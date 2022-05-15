Нашумевший фильм «Оккупант» — хроника телефонных записей Юрия Шалаева, офицера РФ. ВИДЕО

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Что это за видео и кто его снимал?

Юрий Шалаев — уроженец Мурманска, он окончил Московское высшее военное командное училище Минобороны РФ. Это высшее учебное заведение Вооруженных сил РФ, которое готовит командный состав российской армии. Фактически «кремлевский курсант» представлял элиту российской пехоты, отмечает УП.



До вторжения в Украину Шалаев служил в городе Шали (Чечня) в составе 70-го отдельного мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа РФ. Его должность — командир мотострелкового взвода воинской части 71718.



В Украине он провоевал около месяца — с начала марта до начала апреля, когда был взят в плен в Донецкой области. Исполнял обязанности помощника начальника штаба полка, уточняет УП. Сам Шалаев озвучивает на видео несколько населенных пунктов, где он находился вместе со своим подразделением: это села Петровка, Новомайорское, Георгиевка и Зоря Донецкой области.

Посиделки с неким «дядей Юрой»

Начиналась эта попойка с такого диалога: — Пару слов о сегодняшнем дне

— Ах**ть

— Все нормально?

— З**бись

— Че мы сегодня пьем, дядя Юра?

— Вискарик

— Че мы сегодня покушать купили?

— Шашлычок под вискарик

23-летний российский лейтенант Юрий Шалаев провоевал в Украине месяц, прежде чем попал в плен. Все это время он снимал видео на свой смартфон, которые в итоге — вместе с архивными личными записями — оказались в руках украинских журналистов.НВ рассказывает, что мы увидели в 25-минутном фильме Оккупант. Война и мир в телефоне российского солдата, который обнародовала Украинская правда, и почему в Украине его называют показательным.Хроника состоит из смонтированных фрагментов видеозаписей, которые снимал своим смартфоном 23-летний российский лейтенант Юрий Шалаев (родился 27 июля 1998 года). Эти видео оказались в распоряжении Украинской правды, журналисты которой и составили мини-фильм.Хроника длится 24 минуты, ее можно условно разделить на две части: в первую включены бытовые съемки, которые Шалаев сделал в России до ее вторжения в Украину, вторая представляет собой видео в тот период, когда лейтенант участвовал в боевых действиях на украинской земле. Первые датированные съемки относятся к периоду за 10 месяцев до полномасштабной войны с Украиной.Обе части видео полны нецензурной лексики, которой звучит едва ли не больше, чем связных реплик без нее. Кадры складываются в картину жизни Юрия Шалаева. Львиную долю значимых для него событий, которые 23-летний лейтенант счел необходимым зафиксировать на камеру, составляют попойки с сослуживцами и знакомыми, кутеж, стрит-рейсинг с показательной бравадой.Скриншоты ниже — анонс и последствия «вискарика с шашлычком», который Шалаев разделил с неким «дядей Юрой». Последний после посиделок не смог добраться до кровати.

Беседа с жителем чеченского города Шали

За 4 дня до вторжения в Украину

Юра Шалаев рассказывает о потерях среди сослуживцев

Снимал украинских военных из укрытия

Владимир Золкин беседует на камеру с пленным

Как комментируют мини-фильм Оккупант в Украине

В другом знаковом эпизоде Шалаев ведет беседу с жителем чеченского города Шали, который высказывает свое возмущение из-за присутствия российских войск в Чечне и из-за политики РФ по отношению к региону в целом.«Мы вам мешаем?» — спрашивает у мужчины Шалаев. «Конечно! Сильно! — отвечает житель Шали. — Вы русские, у вас менталитет другой. Вы поедьте ваших бабушек кормить, они умирают с голоду. Вы приезжаете сюда, вам здесь платят двойное… Маму накорми свою лучше! Ты откуда, из Мурманска? В Мурманске — ах… еть, там завал! А вы сюда приезжаете. Оставьте нас в покое! Ну, хотим мы жить отдельно от России!» — говорит он. «Первый раз слышу», — реагирует Юрий Шалаев.Видеозапись с берега Каспийского моря свидетельствует, что за 4 дня до вторжения в Украину оккупант был в Дербенте (Дагестан). «Война войной, а экскурсия и обед по распорядку», — говорит на этих кадрах сопровождавший Шалаева мужчина в гражданском. «Ахмат — сила!» — отвечает ему Шалаев лозунгом «кадыровцев».Кадры от 3 марта 2022 года, вероятно, демонстрируют переброску российских военных в Украину — видно летное поле и транспортные самолеты.Следующая видеозапись снята уже в Украине, на 12-й день вторжения: ничего не комментируя, Шалаев показывает, как собираются женщины и дети с вещами у здания в неназванном украинском населенном пункте.В одном из эпизодов российский лейтенант пытается найти оружие в украинской воинской части, куда зашли оккупанты. «С*ка, хоть бы один ПМчик [пистолет Макарова] б**ть», — сетует он, не обнаружив ничего.19 марта Шалаев эмоционально реагирует на выпавший в Украине снег: «З**бись, снег выпал, б**ть». На тот момент он находился в селе Петровка Донецкой области. «Ждем роту десантников, придается к нам 70-й полк», — поясняет Шалаев.В районе Новомайорского Донецкой области Шалаев впервые рассказывает о потерях среди сослуживцев.«Только что его взяли, забрали 200-го [погибшего] из инженерно-саперного батальона — фарш, один фарш. Мосты начали выкладывать — туда прилетело. Сейчас не знаю че делать [будем], перегруппировываться — не перегруппировываться», — рассуждает Юрий Шалаев.Оккупант также снял серию кадров своих передвижений на российской технике между украинскими населенными пунктами в Донецкой области, предположительно на одной из БМП.29 марта он оказался в селе Зоря, где видно, как российские войска заняли частный сектор. «Сегодня я выгляжу вот так — вчера помылся, побрился», — радуется оккупант.После этой записи поводов для радости ему предоставилось немного. Шалаев заснял последствия удара украинских сил по одному из российских бронетранспортеров. «Е**нули в БТР прямо, б**ть. Е**аный в рот, б**ть, надо е**шить отсюда, ща БК [боекомплект] е**нет, б**ть, — комментирует эти кадры российский лейтенант, снимая подбитую технику из своей боевой машины. — Мы уже три часа под обстрелами. Это просто пиздец, раз**б полный, б**ть».Наконец, 1 апреля Шалаев показывает, как удар ВСУ уничтожил его собственную БМП — сам он уцелел и зашел в ближайший поселок.«Наша машина взорвалась. Зашли к местным. Вон наша машина. Вот мясо чье-то, кто-то взорвался. Ошметки мяса, — отстраненным голосом комментирует оккупант. — Вот она [БМП], и мы в ней были. Е**ный в рот, ей п**да».После этого, судя по последним видеокадрам, оккупант еще какое-то время прятался в поселке — из укрытия он снимал украинских военных. По информации УП, оккупант скрывался на чердаке и провел так сутки, прежде чем в первых числах апреля его взяли в плен военные ВСУ.9 мая мая на YouTube канале Антона Геращенко было обнародовано часовое интервью с Шалаевым — в серии других подобных разговоров с пленными.«Это первый штабной офицер у нас, раньше не было никого [такого ранга] на интервью», — комментирует украинский активист Владимир Золкин, которые ведет такие беседы на камеру с пленными. На этом видео Шалаев утверждает, что первой точки дислокации его подразделения в Украине был МелитопольПродюсер и режиссер Ольга Бесхмельницына называет хронику «чрезвычайно важным фильмом, который наглядно демонстрирует, кто наш враг и каковы его ценности».«Жизнь всегда сильнее и страшнее искусства. Самое сильное из увиденного за последнее время — короткий фильм Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата, сделанный полностью из found footage с телефона пленного молодого офицера. Найдите полчаса и посмотрите», — отмечает медиаменеджер Андрей Боборыкин.«Самое важное, что следует отметить — это то, как меняется тональность и настроение представителя „элиты российской пехоты“. Все чаще Юрий Шалаев не может вспомнить о дате, когда он рассказывает о том, как он выглядит. И радуется даже тому, что помыт», — отмечают в Євромайдан SOS, рекомендуя посмотреть хронику.Редактор: Инна Семенова, НВ