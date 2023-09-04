Известный блогер Беспалов «наехал» на Дашу Квиткову из-за ДТП: «Я просто бич и творю дичь». ВИДЕО

Недавно блогерша Даша Квиткова опубликовала в инста-сториз видео, на котором сообщила, что люди могут спокойно выезжать на дорогу, так как в этот раз она находится на месте пассажира, а не водителя.

Обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов, в свою очередь, заявил, что у Квитковой нет тормозов. Он не понимает, как блогерша может шутить на счет ДТП, которое недавно устроила в Киеве, на Академгородке.

Беспалов обратился к Квитковой на своем YouTube-канале:

"Будучи виновницей серьезного ДТП, как говорят свидетели аварии и пострадавшие, ты высмеиваешь эту ситуацию. Над чем именно ты смеешься? Над тем, что люди выжили, что люди не пострадали, что ты умница? Когда у тебя внутри нет никаких морально-этических норм, ты не будешь делать никаких выводов, не будешь испытывать вину, пытаться исправить ситуацию. Ты просто будешь ждать только тот момент, когда от тебя все отстанут, чтобы снять с себя всю ответственность", - сказал Беспалов.



Он добавил, что Квиткова не сделала никаких выводов после ДТП, а теперь еще и шутит по этому поводу.

"Это все очень грустно, дорогуша. Как поется в одной песне: "Я просто бич и творю дичь". Эта песня именно о тебе. С одной стороны я не удивлен, а с другой, надеялся, что у Даши есть совесть и человечность. Тем более она же разбила не свою машину", - добавил блогер.

Также Беспалов обратил внимание, что после ДТП Даша собралась на месячный отдых за границу.

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ДТП с Дашей Квитковой - что известно

Сама Квиткова рассказала, что поворачивала на перекрестке и в бок Lexus, за рулем которого она была, въехали две машины.



27 августа Даша Квиткова устроила ДТП. Она проехала на красный свет светофора, в результате чего произошло столкновение трех машин.

Позже пострадавшая в аварии девушка обвинила Квиткову во лжи. Она сказала, что именно блогерша виновата в ДТП. Также одна из участниц аварии сообщила, что Даша вполне адекватно себя вела до того момента, пока не приехал Михаил Заливако. Он якобы начал защищать девушку и посадил ее в свое авто. После чего Даша просто замолчала.