиков, а просмотры на Reels достигают 3 миллионов. Антон также известен YouTube-проектами, например, шоу «Алло, русня?», где ведущие звонят россиянам и смеются над ними.

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10. Волошин Александр (@voloshyn_97)

Количество подписчиков: 2,5 миллиона

Количество лайков: 92,4 миллиона

Александр Волошин — украинский блоггер и певец, муж певицы Анны Тринчер. Он активно ведет свой лайфстайл-блог на разных социальных платформах, включая TikTok, демонстрируя свой повседневный образ жизни. Кроме того, он часто размещает забавные видео и не прочь создать шумиху вокруг скандальных тем.

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