Скандал в блогерском комьюнити Украины. Автор YouTube-канала «Леди Диана» судится с актерами из собственного сериала

Что снимали

В блогерском комьюнити Украины снова скандал. Автор YouTube-канала и снимавшиеся в сериале актеры по ее заказу судятся уже почти пол года. Причина — нарушение пункта договора, согласно которому актерам (они же персонажи сериала) запрещено заводить собственные аккаунты в социальных сетях во время съемок и через два года после завершения контракта. Рассказываем подробности блогерских разборок.

Речь идет о YouTube-канале Lady Diana — молодежном сериале с большим количеством актеров. Сейчас у канала 12,9 млн подписчиков.

В описании канала говорится, что автором сценария, диалогов, художником-постановщиком видео, а также режиссером-постановщиком и оператором-постановщиком YouTube-шоу является Юнона Коваленко. Вероятно, именно она и является истцом к актерам шоу.



Видео: одна из серий сериала

Как разворачивались события

В июле 2022 г. Киево-Святошинский районный суд Киевской области рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу по иску заказчика YouTube-контента к участникам съемок о взыскании убытков вследствие нарушения ими договорных обязательств. Претензии были к нескольким актерам, нарушившим договор. Однако не все из них имели какое-то имущество для возмещения ущерба, а некоторые вообще на момент съемок были несовершеннолетними.

Суд установил, что истица просит наложить арест на принадлежащее имущество одного из актеров YouTube-ролика, а именно квартиру общей площадью 48,5 кв. м, квартира общей площадью 48,9 кв. м, легковой автомобиль универсал марки Infiniti QX50 2014 года выпуска, а также денежные средства в сумме 3 136 993 грн, содержащиеся на открытых счетах, а также — на средства на счетах, которые будут открыты после вынесения постановления об аресте средств.

Причиной таких исковых требований истец называет нарушение ответчиками (т.е. персонажами из сериала) пункта договора, согласно которому им нельзя создавать личные аккаунты в соцсетях во время съемок и два года после завершения проекта.

Ответчик без предварительного письменного согласия истца согласилась не открывать ни один частный профиль в социальных сетях, в частности таких как: Instagram, TikTok, Likee, Kwai, Facebook, Yandex, VKontakte и других, и не добавлять новых подписчиков в соответствующие учетные записи в делах.

Проштрафился не один актер

Нарушителей пункта договора о соцсетях в этой истории несколько. Истец направляла претензии к ответчикам с просьбой настроить учетные записи в социальных сетях с частным доступом и не добавлять новых подписчиков.

Ответчики признают нарушение договора, но отрицают, что один из персонажей (вероятно, именно тот, чье имущество просят арестовать) является владельцем как минимум семи учетных записей в социальных сетях Instagram и ТикТок, которые на сегодня остаются общедоступными и наполняются новым контентом и подписчиками.

Хотели заработать

Истец уверена, что цель нарушения договора и регистрации в соцсетях — заработать деньги от рекламы на своих страницах, говорится в материалах суда. Это доказывают ссылки на контакты и предложение разместить рекламу.

«Ответчики умышленно нарушили договор, игнорируют обращение истца добровольно прекратить нарушение, поэтому должно возместить ущерб — уплатить истцу за пользование популярностью», — говорится в материалах дела об аргументе такого иска.

Истец считает, что своими действиями актеры-ответчики нанесли ему имущественный ущерб, использовав без разрешения и без выплаты вознаграждения популярность, полученную во время съемок для YouTube канала Lady Diana, для продвижения собственного имени/псевдонима и аккаунтов в социальных сетях вопреки обязательствам в договоре.

Адвокат одного из персонажей-ответчиков (не того, чей автомобиль и квартиры просит арестовать истца) признала, что ее подзащитному действительно принадлежит несколько аккаунтов в соцсетях. И установила частный доступ к ним после получения претензии.

Однако такие послушные не все участники спора — некоторые отрицают принадлежность у коллег по съемкам учетных записей в социальных сетях Instagram и TikTok.

Интересный факт: согласно материалам дела, в феврале 2022 года истица обратилась в суд первой инстанции с иском к двум ответчикам, в котором просила взыскать с них солидарно 99 000,00 грн убытков и судебные издержки.

Такие разные ответчики

Среди актеров, нарушивших договор, были и несовершеннолетние в момент съемок люди, за которых договор заключали родители. А также не имеющие личного имущества и хорошо обеспеченные участники событий.

Вот несколько описаний из материалов дела.

В материалах дела говорится, что за съемки в одном эпизоде блога (он же сериал) актриса, которая на время съемок была несовершеннолетней, получала 500 грн. Эта же девочка снялась в 147 эпизодах, то есть ее вознаграждение за весь период участия в съемках не менее 73 500 грн.

Однако, считает истец, этой суммы недостаточно для возмещения ущерба в случае удовлетворения иска.

Другой актер имеет имущество, посредством реализации или отчуждения которого ответчики могут возместить ущерб истцу в полном объеме.

Еще одна актриса-ответчик, собственно, на недвижимость и автомобиль которой истец хочет наложить арест, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель с 2016 года в сфере оптовой и розничной торговли товарами хозяйственной деятельности, мебелью, бытовыми электротоварами и т. д., то есть осуществляет хозяйственную деятельность уже 6 лет. Она же является совладелицей ООО «ПРОФОРМА» (принадлежит 49%). По состоянию на 2020 год, согласно материалам дела, активы ООО «ПРОФОРМА» оцениваются в 2,9 млн. грн., а доход (выручка) от деятельности составил 6,25 млн. грн. Эта же девушка является единственной среди других актеров владелицей объектов недвижимости. Обе квартиры расположены в жилом комплексе City Lake, застройщиком является ООО Белый Шоколад.

Истица оценила состояние богатой ответчицы: минимальная стоимость квартир ответчицы она оценила в 2 млн грн. Авто Infiniti QX50, которое актриса приобрела в январе 2022 года, по данным истицы, стоит от 536 640 грн. до 646 070 грн.

Сколько платят в YouTube-сериалах

В материалах дела не приведены точные изюминки. Однако есть один интересный момент — несовершеннолетняя актриса заработала на съемках минимум 73 500 грн. Она снялась в 147 эпизодах сериала, каждый из которых получала по 500 грн.

Что решил суд

Киево-Святошинский районный суд Киевской области удовлетворил заявления об обеспечении иска по гражданскому делу о взыскании ущерба в результате нарушения обязательства истцу отказал. Однако она не остановилась на достигнутом.

3 октября истец подал апелляцию на это решение в Киевский апелляционный суд. Истец считает, что суд первой инстанции не учел уточненное исковое заявление об увеличении исковых требований и главное доказательство — отчет об оценке размера упущенной выгоды, а потому и пришел к выводу, что обеспечение несоразмерно с заявленными исковыми требованиями.

Истец просила отменить определение суда первой инстанции и постановить новое судебное решение, которым заявление об обеспечении иска удовлетворить в полном объеме, и апелляционная инстанция заявление об обеспечении иска не удовлетворила.

Что дальше?

Примечательно, что 6 октября текущего года в Киево-Святошинский районный суд Киевской области поступил встречный иск. В нем актеры требуют признания недействительным пункта договора, который они, по мнению автора YouTube-сериала, нарушили. Суд объединил оба иска в одно дело и будет рассматривать его дальше. А мы запасаемся попкорном.



Марія Бровінська, dev.ua