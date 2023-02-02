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ChatGPT придумал 15 названий фильмов и сериалов в 2023 году

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ChatGPT придумал 15 названий фильмов и сериалов в 2023 году

Мы попросили искусственный интеллект воспользоваться ChatGPT для поиска идей для названия нового хитового фильма в 2023 году. Через несколько секунд, просмотрев самые популярные фильмы и темы, посвященные 2023 году, ChatGPT использовал их в качестве источника вдохновения для придумывания названия фильма.

Вот результат про новое кино:
  1. "Звёздные врата: Ангар" (StarGate: Analar)
  2. "Атлантика: Огни вселенной" (Atlantis: Lights of the Universe)
  3. "Черные Вороны" (Black Crows)
  4. "Вечеринка Чертов" (The Devil's Party)
  5. "Любовь и вино" (Love and Wine)
  6. "Договор о братстве" (Brotherhood Pact)
  7. "Атланта: Проклятие древних" (Atlantis: Curse of the Ancients)
  8. "Оружие Армагеддона" (Armageddon's Arsenal)
  9. "Ангелы ада: Захват подземелья" (Angels of Hell: Dungeon Siege)
  10. "Возрождение Грома" (Thunder Reborn)
  11. "Мировое Пространство" (Worldspace)
  12. "Планета Власти" (Planet of the Masters)
  13. "Необычные люди" (Unusual People)
  14. "Эндшпиль: Они пришли" (Endgame: They Have Arrived)
  15. "Альтернативный мир" (Alternative World)

После этого, мы попросили ChatGPT придумать 15 лучших названий для мультфильмов в 2023 году, и вот что получилось:
  1. Звездные воины: Войны Клонов
  2. Том и Джерри: Мультики Таинственного Острова
  3. Тачки 4
  4. Форсаж 9
  5. Ван Пис: Новое Поколение
  6. Шрек 5
  7. Наруто: Хэллоуин Боруто
  8. Самураи 2
  9. Стражи Галактики 3
  10. Ральф против Интернета 2
  11. Пингвины Мадагаскара 5
  12. Спаун: Демоны из подземелья
  13. Лего Фильм: Бэтмен — Подвиг Человека-Летучей Мыши
  14. Финес и Ферб: Трасса Времени
  15. Кунг-фу Панда 3: Потерянный дракон
 

И завершили общение с искусственным интеллектом, запросом про новые сериалы в 2023 году:

  1. Необъятное пространство
  2. Мир мечты
  3. Другая сторона рая
  4. Пространство границ
  5. Невидимая сила
  6. Звездный лабиринт
  7. Анатомия теней
  8. Невероятный хроник
  9. Дело сердца
  10. Невидимая грань
  11. Тайная пустота
  12. За гранью времени
  13. Замысел пророчества
  14. Поиск бесконечности
  15. Дар бесконечного города
     
Тэги: кино, Мультфильмы, сериалы
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