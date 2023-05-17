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СБУ задержала шесть блогеров, публиковавших видео работы ПВО в Киеве

17 Мая 2023, 12:31:59 1665 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ задержала шесть блогеров, публиковавших видео работы ПВО в Киеве

СБУ задержала блогеров, публиковавших кадры работы ПВО в столице. Также заблокированы киевские онлайн-камеры
 
Правоохранители установили личности 6 жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной ракетной атаки по Киеву.
 
В ходе следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.
 
По указанным фактам СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
 
Наши источники в СБУ показали тех самых блогеров, которые своими видео корректировали ракетные удары по Киеву
  • Евгений Казимиренко
  • Инна Чернецкая
  • Богдан Сыч
  • Людмила Нужна
  • Роман Магомедов
  • Дарья Семенченко
 
Страна должна знать своих "героев".
Тэги: ПВО, Киев, СБУ, блогеры
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