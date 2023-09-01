MrBeast – как живёт YouTube-блогер, раздающий деньги, и сколько он зарабатывает

Родился в штате Канзас, США

Бросил учёбу, чтобы посвятить себя ютубу

попытка разбить стекло с помощью сотни мегафонов;

наблюдение за тем, как сохнет краска в течение часа;

попытка оставаться под водой в течение суток (что закончилось неудачей из-за проблем со здоровьем);

10-часовой просмотр музыкального клипа Джейка Пола — It's Everyday Bro (Итс Эвридэй Бро).

Миллион подписчиков и первые заработки

Хотел жениться на Instagram моделе Мэдди Спайделл

«Удивил свою девушку ста тысячами роз на День святого Валентина»,

«Провёл 50 часов в одиночном изоляторе»

«Я нашёл дом каждой собаке в приюте», в котором он и Мэдди обзавелись питомцем по кличке Пинки.

20 миллионов деревьев

300 ресторанов Мистер Бист Бургер

Жуткий перфекционист ютуба





Джимми Дональдсон, также известный как MrBeast (Мистер Бист), что в переводе означает "Зверь", — звезда YouTube, шоумен, филантроп и предприниматель. Один из самых просматриваемых и высокооплачиваемых видеоблогеров, проделал удивительный путь к славе, о чём мы и расскажем прямо сейчас.Джеймс Стивен Дональдсон родился 7 мая 1998 года в американском штате Канзас, но детство провёл в Северной Каролине. Его старший брат Чарльз также является ютубером, известным под псевдонимом CjTheseDays (Си Джэй Зис Дэйс). О родителях парней в сети информации нет, но иногда они мелькают в видео Джимми. Так, в ролике "Как я раздал миллион", появляются его отчим и мама. Известно, что в девятом классе у подростка была выявлена болезнь Крона — воспалительное заболевание кишечника. До постановки диагноза его ежедневно мучили сильные боли, и за одно лето он потерял в весе 13,5 кг.Дональдсон загрузил своё первое видео на YouTube в феврале 2012 года под псевдонимом MrBeast6000 (Мистер Бист 6 тысяч). На старте блогерской карьеры юноша выпускал разнообразный контент — от летсплеев до роликов, в которых оценивал богатство других ютуберов. Сам Джимми появлялся перед камерой крайне редко.В июле 2013-го количество подписчиков его канала, который тогда назывался "That-dude" (Вэт Дьюд), составляло около 240 человек, а видео набирали в среднем около тысячи просмотров. В течение нескольких лет Дональдсон безуспешно пытался разгадать алгоритмы YouTube, создавая контент, который, как он думал, привлечёт наибольшую аудиторию.И наконец, с 2015-го года Джеймс начал набирать популярность благодаря своей серии роликов "Худшие вступления на YouTube", в которых высмеивались подводки блогеров к их видео. К середине 2016-го количество его подписчиков приблизилось к 30 тысячам. Тем временем Дональдсон окончил частную Христианскую школу, и в конце того же 2016-го года поступил в университет Восточной Каролины.Но спустя 2 недели бросил учёбу, чтобы полностью посвятить себя карьере ютубера. Мать не одобрила это и заставила сына переехать из семейного дома. Позже Мистер Бист сказал, что она сделала это "потому что хотела, чтобы он добился успеха". По мере роста канала, для развития и масштабирования проекта Джимми нанял четырёх друзей детства: Криса, Чендлера, Гаррета и Джейка. Забегая вперёд, отметим, что последний покинул команду в 2020-м году, и впоследствии на его место был назначен Карл, ранее работавший оператором.В январе 2017-го Мистер Бист опубликовал видео, в котором он считает до 100 тысяч. Трюк занял у него 40 часов, причём некоторые части были ускорены, чтобы запись не превышала суток. Спустя месяц он загрузил ролик под названием "Подсчёт до 200 тысяч (Дорога к миллиону)". По словам блогера, его тоже пришлось ускорить, поскольку полные 55 часов превышали лимит загрузки. После того как эти видео стали вирусными, он нашёл то, что понравилось алгоритму YouTube.Мистер Бист начал быстро набирать популярность благодаря таким трюкам, как:К ноябрю 2017-го количество подписчиков его канала достигло миллиона. С Джимми начали сотрудничать бренды. Первый из них, сервис Quidd (Квид), дал нашему герою $10 тыс. Эти деньги Бист подарил бездомному, а видео, которое он при этом создал, как и ожидалось, привлекло внимание аудитории. Тогда он получил от спонсоров ещё больше денег, и к 2018-му году через свой видеоблог пожертвовал миллион долларов, что принесло ему титул "".Однако не всё шло гладко. В мае 2018-го американская журналистка Тейлор Лоренз раскритиковала твиты и шутки Джимми, в которых он допускает гомофобные высказывания. Когда журналистка связалась с ним для комментария, блогер заявил, что "ни в коем случае никого не оскорбляет...", и тут же удалил все издевательские твиты.В марте 2019-го блогер организовал офлайн турнир с призовым фондом 200 тыс. долларов, а в ноябре удивил общественность открытием "бесплатного банка", в котором отдавал деньги даром. Для этого он арендовал помещение настоящего банка, привлек своих друзей на роли кассиров, разместил рекламный щит, а кредитные договоры заменил ответами на простые вопросы вроде "сколько будет 4 плюс 4?". На некоторое время ютубер поставил аналог банкомата — картонную коробку, в которой скрывался один из его друзей. Любой мог сыграть с "банкоматом" в "Камень-ножницы-бумага" и в случае выигрыша получить несколько тысяч долларов. А если не повезло — хорошенько его пнуть, и все равно забрать деньги.К концу дня наличные у "бесплатного банка" закончились, и наш герой был вынужден его закрыть. Однако вскоре щедрого парня обвинили в раздаче фальшивых денег в этом видео. Он пояснил, что использовал поддельные купюры, чтобы избежать проблем с безопасностью участников, но позже все они получили 100% желаемой суммы.Также пользователи обнаружили ненастоящие деньги в видео, где Джимми подарил $20 тыс. первому встречному бездомному. Блогер объяснил, что использовал фальшивые купюры из соображений безопасности, ведь настоящая наличка может вызвать слишком сильный ажиотаж. Позже он вручил мужчине настоящие деньги.В том же году стало известно, что Дональдсон встречается с моделью Instagram Мэдди Спайделл. По словам Мистера Биста, они познакомились через Twitter и на первом свидании пошли на стэндап. Спустя время некоторые таблоиды писали о планах пары пожениться в ближайшее время, но это были всего лишь вымыслы. Кстати, Мэдди появилась в нескольких видеороликах Джимми, таких как:Неизвестно, когда Джимми и Мэдди расстались, но сейчас наш герой встречается с Тей Бойсен, о которой он впервые обмолвился в одном из видео на своём канале Beast Reacts (Бист РиЭктс).В октябре 2019-го Дональдсон вместе с бывшим инженером НАСА и блогером Марком Робером организовали на YouTube совместное мероприятие по сбору средств для фонда Arbor Day Foundation (Або Дэй ФаундЭйшэн), занимающегося посадкой деревьев. Была обозначена цель проекта под названием TeamTrees (Тим Трис): собрать $20 млн. к 1 января 20-го года и посадить деревья не позднее декабря 22-го. Кампанию поддержали более 600 публичных персон. Известно, что пожертвования пришли от таких звёзд YouTube, как Джеффри Стар и Пьюдипай, а также от предпринимателей Илона Маска, Джэка Дорси и других богатых и успешных людей. Организация высаживала по одному дереву за каждый собранный доллар.19-го декабря того же года цель в $20 млн была превышена. Но на этом сбор не остановился и на сегодняшний день, благодаря пожертвованиям людей со всего мира, у TeamTrees (Тим Трис) более $24 млн. Кстати, в прошлом году цель по высадке 20-ти миллионов деревьев также была достигнута.В апреле 2020-го Джеймс провёл благотворительный онлайн-чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», в котором приняли участие 32 именитых контент-мейкера. На тот момент это стало самым популярным "лайфом" на YouTube. Изначально победитель должен был распределить на благотворительные нужды призовой фонд в размере $250 тысяч, но в прямом эфире зрители пополнили сумму до миллиона. Все средства передали Всемирной Организации Здравоохранения.В июне Мистер Бист в сотрудничестве с бруклинским арт-коллективом MSCHF (Мисчэф) выпустил одноразовую многопользовательскую мобильную игру — Finger on the App (Фингер он в эпп). Игроки касаются экрана своего телефона, и последний, кто уберёт палец, получает приз. В итоге четыре человека выиграли по $20 тысяч после того, как провели в приложении более 70-ти часов. Игра была настолько успешной, что в марте 21-го вышла 2-я часть с главным призом в размере $100 тысяч. Победитель удерживал палец на экране телефона около 51 часа; а занявший 2-е место получил $20 тысяч.В сентябре 2020-го был создан YouTube-канал Beast Philanthropy (Бист ФилЭнтрэпи). В первом видео Дональдсон рассказал о добрых делах своей команды и объявил о продовольственном банке. Согласно описанию канала, 100% доходов от рекламы, сделок с брендами и продажи товаров направляются на благотворительность.В октябре того же года Джимми провёл ещё один турнир с блогерами и стримерами. В онлайн-шоу, на этот раз в формате игры-викторины Trivia (Триви), с призом в размере $300 тысяч, сразились 24 участника. Тем временем наш герой стал номинантом на премию Streamy Awards 2020 (Стрими Эвордс) сразу в 4-х категориях, удостоившись наград в каждой из них. В том числе был отмечен проект TeamTrees (Тим Трис) и видео под названием «Пожертвовал нуждающимся на еду миллион долларов».В конце декабря 2020 предприимчивый парень вместе с приложением доставки еды запустил 300 ресторанов MrBeast Burger (Мистер Бист Бургер) в формате dark kitchen (дарк китчен). Это кухни, работающие только на доставку. Блогер создал колоссальный ажиотаж по поводу запуска: он арендовал закусочную в Северной Каролине и бесплатно раздавал посетителям еду, наличку и айпады. Во время промо-акции выстроилась настолько большая очередь, что полиции пришлось ограничить движение. Одному из посетителей, который попал в аварию во время пробки, Дональдсон подарил новую машину.В конце 2020-го компания Google, ссылаясь на то, что год был тяжелым, отменила свою 10-летнюю традицию выпуска роликов "Ютуб ривАйнд" с быстрым обзором самых популярных видео, подводящих итоги года.Креативный американец взял инициативу на себя и 1-го января 2021 года выпустил видео "Ютуб ривАйнд 2020 — слава Богу, всё кончено!" Между тем Дональдсон заявил, что управляет своим основным каналом в убыток, и вскоре он подписал эксклюзивное соглашение с компанией Jellysmack (ДжЭлли смэк), чтобы управлять распространением его видеоконтента на таких интернет-площадках, как Snapchat (СнЭп чат) и "Фейсбук".При этом Джимми заявил следующее: «Чем крупнее бренд MrBeast, тем большее влияние я смогу оказать на нуждающихся людей, так что все выиграют». В феврале 2021 года наш герой обвинил беларуского блогера Влада «А4» Бумагу в плагиате. Оказалось, уроженец Минска копирует не только идеи Мистера Биста, но и его обложки. В том же месяце он появился в качестве гостя в приложении Clubhouse (Клабхаус), что привело к его сбою от наплыва пользователей.В мае 11 бывших сотрудников ютубера обвинили его в создании враждебной рабочей среды и выдвижении необоснованных требований. В публикации также говорится, что поведение Дональдсона меняется, когда рядом нет камер. Из-за этого один из сотрудников уволился, проработав с ним неделю в 2018 году, отметив при этом, что звезда ютуба жуткий перфекционист. Парень после этого стал получать угрозы от фанатов Мистера Биста, а команда блогера отказалась давать комментарии. Сам Джимми однажды признался, что стремится к совершенству в своих видео до такой степени, что в 2020 году отказался от публикации нескольких роликов, на создание которых потратил немалые деньги.Осенью Дональдсон и Марк Робер запустили на видеохостинге ещё один совместный проект под названием #TeamSeas (ТимСиз). Ютуберы привлекли тысячи создателей контента, благодаря чему удалось собрать более $33 млн. Все пожертвования идут в некоммерческие организации и предназначены для очистки океанов, рек и пляжей от пластика и других отходов. Также Мистер Бист разместил видео, в котором его команда вместе с волонтёрами очищает загрязнённые пляжи в Доминиканской Республике.На пике популярности «Игры в кальмара» Джимми опубликовал захватывающий ролик, воссоздав испытания из корейского сериала, только без насилия. В шоу участвовали 456 незнакомых друг с другом человек, проходя задания в той же последовательности, что и герои сериала. За каждое пройденное испытание проигравшие получали от двух до 10-ти тыс. долларов. Победителю же досталась награда в размере $456 тысяч. А ролик мистера Биста, на который он потратил около $4 млн, стал одним из самых просматриваемых на YouTube.

Заработал на YouTube $54 млн

100 млн подписчиков

В 2021 году число подписчиков канала MrBeast превысило 53 млн, а опросы общественного мнения показали, что он из самых популярных ютуберов на платформе. В январе 2022-го журнал «Форбс» признал его автором YouTube с самым высоким доходом. По данным издания за 2021 год наш герой заработал около $54 млн.Тем временем Дональдсон объявил о создании продовольственной компании Feastables (Фист тЭйблз), которая стала выпускать шоколадные батончики под маркой MrBeast Bars (Мистер Бист Барс). Запуск проекта сопровождался лотереей с призами на сумму более $1 млн. Говорят, что новый бренд стал даже прибыльнее, чем его сеть ресторанов быстрого питания.В июне блогер выпустил видео, где построил шоколадную фабрику Вилли Вонка и предложил 10-ти счастливчикам, нашедших в его батончиках пригласительные билеты на участие в розыгрыше, пройти ряд испытаний на выбывание. Известный кулинарный гуру Гордон Рамзи выступил в роли судьи финального конкурса на лучший десерт, а победитель вместо шоколадной фабрики выбрал денежный приз в полмиллиона долларов.В конце июля 2022 года число подписчиков основного канала Дональдсона превысило 100 млн., что сделало его пятым каналом и вторым индивидуальным ютубером, достигшим такого успеха. Уже в ноябре MrBeast был признан самым популярным блогером в истории, а количество подписчиков перевалило за 123 млн. Он также попал в Книгу рекордов Гиннеса по количеству подписчиков среди мужчин на YouTube.К слову, предыдущий рекорд принадлежит кумиру Джимми — шведскому контент-мейкеру ПьюдипАй. В конце того же месяца американский Форбс представил список «30 до 30-ти», куда вошёл и Дональдсон, став первым ютубером, попавшим на обложку этого авторитетного издания.Влияние блогера на медийное пространство настолько велико, что его образ даже появился в знаменитой онлайн-игре Fortnite (Форт Найт). Летом наш герой шокировал фанатов солидными цифрами, которые заработало его приложение доставки еды. Он отметил, что поделился доходом более $100 млн. с другими ресторанами по всей Америке.Вскоре был открыт первый полноценный ресторан «Мистер Бист Бургер» в Нью-Джерси, и как обычно мероприятие вызвало ажиотаж. Статусность блогера настолько велика, что к его экспериментальному видеоролику под названием «Я провёл 50 часов в Антарктиде» музыку написал знаменитый немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер.2023-год мистер Бист начал с добрых дел: звезда YouTube оплатил удаление катаракты для тысячи незрячих и слабовидящих людей, которые нуждались в операции, но не могли себе этого позволить. В видео показаны пациенты, перенёсшие операцию на Ямайке, в Гондурасе, Намибии, Мексике, Индонезии, Бразилии, Вьетнаме и Кении. Ютубер также сделал денежные пожертвования и другие подарки некоторым из них. Такие щедрые подарки Джимми Дональдсон может позволить себе благодаря шестизначным сделкам с брендами. Также он получает монетизацию от Ютуб и дополнительную прибыль от Twitch (Твитч), Фэйсбук, Snap (Снэп), Инстаграм и продажи NFT (Эн Эф Ти) объектов.

Не раскрывает отчёты о своих доходах

Состояние MrBeast 500 миллионов долларов

Мистер Бист никогда не раскрывал подробные отчёты о своих доходах, поэтому о его заработке можно только гадать. По некоторым данным, на начало 23-го года капитал блогера составляет порядка $70 млн. Данные о его ежемесячном доходе на YouTube разнятся: в одних источниках пишут, что они варьируются от $118 тыс. до 1,9 млн.Другие предполагают, что MrBeast зарабатывает минимум $3 млн. в месяц только на рекламе в YouTube без учёта контрактов с брендами. А его годовой доход от видеохостинга оценивается от 1,4 до 22,7 млн. дол. Для примера, в 2020 году он заработал на своём YouTube-канале, продаже товаров и спонсорстве с такими брендами, как «Майкрософт» и Electronic Arts (ИлектрОник Артс), $24 млн. Кроме того, в марте 2021-го Дональдсон в партнёрстве с финансовой сетью Creative Juice (криЭйтив джус) представил инвестиционный фонд на $2 млн. для создателей контента.В апреле того же 21-го года он стал долгосрочным инвестором и партнёром финансово-технологической компании Current (КЁрэнт). Джимми также является инвестором технологического стартапа Backbone (Бэкбон), выпустившего одноимённое приложение для создания контента и производящего игровой контроллер для iPhone. Однако не обходилось без скандалов. Так, блогер получил негативную реакцию после того, как фанаты потеряли большие суммы денег на схеме криптовалюты, в которую Дональдсон инвестировал и которую продвигал. У Мистера Биста есть управляющая компания Night Media (найт медиа), которая базируется в Далласе. А его дорогие видео на YouTube в основном финансируются и спонсируются купонной компанией Honey (ХАни).По информации журнала «Форбс» на декабрь 2022-го, самый высокооплачиваемый блогер в мире обладает состоянием порядка пятисот миллионов долларов и имеет шансы стать первым миллиардером Ютуба. Наш герой может себе позволить жить в роскоши, но как именно выглядит его дом — не совсем ясно, поскольку он не выставляет свою недвижимость на публику.В сети мелькает информация, что Джимми живёт в особняке в Северной Каролине, который он купил в 2019 году за $2,1 млн. Однако в одном из своих видео под названием «Я забрался в дом» Мистер Бист говорит, что это жильё принадлежит отцу его коллеги. Ему также приписывают владение несколькими роскошными автомобилями.Предположительно, у него имеется суперкар Ламборгини Хуракан Спайдер, максимальная скорость которого достигает 325 км/ч, а ранее он владел Ламборгини Галлардо стоимостью в миллион дол. Кроме того, по неподтвержденной информации у него есть электромобиль Tesla Model 3, а также BMW 3-й серии и внедорожник Nissan Armada. Однако на просторах интернета есть публикация, в которой щедрый блогер утверждает, что живёт в своей студии, не имеет особняка и не ездит на дорогом Ламборгини.В подкасте «Мой первый миллион» Дональдсон поделился, что его ничем не примечательное рабочее место оснащено компьютером и игровым креслом, а стены украшены цитатами успешных предпринимателей. Причём некоторые из фраз он выдумал сам, но приписал Илону Маску. Что касается авто, то Мистер Бист чаще их раздаёт в своих видео, чем покупает. С первых же заработков от своего проекта Джимми начал популяризировать благотворительность: будь то пожертвования приютам для бездомных, Детской исследовательской больнице Святого Иуды или местному приюту для животных в Лос-Анджелесе.С увеличением доходов «Король вирусных видео» стал раздавать тысячи долларов небольшим стримерам на Twitch и YouTube, а также официанткам и водителям Убер. А как бы вы распоряжались деньгами на его месте?