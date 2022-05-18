Супергеройские фильмы: что посмотреть на досуге

Мстители от Marvel

Приключения супергероев всегда увлекают. Киновселенные соперничают, стремясь завоевать сердца зрителей. Выбор интересных фильмов о приключениях в разных мирах широк как никогда, и многие предпочитают провести досуг за просмотром интересного фильма или сериала.

Авторы первых комиксов о супергероях, вероятно, не подозревали, какое огромное влияние их идеи окажут на массовую поп-культуру. С тех пор, как истории о людях с необычными способностями вышли на большие экраны, интерес к ним не утихает. Ведущие кинопроизводители представляют целые супергеройские киновселенные, поэтому зрители всегда могут выбрать увлекательную историю по вкусу.

«Железный человек», выпущенный еще в 2008 году, имел невероятный успех. Вскоре зрители познакомились с Халком, вернувшимся из ледяного плена Капитаном Америка, обаятельным Тором, эффектной Черной вдовой, харизматичным Ником Фьюри и прочими героями. У каждого из них своя история, пронизанная общими сюжетными линиями. Самыми интересными считаются картины, где супергерои действуют как команда:

«Мстители»

«Мстители: Эра Альтрона»

«Мстители: Война бесконечности»

«Мстители: Финал»

Как смотреть фильмы Marvel? Лучше всего, в хронологическом порядке, чтобы не упустить ни одного сюжетного хода или отсылки. Франшиза уже включает 28 полнометражных фильмов, скоро будут представлены новые кинокартины.

Лига справедливости от DC

Герои этой киновселенной известны давно и хорошо: Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Зеленый фонарь и прочие противостоят не менее харизматичным злодеям - Джокеру, Лексу Лютору, Галактусу и т.д. Излишне перечислять имена всех героев, истории которых часто пересекаются в отдельных картинах.

Много интересных часов подарят поклонникам супергеройского кино «Лига справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Аквамен», «Бэтмен против Супермена» и прочие, порой, достаточно мрачные истории киновселенной DC. Здесь представлены герои со сложными характерами и подняты неоднозначные темы. Интересное кино дает пищу и сердцу, и уму.

Приключения других супергероев

Немало поклонников у франшизы «Людях Икс» от Fox. Общими сюжетными линиями связаны «Дэдпул», «Люди Икс. Начало. Росомаха», приквел «Первый класс», а также «Дни минувшего будущего». Съемки продолжаются, зрителей ждет много интересного кино. Стоит упомянуть серию фильмов о Человеке-паука, которые сняты Sony. Сейчас компания сотрудничает с Marvel, истории обещают стать еще интереснее.