СБУ задержала шесть блогеров, публиковавших видео работы ПВО в Киеве

СБУ задержала блогеров, публиковавших кадры работы ПВО в столице. Также заблокированы киевские онлайн-камеры
Правоохранители установили личности 6 жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной ракетной атаки по Киеву.
В ходе следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.
По указанным фактам СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
Наши источники в СБУ показали тех самых блогеров, которые своими видео корректировали ракетные удары по Киеву
- Евгений Казимиренко
- Инна Чернецкая
- Богдан Сыч
- Людмила Нужна
- Роман Магомедов
- Дарья Семенченко
Страна должна знать своих "героев".