Рецензия на фильм «Навальный»: кино 2022 изображает героя, но кто Навальный для Украины?

Документальный фильм 2022 года «Навальный» начинается с того, что режиссер Даниэль Роэр задает вопрос Алексею Навальному, российскому оппозиционеру, чья слава не дотягивает до славы народного героя и которую многие истолковывают как метафорического «анти-Путина», возможного проводника Искупление России: какое послание Навальный оставит русскому народу в случае своей смерти?
«Да ладно, Даниил, никакое», — отвечает Навальный. «Как будто вы снимаете фильм по делу о моей смерти. Пусть это будет другой фильм, фильм номер два».
Алексея Навального, лидера оппозиционной партии «Россия будущего», основателя Фонда борьбы с коррупцией и юриста, часто изображают как своего рода последний шанс для демократической России. Навальный, безусловно, представляет собой одну из самых больших существующих угроз путинскому режиму.
Возможно, именно с оттенком нарциссизма он продвигался от московской мэрской гонки 2013 года к своему отравлению и изгнанию в Германию, а также к кинематографическому возвращению в Россию на борту коммерческого рейса в окружении пылких репортеров. Возможно, это тот самый штрих, который побудил его провозгласить: «Путин мог бы повесить массивный транспарант над Кремлем: Алексей, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не возвращайтесь домой!»
Подхваченный внешним героизмом Навального, документальный фильм также кратко затрагивает его заигрывания с крайне правыми в России, в том числе его осуждение коррупции и правящей партии России на «Русском марше» 2011 года. Но даже несмотря на то, что Навальный критикует милитаризм, его осуждение часто исходит из прагматизма, а не из заботы о человеческом благополучии. В фильме задокументирован ответ Навального на заданный на политическом митинге вопрос о том, что он думает о войнах на Украине и в Сирии, на что он отвечает: «Вы хотите платить за войну?»
Хотя многие политические взгляды Навального, кажется, расходятся с теми, которые сегодня управляют Россией, это не всегда так в отношении Украины. В 2014 году он лихо заявил, что Крым — это не просто «бутерброд с колбасой, который можно передавать туда-сюда», заявив, что он «останется частью России и никогда не станет частью Украины».
Точно так же в Буче Навальный отметил, что тело человека с его фамилией было обнаружено вместе с сотнями других мирных жителей, убитых российскими солдатами. «Все указывает на то, что его убили из-за фамилии… Видимо, надеялись, что он мой родственник», — написал Навальный. Хотя неясно, был ли он прав в том, что мужчина стал мишенью из-за его фамилии, его паспорт был оставлен рядом с его телом. Его звали Илья Иванович Навальный. Как оказалось, они были родственниками: отец Навального родом из Чернобыля, а мужчина приходился троюродным братом.
В другом твите Навальный сравнил стоимость запуска ракеты Javelin с количеством просмотров, которые его команда наберет, чтобы рассказать «правду о том, что происходит в Украине», как будто финансирование рекламы сравнимо или превосходит материальную оборону.
В документальном фильме Роэра также рассказывается о Христо Грозеве, ведущем следователе Bellingcat по России , который работает с Навальным над разоблачением отравления Навального агентами Кремля в августе 2020 года. Нам показывают Навального на борту самолета, летевшего в Москву из Сибири, где он снял сюжет о местная коррупция, кричащий в агонии после отравления советским нервно-паралитическим веществом «Новичок». «Если вы хотите кого-то убить, просто стреляйте в него, Иисусе Христе», — говорит Навальный в камеру.
Из самолета Навального доставляют в больницу, где его посещает медицинская бригада, поскольку его жена и сторонники отчаянно добиваются его освобождения. Через несколько дней прошло достаточно времени, чтобы яд вышел из его кровотока, и его, наконец, доставили по воздуху в Германию.
Используя записи мобильных телефонов, купленные на черном рынке, Грозев связывает номера телефонов с регистрационными номерами автомобилей, идентифицируя агентов, подозреваемых в участии в операции. Их расследование раскрывает масштабную команду, занимавшуюся отравлением граждан России, что, по словам Навального, «могло быть санкционировано только Владимиром Путиным».
В характерной сцене документального фильма мы видим, как Навальный изображает из себя сотрудника ФСБ и призывает подозреваемых потребовать отчет о неудавшемся покушении. Один из них рассказывает ему всю историю, показывая, что яд был нанесен на промежность нижнего белья Навального. «Если бы полет был немного дольше, я думаю, все пошло бы по-другому», — говорит он.
Хотя Навальный действительно оставался в Германии, зная, что, если он вернется в Россию, его обязательно арестуют, он, похоже, не свернул с пути, который приведет его обратно. 17 января 2021 года он сел на коммерческий рейс в Москву вместе с женой и группой репортеров. «Я обращусь ко всем вам, как только мы будем в аэропорту в Москве, — говорит он журналистам. «Нам не разрешают снимать в Москве», — отвечает один. «Вы говорите, что в России подавляется свобода слова? Я так не думаю», — говорит Навальный.
Толпы сторонников собираются, чтобы поприветствовать его, но их быстро встречают отряды по борьбе с беспорядками, которые начинают аресты. Зрители смотрят, как самолет кружит и, наконец, приземляется, а Навальный тоже арестован.
Находясь в тюрьме, он далеко не замолчал, так как его аккаунт в Твиттере публикует почти три миллиона подписчиков. После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Навальный призвал россиян выйти на улицы в знак протеста, чтобы они не стали «нацией напуганных молчаливых людей. О трусах, делающих вид, что не замечают агрессивной войны против Украины, развязанной нашим заведомо безумным царем».
Подстрекаемые Навальным или нет, некоторые все же вышли на улицы, хотя опросы действительно показывают высокий уровень принятия кремлевского нарратива о войне среди населения России. Тем не менее, слова Навального, похоже, кое-кого зацепили, и 22 марта он был приговорен еще к девяти годам лишения свободы.
Поскольку Навальный продолжает призывать российский народ «бороться за мир», что он называет центральной фразой Советского Союза, его по-прежнему трудно отличить от той самой системы, которая рассматривает Украину не более чем как российскую марионетку, зеркальное отражение расширения России и ее национальных интересов. Как он призывает к прекращению войны, так он может призывать к миру и автономии как к неотъемлемому праву украинского народа, а не к средству достижения цели для России.
«Навальный» доступен для трансляции на CNNgo
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Автор: Лаура Брикман.
Лаура Брикман — журналист и режиссер из Лос-Анджелеса. Ее работы публиковались в US News & World Report, The Independent, The Progressive и The Kyiv Post. Смотрите больше ее работ на laurabrickman.com