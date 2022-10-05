Смотреть фильм или нет? «Блондинку» критикуют за жестокость к Мэрилин Монро, но режиссер и автор не согласны

28 сентября на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм «Блондинка» режиссера Эндрю Доминика, посвященный жизни актрисы Мэрилин Монро. Премьера картины прошла на кинофестивале в Венеции — работу новозеландского режиссера встретили 14-минутной овацией.

Критики единодушно хвалят работу актрисы Аны де Армас, сыгравшей Монро. Однако сама режиссерская работа разделила зрителей: одни считают трехчасовой фильм пронзительной иллюстрацией внутреннего конфликта голливудской звезды, другие критикуют его за длительность и эксплуатацию сексуального образа Монро.

В частности, в соцсетях фильм часто называют «женоненавистническим», «оскорбительным», «жестоким». Многие зрители пишут, что перестали смотреть картину на 20-й минуте — после сцены, где Монро насилует продюсер: «Может быть, мы перестанем позволять мужчинам-женоненавистникам снимать новаторские фильмы о женщинах, о которых они ничего не знают?» — написал один из пользователей твиттера. В целом резкие отзывы сходятся в том, что режиссер эксплуатирует образ Мэрилин Монро и рассказывает ее историю преимущественно через отношения с мужчинами, в очередной раз делая ее жертвой и лишая субъектности,

О каких жестоких сценах идет речь? (СПОЙЛЕРЫ)

В фильме есть несколько действительно жестоких и отталкивающих сцен. В эпизодах, посвященных детству актрисы, девочку в ванне пытается утопить мать. На первом прослушивании Монро получает роль после того, как ее насилует продюсер — пока это происходит, она плачет. Ее второй муж Джо Ди Маджо несколько раз за фильм бьет ее по лицу, а также сильно избивает за кадром — это не показано, но слышны крики. В картине есть две сцены аборта — в первой Монро, лежа на операционном столе, просит остановить операцию, но по сюжету понятно, что этого не происходит. Во второй сцене показаны врачи, слышны звуки операции. В сцене свидания с президентом США Джоном Кеннеди охрана волочит актрису по коридорам «словно мясо», как говорит сама героиня, после чего глава государства принуждает ее сделать ему минет, пока он говорит по телефону, — лицо актрисы в этот момент показано крупным планом. Ближе к финалу фильма Монро начинает пить таблетки и пребывать в замутненном состоянии, ее несколько раз рвет (один раз прямо в объектив камеры, установленный в унитазе). Кроме сцен насилия в фильме в целом много секса (показанного в то же время не слишком откровенно) — к примеру, по сюжету у Монро тройной роман с сыном Чарли Чаплина Кассом Чаплином и Эдди Робинсоном — младшим, в частности, они занимаются сексом в кинотеатре.



Картина Доминика основана на вышедшем в 2000 году романе «Блондинка» американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. Ее книга стала бестселлером и финалистом Пулитцеровской премии, однако ее тоже критиковали за объективизацию главной героини. Автор неоднократно подчеркивала, что ее текст художественный, а не биографический, что, в общем, передалось и фильму.



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История Монро в «Блондинке» строится не вокруг хронологии самых ярких событий из жизни актрисы, а скорее из ее восприятия этих событий: сцены перетекают одна в другую, как бесконечная галлюцинация героини (один из примеров: Монро спит в самолете, но потом встает с места и тут же оказывается в зрительном зале, где ее встречают аплодисментами). Граница между реальной жизнью и вымыслом в картине предельно размыта, что не дает до конца осознать, что из описанного правда, а что придумано авторами.

Какие сцены из «Блондинки» основаны на фактах, а какие — вымысел? (СПОЙЛЕРЫ)



Нет свидетельств (сюжетные линии, которые основаны только на романе Оутс): Нет подтверждения тому, что Монро состояла в полиаморных отношениях с Чарльзом Чаплином — младшим и Эдвардом Г. Робинсоном — младшим. Хотя предполагалось, что у Монро были романы с обоими актерами по отдельности.

Неизвестно, делала ли Монро аборт перед съемками «Джентльмены предпочитают блондинок» и в другие моменты своей жизни. Она действительно пережила выкидыш во время брака с Артуром Миллером (Эдриан Броуди), однако его обстоятельства неизвестны — нигде не указано, что это произошло из-за падения на пляже.

Отношения Монро и Джона Кеннеди никак не подтверждены, хотя с этим было связано много слухов, в частности, из-за исполнения Монро песни «Happy Birthday, Mr. President» в день его рождения. Сцена насилия, показанная в фильме, основана только на романе Оутс.

Неизвестно, пыталась ли мать Монро утопить ее в детстве в ванне. Но актриса признавалась, что сталкивалась с жестоким отношением со стороны матери.

В начале фильма Монро насилует продюсер Мистер З. (вероятно, речь идет о продюсере Дэрриле Ф. Зануке, с которым Монро работала в начале своей карьеры). Нет свидетельств, подтверждающих то, что это было, хотя известно, что в золотую эпоху Голливуда актрисы часто подвергались насилию со стороны представителей студий.

Есть свидетельства Монро действительно подозревала в детстве, что ее отец — актер Кларк Гейбл.

Бейсболист Джо Ди Маджо, второй муж Монро, в самом деле жестоко с ней обращался. Известно, что они развелись после съемок Монро в фильме «Зуд седьмого дня», где есть знаменитая сцена с развевающейся белой юбкой актрисы.

Монро и правда устраивала скандалы на съемочных площадках. Вероятно, это было вызвано ее зависимостями и нестабильным психическим состоянием.

На платформе Rotten Tomatoes фильм Доминика, можно сказать, провалился — он набрал всего 43% положительных оценок у критиков и 32% у зрителей. Некоторые критики низко оценивают работу из-за ее затянутости и сексуализации Монро, громят картину даже в тиктоке.

Джойс Кэрол Оутс прокомментировала негативную реакцию зрителей на фильм Доминика. Она назвала фильм «блестящим произведением кинематографического искусства» «явно не для всех»: «Удивительно, что в эпоху после #MeToo резкое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде интерпретировалось как „эксплуатация“. Наверняка Эндрю Доминик хотел искренне рассказать историю Нормы Джин», — написала Оутс в твиттере.

Сам Доминик, который несколько лет посвятил изучению жизни Мэрилин Монро, считает, что его работа, наоборот, критикует «американских священных коров» Голливуда и «не была бы снята» без движения #MeToo: «Раньше никого не интересовало такое дерьмо — каково быть нелюбимой девушкой и пройти через голливудскую мясорубку». Картину Говарда Хоукса «Джентльмены предпочитают блондинок» — одну из самых популярных в фильмографии Монро — Доминик называет циничной по отношению к женщинам: «Когда она поет „Бриллианты — лучшие друзья девушек“ — это что, сестринский совет? „Если ты собираешься заняться сексом, убедись, что тебе заплатят?“ Или это просто романтизированное распутство?»

БЛОНДИНКА

Год:2022 / 166 мин.

Жанр:биография, драма

Страна:США

Режиссёр:Эндрю Доминик

В ролях:Ана де Армас, Гаррет Диллахант, Бобби Каннавале, Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Скут МакНэри, Сара Пэкстон, Ребекка Висоцки, Завьер Сэмюэл, Тоби Хасс

Невероятно красивая девушка двадцатого века по имени Норма Джин Беккер, которая для подавляющего большинства известна, как Мэрилин Монро, была в действительности любительницей мужчин, и объектом зависти для многочисленных женщин. Однако её судьба, не была столь безупречна, как казалось, и проходилось проходить через разные испытания, подбрасываемые жизнью.

Так смотреть фильм или нет?

Прежде всего, не стоит относиться к этой работе Доминика как к биографической картине. Как уже было сказано выше, многие сцены не имеют документального подтверждения и основаны на художественном романе Оутс.

Тем не менее автору удается сохранить эмоциональную достоверность происходящего с Мэрилин Монро — благодаря выразительной работе Аны де Армас, а также изобретательным операторским и монтажным приемам зритель может прочувствовать боль и ужас, с которыми сталкивается главная героиня. Бесконечное соперничество Нормы Джин Бейкер с ее сценическим образом — никто не хочет иметь дела с Нормой, все хотят обладать именно Мэрилин — центральный мотив картины, который все-таки сложно назвать высосанным из пальца.

«Блондинка» действительно не раз касается темы объективизации (к примеру, один из продюсеров после проб Монро, которые он признает неудачными, решает взять ее на роль только из-за красивой фигуры) и не щадит свою главную героиню (как и мир кино, куда она попала). Но сложно утверждать, что главной целью Доминика было издевательство над голливудской звездой. Все же она не вызывает ничего, кроме сочувствия, поэтому, если вы решите посмотреть «Блондинку», рекомендуем не делать вывод о фильме по первым двадцати минутам.

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