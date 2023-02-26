20 сериалов, которые покорили сердца зрителей в 2022 году: от фантастических приключений до эмоциональных драм

В этой статье мы собрали список лучших сериалов 2022 года, основанный на рейтингах критиков и зрителей. Здесь предоставлен список 20 лучших сериалов по рейтингу в 2021 и 2022 году. Этот список включает широкий спектр жанров, включая фантастику, драму, триллеры и боевики, и включает как анимационные, так и живые сериалы. Каждый из этих сериалов получил признание критиков и зрителей, и многие из них стали настоящими хитами. Если вы любите сериалы, то эти 20 произведений, несомненно, стоят вашего внимания.



Вот этот список:

"Игра престолов: Возрождение" (Game of Thrones: The Reunion)



Этот специальный выпуск сериала "Игра престолов" дает возможность вновь встретиться с актерами и съемочной группой, чтобы обсудить впечатления от работы над культовым проектом.

"Пустые" (The Empty Man)



После исчезновения молодой девушки бывший полицейский начинает расследование, которое приводит его к таинственной секте, которая манипулирует своими последователями.



"Локи" (Loki)



В этой серии Marvel, Локи попадает в другую реальность и присоединяется к организации, которая борется за сохранение временных линий и предотвращает хаос в мультивселенной.



"Метро 2033" (Metro 2033)



Сериал основанный на бестселлере Дмитрия Глуховского, этот сериал следует за выжившими людьми, которые проживают в московском метро после ядерной войны.



"Мэри и Божественные" (Mary and the Divine)



Этот мистический сериал рассказывает историю Мэри, которая начинает видеть видения и знаки от Бога, приводя ее на путь искупления.



"Фальшивая зона" (The Mosquito Coast)



Этот драматический сериал основан на романе Пола Теру, и рассказывает историю семьи, которая бросает свою обычную жизнь и убегает в Мексику, чтобы избежать закона.



"Некст" (Next)



В этом триллере, созданный для FOX, ИИ начинает развиваться самостоятельно, в то время как кибер-взломщик пытается остановить его, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.



"Ведьмак" (The Witcher)



Этот фэнтезийный сериал, основанный на книгах Анджея Сапковского, следует за Геральтом из Ривии, ведьмаком, который путешествует по миру, убивая монстров и ищет свое место в жизни.



"Невероятная" (Never Have I Ever)



Этот комедийный сериал от создателя "The Office" и "Parks and Recreation" рассказывает историю 15-летней девушки из Индии, которая пытается приспособиться к жизни в США и найти свое место в мире.



"Мир тьмы: Новые боги" (American Gods: Season 3)



В третьем сезоне этого фэнтезийного сериала, боги начинают готовиться к войне с технологическими богами, которые угрожают их существованию.



"Влюбленные" (Love Life)



Этот романтический комедийный сериал следует за жизнью разных людей и их отношений, от первых любовей до брака и развода.



"Эффект колибри" (The Hummingbird Project)



В этом триллере два кузена решают построить супер-быстрый кабель для передачи данных и попытаться обогнать своих конкурентов, чтобы получить миллиарды долларов.



"Маяк" (The Lighthouse)



Этот драматический фильм рассказывает историю двух сторожевых маяков, которые находятся на удаленном острове и начинают терять рассудок.



"Ход Королевы" (The Queen's Gambit)



Этот драматический сериал следует за жизнью юной шахматистки, которая борется со своими демонами и стремится достичь высот в мире профессионального шахмата.



"Молодой Папа" (The Young Pope)



Этот драматический сериал следует за жизнью первого американского папы, который выходит на папский трон и сталкивается с множеством сложных проблем в своей церкви.



"Алхимия душ / Возвращение" (Alchemy of Souls)



Это сериал из Южной Кореи. Душа великой воительницы оказывается запертой в теле слабой девушки, которая становится слугой заносчивого и вредного дворянина.



"Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс" (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty)



В 1979 году бизнесмен Джерри Басс, преуспевший на рынке недвижимости, добавляет в свою копилку активов профессиональный баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и берет в команду перспективного новичка Ирвина «Мэджик» Джонсона. С этого момента начинается расцвет династии клуба Лейкерс, который за короткий отрезок времени выигрывает сразу несколько кубков НБА.



"Под куполом" (Under the Dome)



Этот фантастический сериал рассказывает историю небольшого городка, который оказывается под куполом, и его жители вынуждены бороться за выживание внутри него.



"Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender)



Это анимационный сериал, который следует за приключениями Аанга, единственного оставшегося в мире воздушного мага, который должен путешествовать по миру, чтобы остановить злого огненного лорда.



"Стрела" (Arrow)



Этот сериал основан на комиксах DC Comics и следует за жизнью миллиардера Оливера Куина, который становится мстителем Стрелой, чтобы защитить свой город от преступников и коррупции.