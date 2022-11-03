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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Ноябрь » 3 » 16:00:45

Скандал в блогерском комьюнити Украины. Автор YouTube-канала «Леди Диана» судится с актерами из собственного сериала

Сегодня, 16:00:38 279 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал в блогерском комьюнити Украины. Автор YouTube-канала «Леди Диана» судится с актерами из собственного сериала

В блогерском комьюнити Украины снова скандал. Автор YouTube-канала и снимавшиеся в сериале актеры по ее заказу судятся уже почти пол года. Причина — нарушение пункта договора, согласно которому актерам (они же персонажи сериала) запрещено заводить собственные аккаунты в социальных сетях во время съемок и через два года после завершения контракта. Рассказываем подробности блогерских разборок.

Что снимали

Речь идет о YouTube-канале Lady Diana — молодежном сериале с большим количеством актеров. Сейчас у канала 12,9 млн подписчиков.

В описании канала говорится, что автором сценария, диалогов, художником-постановщиком видео, а также режиссером-постановщиком и оператором-постановщиком YouTube-шоу является Юнона Коваленко. Вероятно, именно она и является истцом к актерам шоу.
 

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

 

Видео: одна из серий сериала

 

Как разворачивались события

В июле 2022 г. Киево-Святошинский районный суд Киевской области рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу по иску заказчика YouTube-контента к участникам съемок о взыскании убытков вследствие нарушения ими договорных обязательств. Претензии были к нескольким актерам, нарушившим договор. Однако не все из них имели какое-то имущество для возмещения ущерба, а некоторые вообще на момент съемок были несовершеннолетними.

Суд установил, что истица просит наложить арест на принадлежащее имущество одного из актеров YouTube-ролика, а именно квартиру общей площадью 48,5 кв. м, квартира общей площадью 48,9 кв. м, легковой автомобиль универсал марки Infiniti QX50 2014 года выпуска, а также денежные средства в сумме 3 136 993 грн, содержащиеся на открытых счетах, а также — на средства на счетах, которые будут открыты после вынесения постановления об аресте средств.

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Причиной таких исковых требований истец называет нарушение ответчиками (т.е. персонажами из сериала) пункта договора, согласно которому им нельзя создавать личные аккаунты в соцсетях во время съемок и два года после завершения проекта.

Ответчик без предварительного письменного согласия истца согласилась не открывать ни один частный профиль в социальных сетях, в частности таких как: Instagram, TikTok, Likee, Kwai, Facebook, Yandex, VKontakte и других, и не добавлять новых подписчиков в соответствующие учетные записи в делах.

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Проштрафился не один актер

Нарушителей пункта договора о соцсетях в этой истории несколько. Истец направляла претензии к ответчикам с просьбой настроить учетные записи в социальных сетях с частным доступом и не добавлять новых подписчиков.

Ответчики признают нарушение договора, но отрицают, что один из персонажей (вероятно, именно тот, чье имущество просят арестовать) является владельцем как минимум семи учетных записей в социальных сетях Instagram и ТикТок, которые на сегодня остаются общедоступными и наполняются новым контентом и подписчиками.

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Хотели заработать

Истец уверена, что цель нарушения договора и регистрации в соцсетях — заработать деньги от рекламы на своих страницах, говорится в материалах суда. Это доказывают ссылки на контакты и предложение разместить рекламу.

«Ответчики умышленно нарушили договор, игнорируют обращение истца добровольно прекратить нарушение, поэтому должно возместить ущерб — уплатить истцу за пользование популярностью», — говорится в материалах дела об аргументе такого иска.

Истец считает, что своими действиями актеры-ответчики нанесли ему имущественный ущерб, использовав без разрешения и без выплаты вознаграждения популярность, полученную во время съемок для YouTube канала Lady Diana, для продвижения собственного имени/псевдонима и аккаунтов в социальных сетях вопреки обязательствам в договоре.

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Адвокат одного из персонажей-ответчиков (не того, чей автомобиль и квартиры просит арестовать истца) признала, что ее подзащитному действительно принадлежит несколько аккаунтов в соцсетях. И установила частный доступ к ним после получения претензии.

Однако такие послушные не все участники спора — некоторые отрицают принадлежность у коллег по съемкам учетных записей в социальных сетях Instagram и TikTok.

Интересный факт: согласно материалам дела, в феврале 2022 года истица обратилась в суд первой инстанции с иском к двум ответчикам, в котором просила взыскать с них солидарно 99 000,00 грн убытков и судебные издержки.

Такие разные ответчики

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Среди актеров, нарушивших договор, были и несовершеннолетние в момент съемок люди, за которых договор заключали родители. А также не имеющие личного имущества и хорошо обеспеченные участники событий.

Вот несколько описаний из материалов дела.

В материалах дела говорится, что за съемки в одном эпизоде блога (он же сериал) актриса, которая на время съемок была несовершеннолетней, получала 500 грн. Эта же девочка снялась в 147 эпизодах, то есть ее вознаграждение за весь период участия в съемках не менее 73 500 грн.

Однако, считает истец, этой суммы недостаточно для возмещения ущерба в случае удовлетворения иска.

Другой актер имеет имущество, посредством реализации или отчуждения которого ответчики могут возместить ущерб истцу в полном объеме.

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Еще одна актриса-ответчик, собственно, на недвижимость и автомобиль которой истец хочет наложить арест, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель с 2016 года в сфере оптовой и розничной торговли товарами хозяйственной деятельности, мебелью, бытовыми электротоварами и т. д., то есть осуществляет хозяйственную деятельность уже 6 лет. Она же является совладелицей ООО «ПРОФОРМА» (принадлежит 49%). По состоянию на 2020 год, согласно материалам дела, активы ООО «ПРОФОРМА» оцениваются в 2,9 млн. грн., а доход (выручка) от деятельности составил 6,25 млн. грн. Эта же девушка является единственной среди других актеров владелицей объектов недвижимости. Обе квартиры расположены в жилом комплексе City Lake, застройщиком является ООО Белый Шоколад.

Истица оценила состояние богатой ответчицы: минимальная стоимость квартир ответчицы она оценила в 2 млн грн. Авто Infiniti QX50, которое актриса приобрела в январе 2022 года, по данным истицы, стоит от 536 640 грн. до 646 070 грн.

Сколько платят в YouTube-сериалах

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

В материалах дела не приведены точные изюминки. Однако есть один интересный момент — несовершеннолетняя актриса заработала на съемках минимум 73 500 грн. Она снялась в 147 эпизодах сериала, каждый из которых получала по 500 грн.

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

 

Что решил суд

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Киево-Святошинский районный суд Киевской области удовлетворил заявления об обеспечении иска по гражданскому делу о взыскании ущерба в результате нарушения обязательства истцу отказал. Однако она не остановилась на достигнутом.

3 октября истец подал апелляцию на это решение в Киевский апелляционный суд. Истец считает, что суд первой инстанции не учел уточненное исковое заявление об увеличении исковых требований и главное доказательство — отчет об оценке размера упущенной выгоды, а потому и пришел к выводу, что обеспечение несоразмерно с заявленными исковыми требованиями.

Истец просила отменить определение суда первой инстанции и постановить новое судебное решение, которым заявление об обеспечении иска удовлетворить в полном объеме, и апелляционная инстанция заявление об обеспечении иска не удовлетворила.

Lady Diana судится с актерами сериала YouTube канала
 

Что дальше?

Примечательно, что 6 октября текущего года в Киево-Святошинский районный суд Киевской области поступил встречный иск. В нем актеры требуют признания недействительным пункта договора, который они, по мнению автора YouTube-сериала, нарушили. Суд объединил оба иска в одно дело и будет рассматривать его дальше. А мы запасаемся попкорном.

Марія Бровінська, dev.ua

Тэги: суд, сериалы, блогеры, кино, YouTube
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