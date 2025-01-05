10 найкращих серіалів січня

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1. Сумую за тобою (Missing You)

Січень 2025 традиційно радує поціновувачів якісного контенту новими прем’єрами та довгоочікуваними поверненнями. Цього місяця на глядачів чекають не тільки дебют нового серіалу про лікарів з Ноа Вайлом, зіркою культової "Швидкої допомоги", але й продовження популярної антиутопічної офісної драми "Розрив". У цій добірці ми зібрали найкращі серіали, які варто не пропустити на початку року.

Герої романів Харлана Кобена стикаються з трагічними подіями, як-от вбивства і таємниці з минулого. Але їхні негаразди стабільно приносять Netflix чималі перегляди.

Дві останні екранізації - "Твоя перша остання брехня" (Fool Me Once) і "Тримайся ближче" (Stay Close) - стали хітами.

Автор фото,Netflix "Сумую за тобою"

У новому серіалі за романом Кобена Розалінда Елеазар ("Кульгаві коні") грає детектива Кет Донован. Її наречений Джош (Ешлі Волтерс із Top Boy) зникає одного дня, залишивши порожню шафу й жодної підказки про своє місце перебування.

Багато років потому, розслідуючи іншу справу про зниклих людей, Кет бачить фотографію Джоша в додатку для знайомств і вирішує дізнатися правду.

Хоча події книги Кобена 2014 року розгорталися у Нью-Йорку, творці екранізації перенесли їх до Великої Британії, а зйомки відбувалися в Манчестері. У серіалі також знялися Річард Армітаж і Ленні Генрі.

Прем'єра 1 січня на міжнародному каналі Netflix

2. Локербі: Пошук істини (Lockerbie: A Search for Truth)

Колін Ферт зіграв доктора Джима Свайра у драмі, заснованій на реальних подіях про авіакатастрофу 1988 року.

Тоді у літаку, який прямував із Лондона до Нью-Йорка, вибухнула бомба. В результаті авіатрощі загинули 270 людей, коли літак впав у шотландському місті Локербі.

Свайр, чия дочка загинула в катастрофі, очолює групу, яка намагається знайти правду про трагедію.

Автор фото,Alamy Колін Ферт у драмі "Локербі: Пошук істини"

Події драми починаються незадовго до зльоту літака, але сам серіал зосереджується на наслідках катастрофи - Свайр витрачає роки на невпинні пошуки відповідей і для цього навіть зустрічається з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Особистість самого Свайра залишається суперечливою, адже він відмовився визнати вердикт суду, який відправив офіцера лівійської розвідки у в'язницю за вибух.

Утім, якої б думки не дотримувалися глядачі щодо цих подій, Ферт робить горе Свайра справжнім і емоційно переконливим.

Прем'єра 2 січня на Sky у Великій Британії та Peacock у США

3. Первісна Америка (American Primeval)

Події вестерну розгортається у 1857 році та розповідають історію кількох персонажів, поєднуючи особисту драму, бойовик та культурні зіткнення.

Сара (Бетті Гілпін) подорожує зі своїм маленьким сином у фургоні, сподіваючись зустрітися з чоловіком. Дорогою вона зустрічає іншого чоловіка, Ісаака (Тейлор Кітч), який вирішує супроводжувати її.

Автор фото,Netflix Вестерн "Первісна Америка"

Серед барвистої палітри персонажів - солдати, поселенці, корінні американці і лідер мормонів Бригам Янг (Кім Коутс), який має власну армію.

Сценарій серіалу написав Марк Л. Сміт ("Повернення"), а режисером шоу виступив Пітер Берг ("Знеболювальне").

Прем'єра драми 9 січня на міжнародному каналі Netflix

4. Лікарня Пітт (The Pitt)

Ноа Вайл, чия кар'єра пішла вгору після ролі молодого доктора Джона Картера у культовому американському серіалі "Швидка допомога", тепер зіграє Майкла "Роббі" Робінавіча, головного фельдшера травматологічного відділення у лікарні Піттсбурга.

Автор фото,Max Серіал про медиків "Пітт"

Кожна з 15 серій телешоу розгортається протягом його щоденної 15-годинної зміни. Роббі вирішує проблеми невідкладної допомоги, кадрові труднощі та бореться з важкими спогадами про смерть свого наставника під час пандемії ковіду.

За кадрами серіалу розгорнулася не менша драма. Його продюсер Джон Веллс опинився втягнутим у судовий процес з вдовою Майкла Крайтона, який створив "Швидку допомогу". Вона заявила, що новому серіалі лише змінили імʼя та місце перебування головного героя.

Водночас студія Warner Brothers, яка знімала "Пітт", наполягає, що це абсолютно нове телешоу.

Прем'єра 9 січня на телеканалі Max у США

5. За викликом (On Call)

Кримінальні драми Діка Вулфа, серед яких успішна "Закон і порядок" та її спін-офф, - прості, але водночас захопливі.

Автор фото,Amazon MGM Studios Серіал "За викликом"

Новий серіал його продюсерської компанії має класичний сюжет - досвідчена поліцейська та її партнер-новачок, але справляє враження новітніми візуальними ефектами, як-от записи з бодікамер та відеореєстраторів.

Це історія Трейсі Гармон (Троян Беллісаріо "Милі брехухи") та Алекса Діаса (Брендон Ларракуенте "Добрий лікар", які щодня патрулюють вулиці Лонг-Біч у Каліфорнії.

Ветеран поліції, яка прагне передати свій досвід, і сповнений ідеалізму новобранець досліджують моральні дилеми та виклики складної професії.

Прем'єра 9 січня на Amazon Prime Video

6. Асура (Asura)

Автор сценарію та режисер цієї драми - титулований японський кінорежисер Хірокадзу Корееда, чиї "Крамничні злодюжки" 2018 року отримали "Золоту пальмову гілку" в Каннах.

Автор фото,Netflix Серіал "Асура"

Як і в багатьох його фільмах, у центрі сюжету - родина.

Чотири сестри виявляють, що в їхнього літнього батька роман на стороні, і намагаються приховати це від матері, щоб врятувати її від емоційного болю.

Різні життя та характери сестер не полегшують справи. Одна з них працює вчителькою мистецтва ікебани, друга - бібліотекарка, третя - домогосподарка і четверта, наймолодша і бунтівна, - офіціантка.

Серіал є римейком японської телевізійної драми 1979 року та фільму 2003 року, які обидва засновані на романі Куніко Мукода "Як Асура".

Асура - це буддистський напівбог. Вирішуючи зберігати таємницю свого батька чи ні, сестри в якомусь сенсі беруть роль бога.

Прем'єра 9 січня на Netflix

7. Розрив (Severance)

Перший сезон цього психологічного трилеру закінчився драматичною втечею головних героїв. Їм вдалося подолати барʼєр між робочими і життєвими спогадами, які встановила зловісна технологічна корпорація Lumon Industries.

Автор фото,Apple TV+ Адам Скотт в антиутопічній драмі "Розрив"

Керівництво фірми мріє про те, щоб їхні підопічні у робочий час думали лише про роботу. Їм вдається створити технологію "розриву", яка стає справжнім відкриттям для бізнесу.

За допомогою медичної процедури "розриву" корпорації вдається відокремити неробочі спогади своїх співробітників від робочих. Але що буде тепер, коли Марк розкриває змову?

У другому сезоні серіалу знову зіграли Адам Скотт, Брітт Лоуер, Джон Туртурро та Зак Черрі.

Прем'єра другого сезону 17 січня на Apple TV+

8. Основна ціль (Prime Target)

Молодий актор Лео Вудолл, який вже став відомим зарядки ролям серцеїда Декстера в "Одному дні" та шахрая Джека у "Білому лотосі", у цьому конспірологічному трилері зіграє геть іншу роль.

Автор фото,Apple TV+ "Основна ціль"

Персонаж Вудолла - Едвард Брукс, геніальний математик, чиї дослідження простих чисел можуть стати ключем до кібербезпеки в усьому світі.

Не дивно, що є чимало охочих його зупинити. Квінтеса Свінделл ("Майстер-садівник") грає співробітницю Агентства національної безпеки США, якій доручено стежити за Бруксом.

Герої об'єднуються, щоб з'ясувати, хто переслідує Брукса і чому гра з числами загрожує його життю.

Чудовий акторський склад включає Стівена Рі, Девіда Морріссі, Марту Плімптон, Гаррі Ллойда та Сідсе Бабетт Кнудсен.

Прем'єра 22 січня на Apple TV+

9. Нічний агент (The Night Agent)

Ставши несподіваним хітом 2023 року, трилер повертається з другим сезоном.

Герой Габріеля Бассо, Пітер Сазерленд, починав як агент ФБР нижнього рангу, чиє завдання було відповідати на нічні телефонні дзвінки в Білому домі.

Автор фото,Christopher Saunders/ Netflix "Нічний агент"

Але одного разу, прийнявши дзвінок, Сазерленд опиняється втягнутим у небезпечну змову, яку влаштував зрадник в уряді.

У новому сезоні агент вступає до таємної урядової організації "Нічний агент", яка вирішує проблеми, з якими не може справитися традиційна контррозвідка.

Люсіан Бьюкенен знову зіграє Роуз, експертку з кібербезпеки та пасію Пітера, яка стає його партнеркою у розкритті змови.

Netflix не розголошував деталі сюжету, але ми знаємо, що серіал знімали у Вашингтоні, Нью-Йорку та Таїланді.

Прем'єра 23 січня на Netflix

10. Рай (Paradise)

Це нова спільна робота актора Стерлінга К. Брауна та сценариста Дена Фогельмана, відомих за гучним телешоу "Це ми".

І хоча сюжет та настрій цього конспірологічного трилера навряд може бути більш далеким від їхньої попередньої роботи, щось схоже в ньому таки є.

Автор фото,Disney/ Brian Roedel Серіал "Рай"

Наприклад, нелінійна оповідь, коли хронологія подій постійно змінюється. Обидва також використовують прийом пілотної серії, несподівана розвʼязка якої задає тон всьому серіалу.

Браун грає Ксав'єра Коллінза, колишнього агента секретної служби, якому доручають захищати президента.

У кожному епізоді є несподівані повороти, але не буде спойлером сказати, що серіал насичений і реалістичний, а Джуліанна Ніколсон у ролі найвпливовішої жінки на Землі чудово виходить зі свого класичного добродушного образу.

Прем'єра 28 січня на Hulu у США та Disney+ у Великій Британії

Автор: Керін Джеймс,BBC Culture