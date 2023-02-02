ChatGPT придумал 15 названий фильмов и сериалов в 2023 году

Мы попросили искусственный интеллект воспользоваться ChatGPT для поиска идей для названия нового хитового фильма в 2023 году. Через несколько секунд, просмотрев самые популярные фильмы и темы, посвященные 2023 году, ChatGPT использовал их в качестве источника вдохновения для придумывания названия фильма.
Вот результат про новое кино
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- "Звёздные врата: Ангар" (StarGate: Analar)
- "Атлантика: Огни вселенной" (Atlantis: Lights of the Universe)
- "Черные Вороны" (Black Crows)
- "Вечеринка Чертов" (The Devil's Party)
- "Любовь и вино" (Love and Wine)
- "Договор о братстве" (Brotherhood Pact)
- "Атланта: Проклятие древних" (Atlantis: Curse of the Ancients)
- "Оружие Армагеддона" (Armageddon's Arsenal)
- "Ангелы ада: Захват подземелья" (Angels of Hell: Dungeon Siege)
- "Возрождение Грома" (Thunder Reborn)
- "Мировое Пространство" (Worldspace)
- "Планета Власти" (Planet of the Masters)
- "Необычные люди" (Unusual People)
- "Эндшпиль: Они пришли" (Endgame: They Have Arrived)
- "Альтернативный мир" (Alternative World)
После этого, мы попросили ChatGPT придумать 15 лучших названий для мультфильмов
в 2023 году, и вот что получилось:
- Звездные воины: Войны Клонов
- Том и Джерри: Мультики Таинственного Острова
- Тачки 4
- Форсаж 9
- Ван Пис: Новое Поколение
- Шрек 5
- Наруто: Хэллоуин Боруто
- Самураи 2
- Стражи Галактики 3
- Ральф против Интернета 2
- Пингвины Мадагаскара 5
- Спаун: Демоны из подземелья
- Лего Фильм: Бэтмен — Подвиг Человека-Летучей Мыши
- Финес и Ферб: Трасса Времени
- Кунг-фу Панда 3: Потерянный дракон
И завершили общение с искусственным интеллектом, запросом про новые сериалы в 2023 году:
- Необъятное пространство
- Мир мечты
- Другая сторона рая
- Пространство границ
- Невидимая сила
- Звездный лабиринт
- Анатомия теней
- Невероятный хроник
- Дело сердца
- Невидимая грань
- Тайная пустота
- За гранью времени
- Замысел пророчества
- Поиск бесконечности
- Дар бесконечного города