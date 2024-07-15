9 найкращих серіалів липня. Дебют Наталі Портман та повернення «Сосисочної вечірки»

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Серед серіальних премʼєр липня - дебют Наталі Портман на малому екрані, жорстокий давньоримський епос "Ті, що йдуть на смерть" та римейк культового фільму 1980-х "Бандити часу".

1. Посібник з убивства для хорошої дівчинки (A Good Girl's Guide to Murder)

Героїня Емми Маєрс, яка зіграла Енід, дівчину-перевертня й сусідку по кімнаті Венздей Адамс у культовому підлітковому серіалі, тепер допомагає розкривати вбивства.

В однойменній екранізації дебютного та найвідомішого роману британської авторки Голлі Джексон Маєрс грає студентку-детектива. Вона прагне дізнатися правду про начебто розкрите вбивство, що приголомшило її школу п’ять років тому.

Кадр із серіалу "Посібник з убивства для хорошої дівчинки"

За офіційною версією, популярну дівчину Енді Белл жорстоко вбив її хлопець, який після цього наклав на себе руки. Однак сімнадцятирічна Піппа (Емма Маєрс) переконана, що справжній вбивця не покараний.

Цікаво, що Джексон написала дві версії роману - британську й американську. Події кожної відбуваються у різних місцях, одна - у вигаданому містечку Маленький Кілтон у Великій Британії, друга - в американському Коннектикуті. Творці серіалу обрали британське місце подій.

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки" доступний на BBC iPlayer у Великій Британії, прем’єра на Netflix у всьому світі - 1 серпня.

2. Санні (Sunny)

АВТОР ФОТО,APPLE TV+ Кадр із серіалу "Санні"

Серіал поєднує актуальну тему штучного інтелекту з містичним сюжетом.

Головну роль виконала акторка Рашида Джонс, вона також виконавча продюсерка телешоу.

Сьюзі Сакамото, американка, яка живе в Японії, втрачає в авіатрощі чоловіка та маленького сина. Але технологічна компанія, в якій працював її чоловік, дарує їй для розради робота-компаньйона – маленького балакучого всезнайка на ім’я Санні.

Утім, незабаром починають відбуватися дивні речі, і Сьюзі разом із Санні береться розслідувати, що насправді сталося з її сином і чоловіком, тіла яких так і не знайшли.

Прем’єра "Санні" - 10 липня на Apple TV+ у всьому світі.

3. Сосисочна вечірка: Фудтопія (Sausage Party: Foodtopia)

АВТОР ФОТО,AMAZON PRIME VIDEO Кадр із мультфільму "Сосисочна вечірка: Фудтопія"

Серіал - спін-офф популярної анімаційної комедії для дорослих "Сосисочна вечірка" 2016 року про життя їжі в супермаркеті.

Пікантні жарти та каламбури зробили стрічку несподіваним хітом з рекордними касовими зборами.

У новому телешоу багато зіркових голосів із попереднього фільму, як-от Сет Роген у ролі Френка, хот-дога, який дізнається, що доля їжі - потрапляти в чийсь стравохід, і який влаштовує втечу з магазину.

В оригінальній версії можна також почути голоси Крістен Віг у ролі дівчини Френка, булочки для хот-догів Бренди, та Едварда Нортона - у ролі Семмі Бейгела-молодшого.

Творці телешоу Роген і Еван Голдберги, які були також продюсерами й попереднього фільму, заявили журналу Empire, що "каламбури будуть ще пікантнішими, а секс їжі - гарячіший".

Премʼєра 11 липня на Prime Video.

4. Імператор Оушен-парку (The Emperor of Ocean Park)

АВТОР ФОТО,MGM Кадр із серіалу "Імператор Оушен-парку"

Це однойменна екранізація роману-бестселера Стівена Л. Картера 2002 року, в якій роль судді Олівера Гарленда виконав Форест Вітакер.

На початку серіалу Гарленд помирає від серцевого нападу. А може його вбили? Хронологія подій постійно обертається між минулим і сьогоденням. А троє дітей Гарленда поступово дізнаються про темне минуле свого батька.

Серіал, повний несподіваних сюжетних поворотів і сімейної драми, є черговим доказом того, що юридичні трилери ідеально пасують для телебачення.

Прем’єра "Імператора Оушен-парку" відбудеться 14 липня на MGM+ у США.

5. Бандити в часі (Time Bandits)

АВТОР ФОТО,APPLE TV+ Серіал "Бандити в часі"

В основу цього захопливого сімейного серіалу лягла ідея подорожі у часі - безпрограшна тема для будь-якого віку.

Телевізійне шоу засноване на фільмі Террі Гілліама 1981 року про хлопчика, який приєднується до банди розбійників, що подорожують крізь століття.

Роль ватажка групи Пенелопи зіграла Ліза Кудроу. Пенелопа переносить 11-річного Кевіна (Кел-Ел Так) у різні часи - у добу Стоунхенджу, Льодовикового періоду, Середньовіччя та багато інших.

Творці серіалу Джемейн Клемент і Тайка Вайтіті (автори мокʼюментарі про вампірів "Що ми робимо в тіні") наслідують специфічний комічний стиль Гілліама. Над шоу також працював сценарист Ієн Морріс, який разом із Вайтіті створював його останній фільм "Наступний гол - переможний".

Прем’єра серіалу 14 липня на Apple TV+ у всьому світі.

6. Ті, що йдуть на смерть (Those About to Die)

АВТОР ФОТО,NBC UNIVERSAL Кадр із серіалу "Ті, що йдуть на смерть"

Напередодні довгоочікуваного фільму Рідлі Скотта "Гладіатор 2", який виходить у листопаді, ця історія з давньоримської доби заслуговує на окрему увагу.

Команда творців більш ніж заслужена.

У головній ролі римського імператора Веспасіана знявся Ентоні Гопкінс. Пʼять із десяти серій телешоу зняв Роланд Еммеріх, режисер таких блокбастерів, як "День незалежності".

Автор сценарію - Роберт Родат, серед попередніх робіт якого, наприклад, "Врятувати рядового Райана".

Дія серіалу розгортається у Давньому Римі II століття у жорстокому світі гладіаторських боїв. Різноманітні персонажі серіалу представляють різні шари римського суспільства, де перетинаються і зіштовхуються спорт, політика та особисті інтереси.

Прем’єра 18 липня на каналі Peacock у США та 19 липня на Prime Video у Великій Британії.

7. Жінка в озері (Lady in the Lake)

АВТОР ФОТО,APPLE TV+ Серіал "Жінка в озері"

Це перша роль Наталі Портман у телевізійному шоу. Вона зіграла домогосподарку з Балтімора Медді Шварц, чия рішучість розкрити вбивство потопельниці перетворює її на журналістку.

Історія жертви вбивства Мозес Інгрем представлена у спогадах, як і історія нещасливого шлюбу Медді, з якого вона намагається втекти.

Серіал, заснований на романі Лаури Ліппман, занурюється у тему фемінізму, єврейської та темношкірої ідентичності під виглядом детективної історії.

Його знімали в Балтіморі, де колись жила бабуся Портман, що надало її ролі особливої значущості.

"Бути там і уявляти, що моя сім’я жила там 60 років тому, було справді неймовірно", - сказала акторка Vanity Fair.

"Досліджувати історію жінки у єврейському шлюбі у той час і в тому місці, безумовно, мало особисте значення для мене".

Прем’єра "Жінки в озері" - 19 липня на Apple TV+ у всьому світі.

8. Декамерон (The Decameron)

АВТОР ФОТО,NETFLIX Кадр із серіалу "Декамерон"

Історія про людей, які вирішили весело пересидіти пандемію, звучить досить актуально, але першим її розповів Боккаччо у XIV столітті.

У "Декамероні" компанія з аристократів і слуг збирається на віллі неподалік від Флоренції, де вони розповідають одне одному історії та сподіваються уникнути бубонної чуми, що лютувала на вулиці.

Авторка цієї чорної комедії, досить вільно заснованої на творі Боккаччо, каже, що розглядала його книгу як серію "коротких маленьких жартівливих історій".

Дія серіалу також розгортається у Флоренції 1348 року, де зʼявляються різні персонажі, як-от Тоні Хейл, нещасний дворецький вілли, Зося Мамет, жінка, що претендує на роль господині вілли, та Сірша-Моніка Джексон - служниця.

Тут є і класовий конфлікт, і випивка, і танці, й секс, й інтриги. Серед виконавчих продюсерів шоу - Дженджі Кохан ("Помаранчевий - хіт сезону").

Прем'єра "Декамерона" - 25 липня на Netflix.

9. Жінки в блакитному (Women in Blue)

АВТОР ФОТО,APPLE TV+ Серіал "Жінки в блакитному"

Ця іспаномовна драма, дія якої відбувається на початку 1970-х років, натхнена реальною історією перших жінок, що почали працювати в поліції Мехіко.

У центрі сюжету чотири жінки, які незабаром дізнаються, що замість боротьби зі злочинністю їм відвели роль у зв’язках з громадськістю, а замість зброї вони отримують свистки.

Утім, вони здатні показати свої амбіції та розум. І незабаром вони з власної ініціативи вирушають на пошуки серійного вбивці, який полює на жінок.

Серіал пропонує новий погляд на жіноче поліцейське шоу.

Прем’єра 31 липня на Apple TV+.