ChatGPT придумал 15 названий фильмов и сериалов в 2023 году

кино

"Звёздные врата: Ангар" (StarGate: Analar) "Атлантика: Огни вселенной" (Atlantis: Lights of the Universe) "Черные Вороны" (Black Crows) "Вечеринка Чертов" (The Devil's Party) "Любовь и вино" (Love and Wine) "Договор о братстве" (Brotherhood Pact) "Атланта: Проклятие древних" (Atlantis: Curse of the Ancients) "Оружие Армагеддона" (Armageddon's Arsenal) "Ангелы ада: Захват подземелья" (Angels of Hell: Dungeon Siege) "Возрождение Грома" (Thunder Reborn) "Мировое Пространство" (Worldspace) "Планета Власти" (Planet of the Masters) "Необычные люди" (Unusual People) "Эндшпиль: Они пришли" (Endgame: They Have Arrived) "Альтернативный мир" (Alternative World)

мультфильмов

Звездные воины: Войны Клонов Том и Джерри: Мультики Таинственного Острова Тачки 4 Форсаж 9 Ван Пис: Новое Поколение Шрек 5 Наруто: Хэллоуин Боруто Самураи 2 Стражи Галактики 3 Ральф против Интернета 2 Пингвины Мадагаскара 5 Спаун: Демоны из подземелья Лего Фильм: Бэтмен — Подвиг Человека-Летучей Мыши Финес и Ферб: Трасса Времени Кунг-фу Панда 3: Потерянный дракон

Мы попросили искусственный интеллект воспользоваться ChatGPT для поиска идей для названия нового хитового фильма в 2023 году. Через несколько секунд, просмотрев самые популярные фильмы и темы, посвященные 2023 году, ChatGPT использовал их в качестве источника вдохновения для придумывания названия фильма.Вот результат про новоеПосле этого, мы попросили ChatGPT придумать 15 лучших названий дляв 2023 году, и вот что получилось:

И завершили общение с искусственным интеллектом, запросом про новые сериалы в 2023 году: