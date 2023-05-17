СБУ задержала шесть блогеров, публиковавших видео работы ПВО в Киеве

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Правоохранители установили личности 6 жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной ракетной атаки по Киеву.

В ходе следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

По указанным фактам СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Наши источники в СБУ показали тех самых блогеров, которые своими видео корректировали ракетные удары по Киеву

Евгений Казимиренко

Инна Чернецкая

Богдан Сыч

Людмила Нужна

Роман Магомедов

Дарья Семенченко

Страна должна знать своих "героев".

СБУ задержала блогеров, публиковавших кадры работы ПВО в столице. Также заблокированы киевские онлайн-камеры