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Главная » Новости » 2022 » Май » 5 » 10:43:31

​​В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді

Сегодня, 10:43:08 477 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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​​В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді

В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді
 
Правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
 
Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним.

Підозрюється у державній зраді

Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: 
  • ст. 111 (Державна зрада) 
  • ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
 
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
 
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
 
Минулого року йому було оголошено про підозру. 
 
Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

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Тэги: испания, СБУ, блогеры, украина, Шарий
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