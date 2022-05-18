Супергеройские фильмы: что посмотреть на досуге

Авторы первых комиксов о супергероях, вероятно, не подозревали, какое огромное влияние их идеи окажут на массовую поп-культуру. С тех пор, как истории о людях с необычными способностями вышли на большие экраны, интерес к ним не утихает. Ведущие кинопроизводители представляют целые супергеройские киновселенные, поэтому зрители всегда могут выбрать увлекательную историю по вкусу.
«Железный человек», выпущенный еще в 2008 году, имел невероятный успех. Вскоре зрители познакомились с Халком, вернувшимся из ледяного плена Капитаном Америка, обаятельным Тором, эффектной Черной вдовой, харизматичным Ником Фьюри и прочими героями. У каждого из них своя история, пронизанная общими сюжетными линиями. Самыми интересными считаются картины, где супергерои действуют как команда:
Как смотреть фильмы Marvel? Лучше всего, в хронологическом порядке, чтобы не упустить ни одного сюжетного хода или отсылки. Франшиза уже включает 28 полнометражных фильмов, скоро будут представлены новые кинокартины.
Герои этой киновселенной известны давно и хорошо: Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Зеленый фонарь и прочие противостоят не менее харизматичным злодеям - Джокеру, Лексу Лютору, Галактусу и т.д. Излишне перечислять имена всех героев, истории которых часто пересекаются в отдельных картинах.
Много интересных часов подарят поклонникам супергеройского кино «Лига справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина», «Аквамен», «Бэтмен против Супермена» и прочие, порой, достаточно мрачные истории киновселенной DC. Здесь представлены герои со сложными характерами и подняты неоднозначные темы. Интересное кино дает пищу и сердцу, и уму.
Немало поклонников у франшизы «Людях Икс» от Fox. Общими сюжетными линиями связаны «Дэдпул», «Люди Икс. Начало. Росомаха», приквел «Первый класс», а также «Дни минувшего будущего». Съемки продолжаются, зрителей ждет много интересного кино. Стоит упомянуть серию фильмов о Человеке-паука, которые сняты Sony. Сейчас компания сотрудничает с Marvel, истории обещают стать еще интереснее.