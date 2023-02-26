20 сериалов, которые покорили сердца зрителей в 2022 году: от фантастических приключений до эмоциональных драм

В этой статье мы собрали список лучших сериалов 2022 года, основанный на рейтингах критиков и зрителей. Здесь предоставлен список 20 лучших сериалов по рейтингу в 2021 и 2022 году. Этот список включает широкий спектр жанров, включая фантастику, драму, триллеры и боевики, и включает как анимационные, так и живые сериалы. Каждый из этих сериалов получил признание критиков и зрителей, и многие из них стали настоящими хитами. Если вы любите сериалы, то эти 20 произведений, несомненно, стоят вашего внимания.
Вот этот список:
Этот специальный выпуск сериала "Игра престолов" дает возможность вновь встретиться с актерами и съемочной группой, чтобы обсудить впечатления от работы над культовым проектом.
После исчезновения молодой девушки бывший полицейский начинает расследование, которое приводит его к таинственной секте, которая манипулирует своими последователями.
В этой серии Marvel, Локи попадает в другую реальность и присоединяется к организации, которая борется за сохранение временных линий и предотвращает хаос в мультивселенной.
Сериал основанный на бестселлере Дмитрия Глуховского, этот сериал следует за выжившими людьми, которые проживают в московском метро после ядерной войны.
Этот мистический сериал рассказывает историю Мэри, которая начинает видеть видения и знаки от Бога, приводя ее на путь искупления.
Этот драматический сериал основан на романе Пола Теру, и рассказывает историю семьи, которая бросает свою обычную жизнь и убегает в Мексику, чтобы избежать закона.
В этом триллере, созданный для FOX, ИИ начинает развиваться самостоятельно, в то время как кибер-взломщик пытается остановить его, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.
Этот фэнтезийный сериал, основанный на книгах Анджея Сапковского, следует за Геральтом из Ривии, ведьмаком, который путешествует по миру, убивая монстров и ищет свое место в жизни.
Этот комедийный сериал от создателя "The Office" и "Parks and Recreation" рассказывает историю 15-летней девушки из Индии, которая пытается приспособиться к жизни в США и найти свое место в мире.
В третьем сезоне этого фэнтезийного сериала, боги начинают готовиться к войне с технологическими богами, которые угрожают их существованию.
Этот романтический комедийный сериал следует за жизнью разных людей и их отношений, от первых любовей до брака и развода.
В этом триллере два кузена решают построить супер-быстрый кабель для передачи данных и попытаться обогнать своих конкурентов, чтобы получить миллиарды долларов.
Этот драматический фильм рассказывает историю двух сторожевых маяков, которые находятся на удаленном острове и начинают терять рассудок.
Этот драматический сериал следует за жизнью юной шахматистки, которая борется со своими демонами и стремится достичь высот в мире профессионального шахмата.
Этот драматический сериал следует за жизнью первого американского папы, который выходит на папский трон и сталкивается с множеством сложных проблем в своей церкви.
Это сериал из Южной Кореи. Душа великой воительницы оказывается запертой в теле слабой девушки, которая становится слугой заносчивого и вредного дворянина.
В 1979 году бизнесмен Джерри Басс, преуспевший на рынке недвижимости, добавляет в свою копилку активов профессиональный баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и берет в команду перспективного новичка Ирвина «Мэджик» Джонсона. С этого момента начинается расцвет династии клуба Лейкерс, который за короткий отрезок времени выигрывает сразу несколько кубков НБА.
Этот фантастический сериал рассказывает историю небольшого городка, который оказывается под куполом, и его жители вынуждены бороться за выживание внутри него.
Это анимационный сериал, который следует за приключениями Аанга, единственного оставшегося в мире воздушного мага, который должен путешествовать по миру, чтобы остановить злого огненного лорда.
Этот сериал основан на комиксах DC Comics и следует за жизнью миллиардера Оливера Куина, который становится мстителем Стрелой, чтобы защитить свой город от преступников и коррупции.